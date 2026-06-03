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देशातल्या सगळ्यात श्रीमंत अभिनेत्रीने लपवले होते लग्न! वयात मोठा फरक असणारे ही जोडी आहे तरी कोण?

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:16 PM IST
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सारांश

Jay Mehta हे भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती असून अभिनेत्री Juhi Chawla यांचे पती म्हणूनही ओळखले जातात. ते Mehta Group या बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष (Chairman) आहेत. या समूहाचा व्यवसाय सिमेंट, साखर, पॅकेजिंग, अभियांत्रिकी आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • एका मुलाखतीमध्ये तिने या मागच्या कारणाविषयीही स्पष्ट केले.
  • दरम्यान, तिची मुलाखत आता चर्चेत आली आहे.
  • लग्न लपवून ठेवणे हाच पर्याय मला त्याकाळी योग्य वाटला.”
अभिनेत्री जुही चावला हे नाव 90 च्या दशकातील सगळ्यात सुंदर आणि सुप्रसिद्ध अभिनेत्रींच्या यादीत वरच्या स्थानी नमूद होते. आजही या अभिनेत्रीने तिच्या वरच्या स्थानात बदल होऊ दिला नाही आहे. आताच्या वेळी अभिनेत्री जुही चावला देशातली सगळ्यात श्रीमंत अभिनेत्री आहे. अभिनेत्री 7,790 कोटींची मालकीण असून IPL मध्ये शाहरुखच्या Kolkata Knight Riders या संघाची सहमालकीणही आहे. दरम्यान, सध्या तिने तिच्या लग्नाबाबत काही गोष्टी तिच्या चाहत्यांपासून लपवले होते. याविषयी चर्चा सुरु आहेत. एका मुलाखतीमध्ये तिने या मागच्या कारणाविषयीही स्पष्ट केले.

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अभिनेत्री जुही चावलाने 1986 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘सल्तनत’ या सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केले. त्यांनतर तिने अनेक सिनेमे केले. परंतु, 88 साली आलेला सिनेमा ‘कयामत से कयामत तक ‘ ने तिच्या लोकप्रियतेत वाढ केली. 90 च्या काळात अभिनेत्री तिच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च शिखरावर होती. या काळात तिने सिनेसृष्टी गाजवली. दरम्यान, तिची मुलाखत आता चर्चेत आली आहे.

काय म्हणाली अभिनेत्री?

एका मुलाखतीत अभिनेत्री तिच्या लग्नाविषयी सांगते. ती म्हणते की, “त्या काळात मी नुकतीच सिनेक्षेत्रात आली होती. अशामध्ये मी जयबरोबर माझं लग्न हुरकलं. मला भीती होती की याने माझे करिअर संपेल. परिणाम माझ्या कामावर होईल. त्यामुळे मी माझ्या चाहत्यांपासून माझे लग्न लपवून ठेवणे हाच पर्याय मला त्याकाळी योग्य वाटला.”

एकंदरीत, करिअरच्या उच्च कारकिर्दीत असताना अभिनेत्री Juhi Chawla ने उद्योगपती Jay Mehta सह लग्नगाठ बांधली. अशावेळी तिला तिचे लग्न होण्याचा परिणाम तिच्या कामावर होऊ नये म्हणून तिने काही काळ शांततेचाच पर्याय निवडला. आताच्या काळात सिनेअभिनेत्री जुही भारतीय सिनेसृष्टीतील सगळ्यात श्रीमंत अभिनेत्री आहे, जी स्वतः 7000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची मालक आहे.

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कोण आहे उद्योगपती जय मेहता?

Jay Mehta हे भारतातील प्रसिद्ध उद्योगपती असून अभिनेत्री Juhi Chawla यांचे पती म्हणूनही ओळखले जातात. ते Mehta Group या बहुराष्ट्रीय उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष (Chairman) आहेत. या समूहाचा व्यवसाय सिमेंट, साखर, पॅकेजिंग, अभियांत्रिकी आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे.

Web Title: Why did juhi chawla keep her marriage a secret

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Published On: Jun 03, 2026 | 05:16 PM

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