Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘सखा माझा पांडुरंग’मध्ये सखुबाईंच्या जीवनकथेचा नवा टप्पा; प्रेक्षकांना मिळणार भावनिक अनुभव

Updated On: Jun 03, 2026 | 01:01 PM IST
जाहिरात
सारांश

सन मराठीवरील ‘सखा माझा पांडुरंग’ मालिकेत ८ वर्षांचा लीप घेतला जाणार असून संत सखुबाईंची भूमिका आता अभिनेत्री सान्वी जांबेकर साकारणार आहे.

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सन मराठीवरील लोकप्रिय भक्तिमय मालिका ‘सखा माझा पांडुरंग’ प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करत आहे. या मालिकेत संत सखुबाई यांची बालपणीची भूमिका बालकलाकार स्वराली खोमणे हिने साकारत प्रेक्षकांची मने जिंकली होती.

आता मालिकेत संत सखुबाईंच्या निस्सिम भक्तिगाथेचं नवं आवर्तन पाहायला मिळणार आहे. कथानकात तब्बल ८ वर्षांचा लीप घेतला जाणार असून, या नव्या टप्प्यात संत सखुबाईंची भूमिका अभिनेत्री सान्वी जांबेकर साकारणार आहे.यासंदर्भातील नवा प्रोमो नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आला असून मालिकेबाबत उत्सुकता अधिक वाढली आहे. या निमित्ताने मालिकेची प्रेस कॉन्फरन्स सेटवर पार पडली. यावेळी मालिकेतील कलाकार, निर्माते संगीत कुलकर्णी आणि संपूर्ण टीम उपस्थित होती.येत्या ४ जूनपासून ‘सखा माझा पांडुरंग’मधील संत सखुबाईंचं नवं आवर्तन दररोज सायंकाळी ७:३० वाजता सन मराठीवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

“संत सखुबाई या एक सामान्य स्त्री आहेत. पण निव्वळ विठ्ठलाच्या भक्तीत त्यांनी स्वतःला झोकून दिलं. प्रत्येक संकटाचा सामना त्यांनी केला. आताच्या प्रत्येक स्त्रीसाठी संत सखुबाई आदर्श आहेत. मुख्य म्हणजे संत सखुबाई यांच्याबद्दल खूप कमी माहिती उपलब्ध आहे. इतर संतांविषयी आपल्याला बऱ्याच पुस्तकांमध्ये वाचायला मिळतं. त्यामुळे या मालिकेमुळे प्रेक्षकांना संत सखुबाईंचं अस्तित्व आणि त्यांचा खडतर प्रवास पाहायला मिळतो. ८ वर्षांच्या लीपनंतर सखुबाईंची निस्सिम भक्ती आणि त्यांचा संघर्ष नव्याने दिसणार आहे. त्यांचा हा संघर्ष केवळ स्वतःपुरता मर्यादित न राहता सर्वांसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.”

हरवलेली मुलगी, मृतदेह अन्.., मनाचा थरकाप उडवणारा ‘दृश्य अदृश्य’चा अधिकृत ट्रेलर रिलीज, चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

संत सखुबाई यांची भूमिका साकारणारी अभिनेत्री सान्वी जांबेकर या भूमिकेबद्दल म्हणाली की,“संत सखुबाई यांची भूमिका साकारायला मिळणं याहून मोठं दुसरं काही असूच शकत नाही. प्रेक्षकांनी या मालिकेवर, सखुवर प्रचंड प्रेम केलं आहे. म्हणून माझी जबाबदारी आणखी वाढली आहे. पण विठ्ठल माझ्या पाठीशी आहे, त्यामुळे ही भूमिका साकारण्यासाठी मी खूप उत्सुक आहे. या भूमिकेसाठी मी मालिकेचे सगळे भाग २-३ वेळा पाहिले आहेत. सखुच्या छोट्या छोट्या छटा मी लक्षात ठेवते. मालिकेची संपूर्ण टीम मला खूप मदत करते. मालिकेचा पहिला भाग शूट करताना मी २४ तास पाण्यात भिजले होते. संत सखुबाईंनी आतापर्यंत खूप सोसलं आहे, त्यामुळे या संकटांना तोंड द्यायला मी तयार आहे. प्रेक्षकांनी छोट्या सखुवर जितकं प्रेम केलं, तितकंच प्रेम माझ्यावरही करतील अशी आशा आहे.”

मुंबई 26/11 हल्ल्याची अनटोल्ड स्टोरी; अंगावर काटा आणणारा ‘भारत भाग्य विधाता’चा ट्रेलर प्रदर्शित, कंगनाचा नवा चित्रपट चर्चेत

Web Title: A new phase in sakhubais life story in sakha maza pandurang viewers to experience an emotional journey

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 01:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘तुंबाडची मंजुळा’मध्ये सई ताम्हणकरचा नवा अवतार; नव्या दिग्दर्शकासोबत कामाचा अनुभव शेअर करत म्हणाली…
1

‘तुंबाडची मंजुळा’मध्ये सई ताम्हणकरचा नवा अवतार; नव्या दिग्दर्शकासोबत कामाचा अनुभव शेअर करत म्हणाली…

हरवलेली मुलगी, मृतदेह अन्.., मनाचा थरकाप उडवणारा ‘दृश्य अदृश्य’चा अधिकृत ट्रेलर रिलीज, चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित
2

हरवलेली मुलगी, मृतदेह अन्.., मनाचा थरकाप उडवणारा ‘दृश्य अदृश्य’चा अधिकृत ट्रेलर रिलीज, चित्रपट ‘या’ दिवशी होणार प्रदर्शित

Kamali Marathi Serial : कमळीच्या यशाने विजया बाबर भारवली; शेअर केल्या कॉलेजच्या आठवणी
3

Kamali Marathi Serial : कमळीच्या यशाने विजया बाबर भारवली; शेअर केल्या कॉलेजच्या आठवणी

लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात
4

लाजिरवाणे! महिलेवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर हसणं प्रणीत मोरेला पडलं महागात; नेटकऱ्यांनी घेतला समाचार, अखेर कॉमेडियनने जोडले हात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘सखा माझा पांडुरंग’मध्ये सखुबाईंच्या जीवनकथेचा नवा टप्पा; प्रेक्षकांना मिळणार भावनिक अनुभव

‘सखा माझा पांडुरंग’मध्ये सखुबाईंच्या जीवनकथेचा नवा टप्पा; प्रेक्षकांना मिळणार भावनिक अनुभव

Jun 03, 2026 | 01:01 PM
ED Raids Vedanta Group: वेदांता ग्रुपच्या मुंबई-दिल्लीतील कार्यालयांवर ‘ईडी’चे छापे; अदानींशी काय आहे कनेक्शन काय?

ED Raids Vedanta Group: वेदांता ग्रुपच्या मुंबई-दिल्लीतील कार्यालयांवर ‘ईडी’चे छापे; अदानींशी काय आहे कनेक्शन काय?

Jun 03, 2026 | 12:55 PM
संत सेना महाराज: भक्तासाठी देव धावून येतो आपल्या जीवनातून सिद्ध करणारे महान विठ्ठलभक्त

संत सेना महाराज: भक्तासाठी देव धावून येतो आपल्या जीवनातून सिद्ध करणारे महान विठ्ठलभक्त

Jun 03, 2026 | 12:55 PM
कल्याण ग्रामीणमध्ये राजकीय ट्विस्ट! भाजपमध्ये गेलेले कार्यकर्ते दोन दिवसांतच मनसेत परत; खोणी गावात राजकीय चर्चांना उधाण

कल्याण ग्रामीणमध्ये राजकीय ट्विस्ट! भाजपमध्ये गेलेले कार्यकर्ते दोन दिवसांतच मनसेत परत; खोणी गावात राजकीय चर्चांना उधाण

Jun 03, 2026 | 12:49 PM
Inflation Calculation : आता महागाई मोजण्याची पद्धतही बदलणार, WPI ऐवजी PPI ची एन्ट्री! काय होणार परिणाम?

Inflation Calculation : आता महागाई मोजण्याची पद्धतही बदलणार, WPI ऐवजी PPI ची एन्ट्री! काय होणार परिणाम?

Jun 03, 2026 | 12:45 PM
व्हायरल होण्यासाठी कायपण! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर..

व्हायरल होण्यासाठी कायपण! लाईक्स आणि व्ह्यूजसाठी पठ्ठ्याने थेट भुसाच खाल्ला; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, हा तर..

Jun 03, 2026 | 12:38 PM
MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम

MEA India : दुबई ते कतार अन् आता सौदी! आखाती देशांचा बादशहा; भारताच्या ‘या’ IFS अधिकाऱ्याचा मोठा विक्रम

Jun 03, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM