स्टार प्रवाहवर 'बाई तुझा आशिर्वाद' मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले, "हा तर महागुरुंचा सिनेमा!"

'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' आणि 'तुझ्या सोबतीने' या प्रसारित झाल्या असून प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच आता यात आणखी एका नव्या मालिकेची भर पडली आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 04:14 PM
स्टार प्रवाहवर 'बाई तुझा आशिर्वाद' मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला; प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले, "हा तर महागुरुंचा सिनेमा!"
स्टार प्रवाह वाहिनीवर नव्या मालिकांची नांदी पाहायला मिळत आहे. क्रांतीज्योती सावित्री बाई फुले यांच्यावर आधारित मालिका नुकतीच सुरु झाली आहे. अशातच आता पुन्हा एका नव्या मालिकेचा प्रोमो स्टार प्रवाह वाहिनीवरील इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर पाहायला मिळत आहे. ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ आणि ‘तुझ्या सोबतीने’ या प्रसारित झाल्या असून प्रेक्षकांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहायला मिळत आहे. अशातच आता यात आणखी एका नव्या मालिकेची भर पडली आहे.

बाई तुझा आशिर्वाद या नव्या मालिकेचा प्रोमो सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आला आहे. मालिकेतील मुख्य कलाकार कोण आहे हे अजून तरी गुलदस्त्यात आहे. प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आलं आहे की, लग्न करुन आलेली नववधू घरात गृहप्रवेश करते तेव्हा ते घर अस्वच्छ असतं. लग्न होऊन नववधूच्या रुपात येणाऱ्या तिला तिचा नवरा म्हणतो की, आमचं चार भावंडाचं घर म्हणजे फक्त चार भिती नाही तर मंदिर आहे. आता हे घर देखील तुझं आहे. आपल्या या घरात तुझं स्वागत आहे. तेवढ्यात ही नववधू घराचा दरवाजा खोलते आणि समोर अस्ताव्यस्त पडलेली पांघरुणं, खरकटलेली भांडी असं सगळं अस्वच्छ घर पाहून ती पहिले घर साफ करण्यासाठी पदर खोचते.

 

 

लहान सावित्रीने जिंकली प्रेक्षकांची मने! ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून पाठिंबा

‘आम्ही सातपुते’ सिनेमाची आठवण

मालिकेचा हा प्रोमो पाहून आम्ही सातपुते सिनेमाची आठवण झाली असं नेटकऱ्यांनी कमेंट केली आहे. आम्ही सातपुते सिनेमाची कथा वाटते असं अनेकांनी सांगितलं. काही युजर्सने असं देखील म्हटलं की, प्रोमोच्या सुरुवातीला लागलेलं बॅकग्राऊंड म्युझिक हे फुलाला सुगंध मातीचामधील आहे तर प्रोमोतील नायकाचा आवाज हा साधी माणसंमधील सत्याचा आहे. त्यामुळे या नव्या मालिकेत हर्षद अटकरी तर नाही ना किंवा मालिकेत आवाज हा साधी माणसंमधील सत्याचा वाटतोय असे अनेक संभ्रम प्रेक्षकांमध्ये आहेत. बाईशिवाय घराला घरपण नाही. तिच्या वावरण्याने लक्ष्मी घरात नांदते. याच घराच्या लक्ष्मीची गोष्ट आता वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न वाहिनीकडून होत आहे.

या मालिकेत देखील होऊन गेलेल्या जुन्या मालिकेतील कलाकार पुन्हा नव्या भुमिकेत पाहायला मिळणार आहेत का हे येत्या काही दिवसांतच कळणार आहे. गेल्या दोन महिन्यात आता येणारी ही चौथी नवी मालिका आहे. त्यामुळे या मालिकेला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा असेल ही मालिका आणि नवे कलाकार प्रेक्षकांची मनं जिंकणार का हे पाहणं विशेष ठरणार आहे.

Tighee Teaser: ‘आईचं घर हजार आठवणी’, आई–मुलींच्या नात्याच्या नाजूक छटा उलगडणारा ‘तिघी’चा भावस्पर्शी टीझर प्रदर्शित

Published On: Jan 17, 2026 | 04:13 PM

