‘तुंबाड 2’ची कथा अधिक रोमांचक होणार, बहुप्रतीक्षित सिक्वेलमध्ये झळकणार Nawazuddin Siddiqui; लवकरच चित्रिकरण सुरू

तुंबाडच्या पुढील अध्यायाला आता एक नवी आणि दमदार ताकद लाभली आहे. होय, प्रसिद्ध अभिनेते नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता ‘तुंबाड 2’मध्ये झळकणार आहेत.

Updated On: Mar 02, 2026 | 02:09 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

‘तुंबाड’ सिनेमाचा पुढील भाग आता आणखी दमदार होणार आहे. प्रसिद्ध अभिनेता Nawazuddin Siddiqui ‘तुंबाड 2’ मध्ये दिसणार आहेत. ही बातमी या कल्ट फ्रँचायझीसाठी मोठी आहे. निर्माते या कथानकाला अधिक गहिरे आणि रोमांचक बनवण्याची तयारी करत आहेत.

लेयर्ड, अनपेक्षित आणि भावनिक अभिनयासाठी ओळखला जाणारा Nawazuddin Siddiqui ‘तुंबाड 2’च्या कथेला जबरदस्त खोली देणार आहे. त्यांच्या भूमिकेबाबत अद्याप जास्त माहिती उपलब्ध नाही, पण ते कथानकातील अत्यंत महत्त्वाची भूमिका साकारणार असल्याचे समजते. ही भूमिका प्रेक्षकांना मानसिकदृष्ट्या हादरवेल आणि त्यांच्या नैतिक मूल्यांना आव्हान देईल अशी अपेक्षा आहे.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी म्हणाले, “मी ‘तुंबाड ’च्या ऑरिजिनॅलिटीचा आणि त्याच्या वातावरणनिर्मितीचा कायमच चाहता राहिलो आहे. जेव्हा सोहम शाह यांनी मला सिक्वेलचा व्हिजन सांगितला, तेव्हा ती कथा मला खूप आवडली आणि मी या प्रवासात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. इतक्या मोठ्या प्रोजेक्टवर सोहम शाह आणि Pen Studiosसोबत काम करणे खरोखरच उत्साहवर्धक आहे. मी साकारणारी व्यक्तिरेखा अनेक पैलूंनी समृद्ध आहे आणि इतक्या उत्कट टीमसोबत या इमर्सिव्ह युनिव्हर्सचा शोध घेण्यास मी उत्सुक आहे.”

लवकरच चित्रिकरण सुरू होणार असून, ‘तुंबाड2’ ही येत्या काळातील सर्वाधिक बहुप्रतीक्षित चित्रपटांपैकी एक ठरत आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी अधिकृतरीत्या या विश्वाचा भाग बनल्याने पुढील अध्याय आणखी भयावह, गहिरा आणि संस्मरणीय ठरण्याचे संकेत आहेत.

 

सोहम शाह, ज्यांनी अभिनेता आणि निर्माता म्हणून ‘तुंबाड ’च्या विश्वाला आकार दिला, त्यांच्यासाठी नवाजुद्दीन यांची निवड हा मोठा सर्जनशील निर्णय आहे. नवाजुद्दीन सिद्दीकीसारख्या ताकदवान अभिनेत्याच्या सहभागामुळे हा सिक्वेल पहिल्या चित्रपटाचा भयप्रद माहोल कायम ठेवत अधिक गुंतागुंतीची आणि भावनिक कथा उलगडणार आहे.

सोहम शाह म्हणाले, “नवाज सरांना ‘तुंबाड 2’मध्ये आणणे आमच्यासाठी अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. ते प्रत्येक भूमिकेत जबरदस्त प्रामाणिकपणा आणि तीव्रता आणतात. ते साकारणारी भूमिका सिक्वेलच्या भावनिक आणि मानसिक वातावरणाला अधिक विस्तार देणारी ठरेल. त्यांच्या सहभागामुळे कथा परिणामकारकतेच्या नव्या उंचीवर पोहोचेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

निर्माते डॉ. Jayantilal Gada (पेन स्टुडिओज) म्हणाले, “पेन स्टुडिओजमध्ये आम्ही दर्जेदार कंटेंट सादर करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. ‘तुंबाड 2’द्वारे आम्ही सिनेमॅटिक अनुभव अधिक भव्य पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. नवाजुद्दीन सिद्दीकी यांचा सहभाग आमच्या या व्हिजनशी पूर्णपणे सुसंगत आहे. त्यांची कला, बहुआयामी प्रतिभा आणि प्रभावी स्क्रीन उपस्थिती चित्रपटाला नक्कीच उंचीवर नेईल.”

‘तुंबाड 2’ हा चित्रपट Soham Shah यांच्या नेतृत्वाखाली सोहम शाह फिल्म्सच्या बॅनरखाली साकारला जात आहे, तसेच पेन स्टुडिओजची भागीदारीही आहे. पेन स्टुडिओजने निर्मिती, सादरीकरण आणि जागतिक वितरण क्षेत्रात भक्कम स्थान निर्माण केले आहे. त्यांनी 3,000 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले असून, त्यात Kahaani आणि Gangubai Kathiawadi यांसारख्या सिनेमांचा समावेश आहे. तसेच त्यांनी जागतिक ब्लॉकबस्टर RRR सादर केला असून Jawan, Stree 2 आणि Chhaava यांसारख्या मोठ्या व्यावसायिक चित्रपटांचे वितरण केले आहे.

Published On: Mar 02, 2026 | 01:30 PM

