उपमुख्यमंत्री शिंदेच्या लाडक्या बहिणींसाठी खास चित्रपट! ‘लाडकी बहीण’ सिनेमाचा Teaser Launch

Updated On: Apr 30, 2026 | 04:25 PM
मुंबई : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde यांच्या हस्ते ‘लाडकी बहीण’ या मराठी चित्रपटाचा टीझर नुकताच दिमाखात लाँच करण्यात आला. या सोहळ्याला राजकीय क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांची उपस्थिती होती. खासदार Shrirang Barne, आमदार Sandeep Kshirsagar तसेच Gulabrao Patil, Yogesh Kadam आणि Uday Samant यांची प्रमुख उपस्थिती पाहायला मिळाली.

या वेळी बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, हा चित्रपट केवळ मनोरंजनासाठी नसून महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांचे वास्तव चित्रण करणारा आहे. ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ कसा सामान्य महिलांपर्यंत पोहोचतो, हे या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडण्यात आले आहे. १५ मे रोजी प्रदर्शित होणारा हा सिनेमा कुटुंबासह पाहावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

महिला सक्षमीकरणाचा संदेश देणारा हा चित्रपट प्रेक्षकांमध्ये आधीपासूनच चर्चेचा विषय ठरत आहे. शासनाच्या योजनांना कथानकात गुंफून सादर करण्याचा प्रयत्न या सिनेमात करण्यात आला आहे, त्यामुळे तो वेगळा ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण आणि शहरी महिलांच्या आयुष्यातील बदल या कथेतून प्रभावीपणे दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

चित्रपटाचे दिग्दर्शन Sheetal Shinde यांनी केले असून Shanidev Films यांच्या बॅनरखाली निर्मिती झाली आहे. कथा, पटकथा आणि संवाद Ganesh Shinde यांचे आहेत. सहनिर्माते म्हणून शेखर मते तर कार्यकारी निर्माते म्हणून बाबासाहेब पाटील यांनी काम पाहिले आहे.

या चित्रपटात Smita Tambe मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, तिच्यासोबत Surekha Kudchi, Usha Nadkarni, Gautami Patil, Madhav Abhyankar, Shashank Shende आणि Sanjay Khapre आदी कलाकारांची दमदार फळी पाहायला मिळणार आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 04:25 PM

Satara News: मोदींचे 'इंधन वाचवा' आवाहन; साताऱ्याचे नामदार आलिशान गाड्या अन् ताफे सोडणार का?

