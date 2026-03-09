Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Sindhudurg News: आंबा बागायतदारांना लवकरच दिलासा मिळणार; नितेश राणे काय म्हणाले?

शासन म्हणून जी आपल्याला मदत हवी आहे. ती सगळ्या पद्धतीची मदत केली जाणार आहे, हा विश्वास जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी तुम्हाला देतोय, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

Updated On: Mar 09, 2026 | 03:11 PM
Sindhudurg News: आंबा बागायतदारांना लवकरच दिलासा मिळणार; नितेश राणे काय म्हणाले?

आंबा बागायतदारांना दिलासा मिळणार

शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार सर्वतोपरी मदत
पालकमंत्री नितेश राणे यांचा विश्वास
आंबा पीक संरक्षणासाठी घेतला जाणार पुढाकार

कणकवली: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा उत्पादक शेतकरी सध्या निसर्ग आणि हवामान बदलामुळे मोठ्या संकटात सापडला आहे. बागायतदारांचे जवळपास ८५ टक्के नुकसान झाले आहे. सरकारकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. ही मदत लवकरच जाहीर होईल. परंतु या हवामानाच्या बदलत्या संकटाला सामोरे कसे जावे? हापूसला विविध करताना समस्यातून कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

बारामती येथील अॅग्रीकल्चर ते डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (एडीटी) संस्थेच्या माध्यमातून आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ड्रोन प्रणालीचा वापर करून आंबा शेतीचे व्यवस्थापन केले जाईल, अशी घोषणा पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केली. कणकवली प्रहार भवन येथे मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते.

Kokan News: कोकणच्या ‘राजा’वर वक्रदृष्टी! खर्च वाढला अन् उत्पादन घटण्याची भीती

या हंगामात आंबा शेतकऱ्यांची नुकसानी हा विषय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची नुकसानी म्हणून तो आम्ही हाताळत आहोत, निश्चित पद्धतीने शासन म्हणून जी आपल्याला मदत हवी आहे. ती सगळ्या पद्धतीची मदत केली जाणार आहे, हा विश्वास जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी तुम्हाला देतोय, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

तंत्रज्ञानाची ‘कवचकुंडले’
आंबा बागा वाचवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाणार आहे. एआय आणि होन प्रत्येक झाडाची प्रकृती आणि कीडरोगावर लक्ष ठेवणार, दर ५०० मीटरवर हवामानाचा अंदाज देणारी यंत्रणा. लागवडीपासून काढणीपर्यंतच्या डिजिटल मार्गदर्शन उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. पालकमंत्र्यांनी आंबा सागोधन केंद्राच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त कैली, संशोधन केंद्रातील अधिकारी माहिती पुरवण्यात कमी पडत आहेत.

कोकणच्या ‘राजा’वर निसर्ग कोपला; बागायतदार चिंतेत; उत्पादनात घट होण्याची शक्यता

सध्या जिल्ह्यावर संकट
आंदोलन किंवा मोर्चा काढ़ने हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे, पण सध्या संकट जिल्ह्यावर आहे. आखाती देशांतील युद्धाचा येथील बाजारपेठेवरील परिनिखतीचा परिणाम आपल्या आंबा शेतकऱ्यांवर होऊ शकती. त्यामुळे हे प्रकरण ‘सिंधुदुर्ग म्हणून गांभीर्याने हाताळावे लागेल, शासन म्हणून आम्ही मदत मिळवून देण्यासाठी पूर्ण ताकद लावू, अशी ग्वीह नितेश राणे यांनी दिली. 

Published On: Mar 09, 2026 | 03:11 PM

