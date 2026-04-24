‘दबंग’ स्टाइल एन्ट्रीने सलमान खानने पुन्हा वेधलं लक्ष, नव्या चित्रपटाच्या शूटिंगला सुरुवात; चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण

अभिनेता सलमान खान सध्या त्याच्या ‘मातृभूमी’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. दरम्यान, त्याने दुसऱ्या एका प्रोजेक्टवर काम सुरू केले आहे. वामशी पैडीपल्ली दिग्दर्शित या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे. या चित्रपटात सलमान खानसोबत नयनतारा मुख्य भूमिकेत आहे. आज, शुक्रवारी, सलमान खानने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली. सुपरस्टारने अधिकृतपणे ईद २०२७ साठी आपल्या पुढील चित्रपटाची घोषणा केली आहे. या घोषणेमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली असून गेल्या दशकभरापासून हिंदी चित्रपटसृष्टीला आकार देणारी परंपरा पुन्हा एकदा ताजी झाली आहे.
या नव्या चित्रपटाचे सध्या ‘एसव्हीसी ६३’ असे नाव ठेवण्यात आले असून त्याचे दिग्दर्शन वंशी पैदीपल्ली करत आहेत. या चित्रपटात नयनतारा दिसणार असून निर्मिती दिल राजू करत आहेत. समाजमाध्यमांवर माहिती देताना सलमानने लिहिले, “थोडं पुढचं विचारायला हवं, म्हणून ईदची घोषणा केली… काळजी करू नका, या चित्रपटाबद्दलही योग्य वेळी सांगू… थोडा संयम ठेवा… माझ्यासारखंच तुम्हालाही वाट पाहावी लागेल… तुमची जी अवस्था आहे तीच माझीही आहे…
सलमान खानचा चित्रपट म्हणजे फक्त एक सिनेमा नसतो, तर तो एक उत्सव असतो. आणि तोही ईदच्या निमित्ताने असेल, तर तो संपूर्ण देशासाठी आनंदाचा सोहळा ठरतो. अनेक वर्षांपासून सलमानने ईद हा सण जणू आपल्या नावावरच केला आहे. ॲक्शन, भावना, संगीत आणि जबरदस्त लोकाभिमुखता यांचा संगम असलेले त्यांचे चित्रपट प्रेक्षकांना नेहमीच भावले आहेत. ‘वॉन्टेड’, ‘दबंग’, ‘बॉडीगार्ड’, ‘एक था टायगर’, ‘किक’, ‘बजरंगी भाईजान’, ‘सुलतान’ आणि ‘भारत’ अशा चित्रपटांनी ईदच्या काळात मोठे यश मिळवले आहे.
सलमान खान हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिला अभिनेते ठरला, ज्याच्या सलग १७ चित्रपटांनी शंभर कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आणि बॉक्स ऑफिसचे मापदंडच बदलून टाकले. त्याच्या नावावर दोनशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारे अनेक चित्रपट आहेत, तसेच ‘बजरंगी भाईजान’ आणि ‘सुलतान’ सारख्या चित्रपटांनी तीनशे कोटींचाही टप्पा पार केला आहे.
सलमान खानची चाहतावर्ग इतक मोठी का आहे, याचे कारण म्हणजे चाहत्यांचे त्याच्यावरील निःस्वार्थ प्रेम आणि निष्ठा. मोठ्या शहरांपासून ते गाव-कस्ब्यांपर्यंत, प्रत्येक वयोगटातील लोक त्याच्या चित्रपटांची आतुरतेने वाट पाहतात आणि प्रत्येक प्रदर्शित होणारा चित्रपट एक सामूहिक उत्सव बनतो. आता ईद २०२७ निश्चित झाल्यामुळे सलमान खानच्या आणखी एका भव्य चित्रपटाचा उलटगणना अधिकृतपणे सुरू झाली आहे