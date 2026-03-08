‘तू माझ्याशी लग्न करशील का?’ एल्विश यादवने गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला केलं प्रपोज, अभिनेत्री म्हणाली…

युट्यूबर आणि बिग बॉस ओटीटी २ चा विजेता एल्विश यादव नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. सोशल मीडियावर त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो गुडघ्यावर बसून जिया शंकरला प्रपोज करताना दिसतो. जिया देखील त्याच्यासमोर तिच्या प्रेमाची कबुली देते, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना उधाण आले आहे.
खरं तर, एल्विश यादव आणि जिया शंकर यांचे लग्न आणि प्रपोज हे खरे नसून खरे आहे. युट्यूबर सध्या त्याच्या नवीन रिअॅलिटी शो “एंगेज्ड सीझन २” च्या होस्टिंगमुळे चर्चेत आहे. नवीनतम भागात, युट्यूबरने अभिनेत्रीला एका गुडघ्यावर प्रपोज केले होते, ज्याला तिने होकारार्थी उत्तर दिले. हा व्हिडिओ समोर येताच सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.
व्हिडिओबद्दल बोलायचे झाले तर, “एंगेज्ड सीझन २” च्या शेवटच्या भागात, एल्विश यादवगुडघे टेकून जिया शंकरला लाल गुलाब देतात आणि विचारतात, “तू माझ्याशी लग्न करशील का?” अभिनेत्री हसून उत्तर देते, “मी तुला प्रेम करते आणि मी तुझ्याशी लग्न करेन.” त्यानंतर युट्यूबर लाजते आणि तिच्या पापण्या खाली करते. तिच्या चेहऱ्यावर एक गोड हास्य देखील दिसते. लोक यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत आणि चाहते एल्विश आणि जियाचे अभिनंदन करत आहेत.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एल्विश यादव त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे अनेकदा चर्चेत असतो. अभिनेत्याने “लाफ्टर शेफ्स सीझन ३” या रिअॅलिटी शोमध्ये त्याच्या डेटिंग स्टेटसबद्दल खुलासा केला. पण त्याने अद्याप याबद्दल कोणातीही खुलासा केला नाहीये दरम्यान, जिया शंकर देखील कोणालातरी डेट करत आहे. तिने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एका पोस्टमध्ये याची घोषणा केली. तिने तिच्या बॉयफ्रेंडचे नाव किंवा फोटो शेअर केला नाही.
