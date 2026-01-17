Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

काय खरं, काय खोटं? धनुष-मृणाल ठाकूरच्या लग्नाच्या चर्चांना पूर्णविराम; सत्य आलं समोर

अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि धनुष फेब्रुवारीमध्ये लग्न करणार असल्याच्या चर्चांना आता पुर्णविराम मिळालं आहे, यासंदर्भात एक अपडेट समोर आली आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 06:08 PM
अभिनेत्री मृणाल ठाकूर आणि धनुष फेब्रुवारी २०२६ मध्ये लग्न करणार आहेत. अशी चर्चा सध्या सोशल मीडियावर वाऱ्या सारखी पसरत आहे.
ही बातमी पसरताच चाहत्यांनी सोशल मीडियावर त्यांचा उत्साह व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. आता असे उघड झाले आहे की चाहत्यांना या आनंददायी कार्यक्रमासाठी थोडी वाट पहावी लागेल. या संदर्भात एक नवीन बातमी समोर आली आहे. खरं तरी ही बातमी खरी नसल्याचे समजत आहे.

हिंदुस्तान टाईम्सच्या एका सूत्राने सांगितले की, “मृणाल पुढच्या महिन्यात लग्न करणार नाही. ही एक अफवा पसरली आहे.” सूत्राने पुढे असेही म्हटले की, मृणालचा सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत “दो दिवाने शहर में” हा चित्रपट देखील त्याच तारखेला प्रदर्शित होत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “तिचा फेब्रुवारीमध्ये एक चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे, मग ती रिलीज तारखेच्या इतक्या जवळ लग्न का करेल? आणि त्यानंतर तिचा आणखी एक तेलुगू चित्रपट मार्चमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.” मृणाल आणि धनुष बऱ्याच काळापासून डेटिंग करत आहेत, परंतु दोघांनीही अधिकृतपणे त्यांच्या नात्याची पुष्टी केलेली नाही.

हे सर्व ऑगस्ट २०२५ मध्ये सुरू झाले, जेव्हा मृणाल तिच्या “सन ऑफ सरदार २” चित्रपटाच्या प्रीमियरमध्ये धनुषला भेटण्यासाठी धावली. इंटरनेट वापरकर्त्यांनी धनुषचे कौतुक केले आणि दावा केला की तो विशेषतः मृणालला पाठिंबा देण्यासाठी स्क्रीनिंगला आला होता.

सध्या, सूत्रांचे म्हणणे आहे की लग्नाची कोणतीही बातमी नाही आणि चाहत्यांना कोणत्याही अधिकृत घोषणेची वाट पहावी लागेल, जर काही असेल तर. सध्या तरी या सर्व फक्त अफवा आहेत.

स्टार प्रवाहवर ‘बाई तुझा आशिर्वाद’ मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले, “हा तर महागुरुंचा सिनेमा!”

२० वर्षांचे वैवाहिक जीवन तुटले

धनुषच्या मागील लग्नाबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने २००४ मध्ये चेन्नई येथे एका भव्य समारंभात रजनीकांत यांची मुलगी ऐश्वर्या रजनीकांत हिच्याशी लग्न केले. त्यांना दोन मुले आहेत. २००६ मध्ये यात्राचा जन्म झाला तर आणि लिंगा २०१० मध्ये जन्म घेतला. २०२२ मध्ये, या जोडप्याने वेगळे होण्याची घोषणा करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. २०२४ मध्ये चेन्नई कुटुंब न्यायालयात त्यांनी घटस्फोट घेतला आणि विभक्त झाले.

Bigg Boss Marathi 6: ”घराची तंटा क्वीन, तुमच्या जीभेचा..” रितेश भाऊने तन्वी कोलतेची केली कानउघडणी, प्रोमोने वाढवली उत्सुकता

Published On: Jan 17, 2026 | 06:08 PM

