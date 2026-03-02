‘मी चूक केली तुम्हाला पाठिंबा देऊन…’, अली खामेनेई यांच्या मृत्यूविषयी फरहान भट्टचे विधान चर्चेत; चाहत्यांनी व्यक्त केली नाराजी

सध्या अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध सुरू आहे. दरम्यान, २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणी धर्मगुरू अयातुल्ला अली खामेनी यांचे निधन झाले. भारतातील अनेक राज्यांमधील शिया मुस्लिम त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत आहेत. ‘बिग बॉस १९’ फेम फरहाना भट्टचेही या यादीत नाव आहे. अली खामेनी यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना अभिनेत्रीने असे काही म्हटले आहे ज्यामुळे आता तिला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केले जात आहे.
फरहाना भट्टने अलीकडेच इन्स्टंट बॉलीवूडशी संवाद साधला. अली खामेनी यांच्या निधनाबद्दल विचारले असता, ती म्हणाली, “ते एक असे व्यक्तिमत्व आहेत जे कधीही विसरता येणार नाही. ते नेहमीच आपल्या हृदयात जिवंत राहतील आणि अल्लाह त्यांचे हौतात्म्य स्वीकारो.” ती पुढे म्हणाली, “या बातमीने सर्व काश्मिरी लोक खूप दुःखी आहेत आणि सर्वांचे मन दुखावले आहे.”
फरहाना म्हणाली, “सकाळपासून मला अजिबात झोप लागली नाही. आज जेव्हा मी प्रार्थना केली तेव्हा मला खूप वाईट वाटले कारण असे घडायला नको होते. तो अनेक लोकांसाठी तारणहार होता. तो नक्कीच आपल्या हृदयात जिवंत राहील.” नेटिझन्सना फरहानाचे हे विधान अजिबात आवडले नाही आणि आता तिला सोशल मीडियावर प्रचंड ट्रोल केले जात आहे.
फरहाना भट्टच्या व्हिडिओवर कमेंट करताना एका युजरने लिहिले की, “फरहाना, मी तुम्हाला विनंती करतो की पूर्ण सत्य जाणून घेतल्याशिवाय अशा गंभीर बाबींवर भाष्य करू नका. अनेक निष्पाप लोकांना त्रास सहन करावा लागला आहे आणि त्यांचा आवाज दाबण्यात आला आहे. अनेक तरुणींवर क्रूर अत्याचार झाले आहेत. हा धर्माचा विषय नाही, तर मानवतेचा विषय आहे. फक्त लक्ष वेधण्यासाठी बोलू नका, विशेषतः जेव्हा तुम्ही इराणमधील पीडित लोकांशी संपर्कात नसता तेव्हा. जबाबदारी आणि सहानुभूतीने बोलायला शिका.”
दुसऱ्या एका युजरने लिहिले, “मग ती स्वतः बुरखा का घालत नाही?” अनेकांनी तर म्हटले, “गौरव खन्नाने बिग बॉस १९ ट्रॉफी जिंकल्याबद्दल समाधान आणि आनंद झाला आहे.” दुसऱ्याने लिहिले, “मॅडम, तुम्हाला पाठिंबा देऊन मी चूक केली.” अशा अनेक कमेंट्स फरहाना भट्टच्या व्हिडिओवर पाहायला मिळत आहेत.