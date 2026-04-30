Exclusive: ‘RK म्हणजे हिरोपासून माणूस होण्याच्या प्रवासाची गोष्ट’, सांगतोय सर्वांचा लाडका समीर परांजपे

कलर्स मराठीवरील मोहिनी ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनाची चांगलीच पकड घेत आहे आणि पहिल्यांदाच एका वेगळ्या भूमिकेत अभिनेता समीर परांजपे प्रेक्षकांच्या समोर आला आहे. या भूमिकेबाबत त्याने मनसोक्त गप्पा मारल्या

Updated On: Apr 30, 2026 | 04:22 PM
समीर परांजपेने मारल्या आरकेच्या भूमिकेविषयी मनसोक्त गप्पा

कलर्स मराठीवरील ‘मोहिनी’ ही मालिका आणि प्रेक्षकांच्या मनावर चांगलीच रुजायला लागली आहे आणि यातील प्रमुख भूमिका RK ही साकारणारा अभिनेता समीर परांजपे एका वेगळ्याच अंदाजात पहायला मिळत आहे. समीरने यापूर्वी खूपच वेगवेगळ्या भूमिका केल्या आहेत आणि आता या भूमिकेमध्येही त्याचा अभिनय अगदी चपखल बसल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये भूमिका साकारत असणारा समीर अनेकांना कदाचित राग येण्यासारखा सुरूवातीला वाटू शकतो पण तितकाच हळवा मुलगादेखील त्याच्या या भूमिकेतून दिसून येत आहे आणि त्याच्या भूमिकेचे हे वेगवेगळे कंगोरे प्रेक्षकांसमोर येत आहेत आणि याबाबतच त्याने नवराष्ट्रशी खास बातचीत केली आहे आणि मनमोकळेपणाने व्यक्त झालाय. 

आधीच्या भूमिकेपेक्षा ही खूप वेगळी भूमिका आहे तर कशी तयारी केलीस आणि काही वेगळ्या गोष्टी शिकलास का? या पहिल्याच प्रश्नावर समीर म्हणाला की, ‘RK च्या भूमिकेसाठी एक वेगळा Attitude असायला पाहिजे होता. कदाचित ही भूमिका माणूस म्हणून काही जणांना चुकीची वाटू शकते. पण प्रत्येक परिस्थितीनुसार माणूस घडत असतो आणि आरकेदेखील तसाच आहे. ही भूमिका कुठेही उपरी वाटायला नको हे डोक्यात चपखल बसलं होतं आणि मराठीतील स्टारडम हे हिंदीतील स्टारडमपेक्षा वेगळं आहे ते दाखविण्यासाठी थोडा अभ्यास करायची गरज होती आणि ते कुठेही आव आणल्यासारखं वाटू नये यासाठी नक्कीच प्रयत्न करतोय. RK ची स्टाईल, त्याचं वागणं-बोलणं हे माझ्या स्वतःच्या अभ्यासातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहचलेलं असावं यासाठी आणि दिसण्यासाठी एक वेगळा प्रयत्न नक्की केलाय’

यामध्ये तुझी पोतराजाची भूमिका फारच भावली तर त्यावेळी सीन करताना काय आव्हान होतं? यावर समीरने उत्तर देताना अक्षरशः सीनच डोळ्यासमोर उभा केला, तो म्हणाला की, ‘पोतराजाचा सीन खूपच सुंदर होता आणि आईसाठी भावना दाखवणं गरजेचं होतं. सगळे मार्ग बंद झाल्यावर एक मुलगा एका शक्तीचा धावा करतोय हे नक्कीच आव्हानात्मक होतं, त्याहीपेक्षा पोतराजाचा एक विशिष्ट आवाज हा खूपच अंगावर काटा आणणारा होता. पण त्यासाठी खऱ्या पोतराजाकडून टेक्निक शिकून घेतलं. पण संगीताशी माझा चांगला कनेक्ट असल्याने हा सीन एका लयबद्ध पद्धतीने करता आला. पण अशा पद्धतीने पोतराजाचा सीन मी करू शकेन याचा मी कधी विचारही केला नव्हता’

स्टारडम असणाऱ्या हिरोची भूमिका साकारताना काय डाएट फॉलो करतो आहेस? यावर समीर हसत म्हणाला, ‘खरं सांगू का? मला एक तर बाहेरचं वा फास्ट फूड खायला आवडत नाही आणि माझ्या अंगाची चणच अशी आहे की, जास्त काही वेगळं हार्डकोअर डाएट मला करावं लागत नाही. मी कधीच क्रॅश डाएट वगैरे करत नाही. दूध, तूप, भाकरी हे माझं नेहमीचं जेवण आहे आणि मी तेच फॉलो करतो. फास्ट फूडच खात नसल्यामुळे चीट डे चा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे माझ्या शरीराचा पोत मला साथ देतो असं मी म्हणेन’

ही मालिका मधुबाला या हिंदी मालिकेचा रिमेक आहे तर तू विवियनची भूमिका पाहिली होतीस का? असं विचारल्यावर समीर पटकन म्हणाला की, ‘मी मधुबाला ही मालिका अजिबात पाहिली नाही कारण एकतर कोणाचीही कॉपी प्रेक्षकांना वाटायला नको आणि ते बघून मी पुढची भूमिका करायला हवी असं मला वाटत नाही. जे स्क्रिप्ट आलं तेच माझ्यासाठी अभ्यासाचं पुस्तक आहे. दिग्दर्शकासह योग्य चर्चा करून पडद्यावर तो सीन परफेक्ट यायला हवा या मताचा मी आहे. भूमिकेची कॉपी असण्यापेक्षा स्वतःचा ठसा उमटवणं मला अधिक चांगलं वाटतंय आणि म्हणूनच मी मालिका बघेन असंही नाही’

या भूमिकेसाठी प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा येतोय तुला? यावर समीर अगदी मनापासून म्हणाला की, ‘मला खरंच खूप छान प्रतिसाद मिळतो आहे. प्रेक्षकांना आरके आणि या मालिकेची कथा आवडत आहे हे पाहून खूप बरं वाटतंय आणि मुळात आरके हा हिरोपासून माणूस होण्यापर्यंतचा प्रवास आहे आणि तोच यातून उलगडणार आहे, जो हळूहळू प्रेक्षकांना कळेल’. समीरने अगदी मनसोक्तपणे आपल्या भूमिकेबाबत सांगितले आणि त्याची ही भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीला उतरत असल्याचे दिसून येत आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 04:22 PM

May 16, 2026 | 10:20 AM
May 16, 2026 | 10:14 AM
May 16, 2026 | 10:05 AM
May 16, 2026 | 10:00 AM
May 16, 2026 | 09:40 AM
May 16, 2026 | 09:40 AM
May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
