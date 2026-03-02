प्लेबॅक सिंगिंगनंतर Arijit Singh चं दमदार पुनरागमन; पहिलं इंडिपेंडंट गाणं ‘Raina’ ठरलं सुपरहिट!

प्रसिद्ध बॉलीवूड गायक अरिजित सिंग याने नुकतीच पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली. जेव्हा त्याने निवृत्तीची घोषणा केली तेव्हा त्याच्या चाहत्यांना आश्चर्य वाटले की ते इतक्या लवकर गायन कसे सोडू शकतो. त्याच्या निवृत्तीची बातमी ऐकून त्याच्या चाहत्यांना खूप दुःख झाले. अरिजित सिंग हा एक असा गायक आहे ज्याच्याकडे त्याच्या आवाजाने हृदय तोडण्याची आणि बरे करण्याची क्षमता आहे. जर तुम्ही अरिजित सिंगचे चाहते असाल तर तुमच्यासाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे.
अरिजीत सिंग याने निवृत्तीनंतरचे पहिले स्वातंत्र्यदिनाचे गाणे रिलीज केले आहे. हे गाणे रिलीज होताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. अरिजीत याने नवीन गाण्याचे नाव “रैना” ठेवले आहे. अरिजीत सिंग याने शेखर रावजियानी यांच्यासोबत हे गाणे सह-निर्मित केले आहे. अरिजीत आणि शेखर दोघांनीही त्यांच्या इंस्टाग्राम हँडलवर ही बातमी शेअर केली. २७ फेब्रुवारी रोजी रिलीज झालेल्या या गाण्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. त्याचे चाहते ते ऐकून खूप आनंदी आहेत.
Sudhakar Shrotri : अभिनेता पुष्कर श्रोत्रीवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; वडील ज्येष्ठ वृत्तपत्र वितरक सुधाकर श्रोत्री यांचं निधन
गायक आणि संगीतकार अरिजीत सिंग याच्या गाण्याला खूप प्रेम मिळत आहे आणि त्याचे चाहते त्याचे कौतुक करत आहेत. गाण्यावर कमेंट करताना एका वापरकर्त्याने लिहिले की, “पार्श्वगायनापासून दीर्घकाळ दूर राहिल्यानंतर, स्वतंत्र संगीतात असे पुनरागमन खरोखरच आश्चर्यकारक आहे.” दुसऱ्याने लिहिले की, “अरिजीतची ही शैली पूर्णपणे वेगळी आहे – हळू, सुखदायक आणि हृदयस्पर्शी.” गायक अरिजीत सिंग यांनी २७ जानेवारी रोजी पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली. या घोषणेनंतर त्याचे चाहते खूप भावूक झाले होते. पण आता, त्याचे चाहते पुन्हा एकदा आनंदात आहेत, कारण अरिजीत याने स्वतंत्र संगीतात पुनरागमन केले आहे.
Virosh Reception: रश्मिका- विजयच्या लग्नाच्या रिसेप्शनची तयारी सुरु; मर्यादित आहे पाहुण्यांची लिस्ट, कडक पोलिस बंदोबस्त