Dhurandhar ने 59 दिवसात विकली 4 कोटी तिकिटे; आमिर, शाहरुख आणि सलमानला मागे टाकत मोडले 15 चित्रपटांचे रेकॉर्ड

रणवीर सिंगचा “धुरंधर” ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. चित्रपटाने पहिल्या दिवशी २८ कोटी रुपये कमावले आणि त्यानंतर ३० दिवसांत दुहेरी अंकात कमाई केली, संपूर्ण भारतात प्रदर्शित न होता सर्वाधिक कमाई करणारा एकमेव एकाच भाषेतील चित्रपट ठरला आहे. या चित्रपटाने ५९ दिवसांत जगभरात ₹१,३०३ कोटींची कमाई केली आहे, ज्यामध्ये परदेशात ₹२९९ कोटी आणि भारतात ₹१,००४ कोटींची कमाई झाली आहे. देशांतर्गत चित्रपटाने ₹८३६.९५ कोटींची निव्वळ कमाई केली आहे.
‘धुरंधर’ चित्रपटाचे प्रेक्षक
सूत्रांचा असा अंदाज आहे की रणवीर सिंग अभिनीत या चित्रपटाने आतापर्यंत भारतात ४ कोटी प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले आहे. त्याची प्रेक्षकसंख्या ४ कोटींपर्यंत पोहोचली आहे, ज्यामुळे २४ वर्षांत असे करणारा हा पहिला चित्रपट बनला आहे. याआधीचा सर्वाधिक प्रेक्षकसंख्या २००१ मध्ये आलेल्या सनी देओलच्या ‘गदर: एक प्रेम कथा’ चित्रपटाचा होता, ज्याला ५ कोटी प्रेक्षकांनी पाहिले होते.
“धुरंधर” या चार चित्रपटांचा विक्रम मोडू शकला नाही
“धुरंधर” हा भारतातील ४० दशलक्ष प्रेक्षकांचा टप्पा ओलांडणारा १९ वा भारतीय चित्रपट ठरला. टॉप चार चित्रपटांमध्ये “शोले”, “बाहुबली २”, “मुघल-ए-आझम” आणि “मदर इंडिया” यांचा समावेश आहे, ज्यांनी १०० दशलक्ष तिकिटे विकली आहेत. आदित्य धरचा चित्रपट हा टप्पा ओलांडू शकला नाही, जरी त्याने इतर प्रमुख चित्रपटांना मागे टाकले.
‘धुरंधर २’ देणार ‘टॉक्सिक’ ला टक्कर
‘धुरंधर’ नंतर, सर्वांचे लक्ष आता ‘धुरंधर २’ वर आहे, जो १९ मार्च रोजी ईदच्या निमित्ताने प्रदर्शित होणार आहे. तो ‘टॉक्सिक’शी स्पर्धा करणार आहे. मनोरंजक म्हणजे, दोन्ही चित्रपट संपूर्ण भारतात प्रदर्शित होणार आहे. ‘धुरंधर’ ने एकाच भाषेत १३०० कोटी रुपयांची कमाई केली असली तरी, आता अशी अपेक्षा आहे की हा चित्रपट पाच भाषांमध्ये मोठी कमाई करू शकेल.