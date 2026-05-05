“मी माझी लाज बाजूला ठेवली….” ‘बंदर’ चित्रपटासाठी बॉबी बॉबी देओलचा कम्फर्ट झोनला रामराम!

बॉबी देओल सध्या अनुराग कश्यपसह बंदर या चित्रपटाचे चित्रीकरण करत आहे आणि याबाबत त्याने आपला अनुभव शेअर केला आहे. याशिवाय या चित्रपटात त्याने काम करताना लाज सोडली असंही म्हटलंय.

Updated On: May 05, 2026 | 11:55 AM
बॉबी देओलचा नवा चित्रपट

  • बंदर या चित्रपटात आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना बॉबी देओलने शेअर केला अनुभव 
  • अनुराग कश्यप करत आहे दिग्दर्शन 
  • बॉबी देओलची वेगळी भूमिका 
दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होत असलेला ‘बंदर’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा अनुभव ठरणार आहे. निर्माता निखिल द्विवेदी यांच्या निर्मितीत तयार होणाऱ्या या चित्रपटात बॉबी देओल एका पूर्णपणे वेगळ्या आणि तीव्र भूमिकेत दिसणार आहे. आतापर्यंत बॉबीने खूपच वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या असून या चित्रपटातील त्याची भूमिका नक्कीच वेगळी असेल अशी चर्चा सध्या होतेय. 

आपल्या भूमिकेबद्दल बोलताना बॉबी देओलने सांगितले की, “प्रत्येक कलाकाराला काहीतरी नवीन करायचे असते, कारण एक प्रतिमा तयार होते आणि त्यातून बाहेर पडणे खूप कठीण जाते. मलादेखील त्याचा अनुभव आला आहे. पण आता मला असे वाटते की हा चित्रपट माझ्यासाठी पूर्णपणे वेगळा अनुभव होता. मी माझी लाज बाजूला ठेवली आणि कोणतीही भीड न बाळगता ही भूमिका साकारली आहे”

मुख्य भूमिकेत बॉबी

अलीकडील वेगवेगळ्या चित्रपटातील प्रभावी कामगिरीनंतर बॉबी देओल या तीव्र कथानकाच्या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. या चित्रपटाला झी स्टुडिओज यांचेही पाठबळ आहे. कथा लेखन सुदीप शर्मा आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी केले आहे. सुदीप शर्मा यांनी अलीकडेच ‘कोहर्रा २’चे दिग्दर्शन केले असून त्याला समीक्षकांची प्रशंसा मिळाली आहे.

या चित्रपटात सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, जितेंद्र जोशी, सपना पब्बी, इंद्रजीत सुकुमारन, रिद्धी सेन, सबा आझाद आणि नागेश भोसले हे महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. तगडी टीम आणि दमदार कलाकारांच्या जोरावर ‘बंदर’ हा २०२६ मधील सर्वाधिक चर्चेत असणाऱ्या चित्रपटांपैकी एक ठरणार आहे.

अनुराग कश्यपच्या चित्रपटात 

अनुराग कश्यपच्या चित्रपटांचा एक वेगळा प्रेक्षकवर्ग आहे आणि त्याच्या चित्रपटाचे विषयही निराळे असतात. आतापर्यंत बॉबीला अगदीच विविध भूमिकांमध्ये पाहिले आहे. मात्र आता अनुरागच्या चित्रपटात नक्की बॉबी कशा पद्धतीने काम करणार आहे याची उत्सुकता सर्वांनाच लागून राहिली आहे. याशिवाय नावावरून या चित्रपटाची तशी कल्पना येत नाही आणि कोणत्या गावातील ही कथा असेल याचाही अंदाज लावणं प्रेक्षकांना कठीण जातंय. 

Published On: May 05, 2026 | 11:55 AM

IPL 2026: RCB ची प्लेऑफमध्ये दमदार एन्ट्री, ३ स्पॉटसाठी ७ संघामध्ये चुरस; कोण मारणार बाजी?

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Raja Shivaji Collction: मराठी सिनेसृष्टीत नवा इतिहास रचणार? 'राजा शिवाजी'चा १०० कोटींच्या क्लबमध्ये प्रवेश

इकडे आड अन् तिकडे विहीर! Rishabh Pant समोर अडचणींचा डोंगर; BCCI 'हा' निर्णय घेणार?

Vinayak Chaturthi: अधिक महिन्यातील विनायक चतुर्थी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

Imran Khan: 'Absolutely Not' चा बदला! अमेरिकेनेच केला इम्रान खान यांचा पत्ता कट; CIAच्या कारस्थानाचा जिवंत पुरावा लीक

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

