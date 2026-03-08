Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Will You Marry Me Elvish Yadav Went Down On One Knee To Propose To Jiya Shankar The Actress Said

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

एल्विश यादव नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला प्रपोज करताना दिसत आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:10 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

युट्यूबर आणि बिग बॉस ओटीटी २ चा विजेता एल्विश यादव नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला प्रपोज करताना दिसतो. जिया देखील त्याच्यासमोर तिच्या प्रेमाची कबुली देते, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

खरं तर, एल्विश यादव आणि जिया शंकर यांचे लग्न आणि प्रपोज हे खरे नसून खरे आहे. युट्यूबर सध्या त्याच्या नवीन रिअॅलिटी शो “एंगेज्ड सीझन २” च्या होस्टिंगमुळे चर्चेत आहे. नवीनतम भागात, युट्यूबरने अभिनेत्रीला एका गुडघ्यावर प्रपोज केले होते, ज्याला तिने होकारार्थी उत्तर दिले. हा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

व्हिडिओबद्दल बोलायचे झाले तर, “एंगेज्ड सीझन २” च्या शेवटच्या भागात, एल्विश यादवगुडघे टेकून जिया शंकरला लाल गुलाब देतात आणि विचारतात, “तू माझ्याशी लग्न करशील का?” अभिनेत्री हसून उत्तर देते, “मी तुला प्रेम करते आणि मी तुझ्याशी लग्न करेन.” त्यानंतर युट्यूबर लाजते आणि तिच्या पापण्या खाली करते. तिच्या चेहऱ्यावर एक गोड हास्य देखील दिसते. लोक यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत आणि चाहते एल्विश आणि जियाचे अभिनंदन करत आहेत.

“लाज वाटायला हवी…” Anurag Dobhal च्या अपघातानंतर सोशल मीडियावर संताप, Aly Goni ने ट्रोलर्सना सुनावले

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एल्विश यादव त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतो. अभिनेत्याने “लाफ्टर शेफ्स सीझन ३” या रिअॅलिटी शोमध्ये त्याच्या डेटिंग स्टेटसबद्दल खुलासा केला. पण त्याने अद्याप याबद्दल कोणातीही खुलासा केला नाहीये दरम्यान, जिया शंकर देखील कोणालातरी डेट करत आहे. तिने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एका पोस्टमध्ये याची घोषणा केली. तिने तिच्या बॉयफ्रेंडचे नाव किंवा फोटो शेअर केला नाही.

अनुराग डोभाल ICU मध्ये दाखल; इन्स्टाग्राम लाईव्हदरम्यान केला जीव देण्याचा प्रयत्न? मॅनेजरने दिली माहिती

Web Title: Will you marry me elvish yadav went down on one knee to propose to jiya shankar the actress said

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 08, 2026 | 01:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral
1

कुछ अच्छा करने जाता हू, कांड हो जाता है! किचनमध्ये पत्नीची मदत करायला गेला अन् कानशिलात खाऊन आला नवरा; Video Viral

मुलीचे साहस तर पहा, खऱ्या सापांना घेऊन खेळू लागली ‘सापशिडी’, पाहून सर्वच थबकले… धक्कादायक Video Viral
2

मुलीचे साहस तर पहा, खऱ्या सापांना घेऊन खेळू लागली ‘सापशिडी’, पाहून सर्वच थबकले… धक्कादायक Video Viral

थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी
3

थलापती विजयच्या पत्नीने दाखल केली दुसरी याचिका, संगीताने कोर्टात मांडली ‘ही’ मागणी

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले
4

रॅपर Badshah अडचणीत; पोलिसांची लुकआउट नोटीस जारी, परदेश प्रवासावर बंदी; ‘Tateeree’ गाणे YouTube वरून हटवले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

Mar 08, 2026 | 01:10 PM
US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

US Iran War : अमेरिका- इराणमध्ये युद्धाचा भडका, हल्ले सुरुच; 52000 भारतीय मायदेशी परतले

Mar 08, 2026 | 01:10 PM
आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

आठ गावांची ‘जीवनरेषा’ धूसर! कोट्यवधी रुपये पाण्यात; मेळघाटातील बारातांडा-धूळघाट रस्ता खड्यात गडप

Mar 08, 2026 | 01:08 PM
Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

Mar 08, 2026 | 01:05 PM
Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; एक आरोपी येणार जेलबाहेर, कारण काय?

Deshmukh Murder Case : संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील मोठी अपडेट; एक आरोपी येणार जेलबाहेर, कारण काय?

Mar 08, 2026 | 01:05 PM
Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाच्या तणावामुळे व्यापार संकट; भारतीय बंदरांवर हजारो कंटेनर पडले अडकून 

Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाच्या तणावामुळे व्यापार संकट; भारतीय बंदरांवर हजारो कंटेनर पडले अडकून 

Mar 08, 2026 | 01:00 PM
पुण्यात घर घेणं आता होणार आणखी महाग; 1 एप्रिलपासून ‘हा’ मोठा बदल होणार?

पुण्यात घर घेणं आता होणार आणखी महाग; 1 एप्रिलपासून ‘हा’ मोठा बदल होणार?

Mar 08, 2026 | 12:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM
Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Kolhapur : गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकच शत्रू 

Mar 07, 2026 | 05:45 PM
Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Mar 07, 2026 | 05:31 PM