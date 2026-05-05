“मी माझी लाज बाजूला ठेवली….” ‘बंदर’ चित्रपटासाठी बॉबी बॉबी देओलचा कम्फर्ट झोनला रामराम!

आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना बॉबी देओलने सांगितले की, “प्रत्येक कलाकाराला काहीतरी नवीन करायचे असते, कारण एक प्रतिमा तयार होते आणि त्यातून बाहेर पडणे खूप कठीण जाते. मलादेखील त्याचा अनुभव आला आहे. पण आता मला असे वाटते की हा चित्रपट माझ्यासाठी पूर्णपणे वेगळा अनुभव होता. मी माझी लाज बाजूला ठेवली आणि कोणतीही भीड न बाळगता ही भूमिका साकारली आहे”
“काले बादल” हे गाणं खास, दिग्गजांसह काम करण्याचा समृद्ध अनुभव, सांगतोय गायक अभिजीत सावंत!
मुख्य भूमिकेत बॉबी
अलीकडील वेगवेगळ्या चित्रपटातील प्रभावी कामगिरीनंतर बॉबी देओल या तीव्र कथानकाच्या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाला झी स्टुडिओज यांचेही पाठबळ आहे. कथा लेखन सुदीप शर्मा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी केले आहे. सुदीप शर्मा यांनी अलीकडेच ‘कोहर्रा २’चे दिग्दर्शन केले असून त्याला समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली आहे.
या चित्रपटात सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धी सेन, सबा आझाद आणि नागेश भोसले हे महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. तगडी टीम आणि दमदार कलाकारांच्या जोरावर ‘बंदर’ हा २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे.
अनुराग कश्यपच्या चित्रपटात
अनुराग कश्यपच्या चित्रपटांचा एक वेगळा प्रेक्षकवर्ग आहे आणि त्याच्या चित्रपटाचे विषयही निराळे असतात. आतापर्यंत बॉबीला अगदीच विविध भूमिकांमध्ये पाहिले आहे. मात्र आता अनुरागच्या चित्रपटात नक्की बॉबी कशा पद्धतीने काम करणार आहे याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली आहे. याशिवाय नावावरून या चित्रपटाची तशी कल्पना येत नाही आणि कोणत्या गावातील ही कथा असेल याचाही अंदाज लावणं प्रेक्षकांना कठीण जातंय.
नाटकानंतर आता चित्रपटातही ‘या’ जोडीचा डंका, “बाज्या बैज्या” मध्ये एकत्र झळकणार