BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम! ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे, ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी

रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि सारा अली खान अभिनीत “धुरंधर” ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. या हिंदी चित्रपटाने आधीच अनेक विक्रम प्रस्थापित केले होते आणि आता, दोन महिन्यांनंतर, तो सर्वात ट्रेंडिंग चित्रपट बनला आहे. तसेच या चित्रपटाचा दुसरा भाग पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.
सॅकनिकच्या मते, या चित्रपटाने २०२५ मध्ये विकी कौशल अभिनीत ‘छावा’ या चित्रपटाने ५८ दिवसांचा मागील विक्रम मोडला आहे. ‘धुरंधर’ हा चित्रपट ऑनलाइन तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्म बुकमायशोवर ५९ दिवसांपासून ट्रेंडिंग करत आहे. या चित्रपटाने संपूर्ण भारतात प्रदर्शित झालेल्या ‘पुष्पा २: द रुल’ आणि ‘जवान’ या चित्रपटांनाही मागे टाकले आहे.
चित्रपट आणि ट्रेंडिंग दिवस
धुरंधर – ५९ दिवस
छावा – ५८ दिवस
स्त्री 2 – ५७ दिवस
प्रेमलु – ५३ दिवस
पुष्पा 2 – 53 दिवस
मंजुम्मेल बॉइस – ५० दिवस
कल्कि: 2898 AD – ४९ दिवस
जवान – ४८ दिवस
लोका: चॅप्टर 1 – ४६ दिवस
महावतार नरसिंह – ४२ दिवस
टॉप ५ चित्रपट आणि त्यांची तिकिटे विक्री
५९ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या धुरंधरने १.३ कोटी ते १.५ कोटी तिकिटे विकली आणि सर्वाधिक पाहिलेला हिंदी चित्रपट ठरला आहे. ५८ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या छावाने बुकमायशोवर १.२ कोटी तिकिटे विकली आणि २२६,६९९ पेक्षा जास्त शो रेकॉर्ड केले. ५७ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या स्त्री २ ने १ कोटींहून अधिक तिकिटे विकली आणि असे करणारा सहावा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. जवळजवळ दोन महिने तो टॉप ट्रेंडिंग चित्रपटांमध्ये राहिला.
५३ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेला प्रेमलू १० लाख तिकिटे विकून सर्वात जास्त काळ ट्रेंडिंग करणारा मल्याळम चित्रपट म्हणून अव्वल स्थानावर आहे. ५३ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेला पुष्पा २ हा बुकमायशोच्या इतिहासात सर्वाधिक पाहिलेला चित्रपट आहे, ज्याची २०.४१ दशलक्ष तिकिटे विकली गेली. त्याने प्रति तास १००,००० तिकिटे विकण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आणि जानेवारी २०२५ मध्ये रिलीज झालेल्या रीलोडेड आवृत्तीने त्याची लोकप्रियता आणखी वाढवली.