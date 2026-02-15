Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Dhurandhar Is Longest Trending Indian Movies On Bookmyshow Surpasses Pushpa 2 Stree 2 Chhaava Jawan

BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम! ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे, ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी

रणवीर सिंगच्या "धुरंधर" या चित्रपटाचा पुढचा भाग १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे, जो पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत. तसेच चित्रपटाच्या पहिल्या भागाने BookMyShow वर एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 02:41 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम
  • ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे
  • चित्रपटाची ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी
आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” हा चित्रपट अजूनही थिएटरमध्ये सुरू आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर दोन महिने उलटूनही लोक त्याची तिकिटे बुक करत आहेत. चाहत्यांमध्ये त्याची क्रेझ कायम पाहायला मिळत आहे. ओटीटी रिलीज होऊनही, या चित्रपटाची क्रेझ चाहत्यांमध्ये कमी झालेली दिसत नाही आहे. परिणामी, हा चित्रपट बुकमायशोवरील सर्वात जास्त काळ ट्रेंड करणारा भारतीय चित्रपट बनला आहे, त्याने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे आणि इतर अनेक मोठ्या चित्रपटांना मागे टाकले आहे.

रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल आणि सारा अली खान अभिनीत “धुरंधर” ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाला. या हिंदी चित्रपटाने आधीच अनेक विक्रम प्रस्थापित केले होते आणि आता, दोन महिन्यांनंतर, तो सर्वात ट्रेंडिंग चित्रपट बनला आहे. तसेच या चित्रपटाचा दुसरा भाग पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.

‘धुरंधर’ मधील ‘रहमान डकैत’ची भूमिका अक्षय आधी ‘या’ साऊथ अभिनेत्याला केली ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा, म्हणाला ‘काश…’

‘धुरंधर’ने BookMyShow वर बनवला मोठा रेकॉर्ड

सॅकनिकच्या मते, या चित्रपटाने २०२५ मध्ये विकी कौशल अभिनीत ‘छावा’ या चित्रपटाने ५८ दिवसांचा मागील विक्रम मोडला आहे. ‘धुरंधर’ हा चित्रपट ऑनलाइन तिकीट बुकिंग प्लॅटफॉर्म बुकमायशोवर ५९ दिवसांपासून ट्रेंडिंग करत आहे. या चित्रपटाने संपूर्ण भारतात प्रदर्शित झालेल्या ‘पुष्पा २: द रुल’ आणि ‘जवान’ या चित्रपटांनाही मागे टाकले आहे.

चित्रपट आणि ट्रेंडिंग दिवस
धुरंधर – ५९ दिवस
छावा – ५८ दिवस
स्त्री 2 – ५७ दिवस
प्रेमलु – ५३ दिवस
पुष्पा 2 – 53 दिवस
मंजुम्मेल बॉइस – ५० दिवस
कल्कि: 2898 AD – ४९ दिवस
जवान – ४८ दिवस
लोका: चॅप्टर 1 – ४६ दिवस
महावतार नरसिंह – ४२ दिवस

टॉप ५ चित्रपट आणि त्यांची तिकिटे विक्री

५९ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या धुरंधरने १.३ कोटी ते १.५ कोटी तिकिटे विकली आणि सर्वाधिक पाहिलेला हिंदी चित्रपट ठरला आहे. ५८ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या छावाने बुकमायशोवर १.२ कोटी तिकिटे विकली आणि २२६,६९९ पेक्षा जास्त शो रेकॉर्ड केले. ५७ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेल्या स्त्री २ ने १ कोटींहून अधिक तिकिटे विकली आणि असे करणारा सहावा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. जवळजवळ दोन महिने तो टॉप ट्रेंडिंग चित्रपटांमध्ये राहिला.

मुंबई मेट्रो पुल दुर्घटनेनंतर कलाकार आक्रमक; Varun Grover चे भ्रष्टाचारावर वक्तव्य, Rahul Vaidya चीही प्रतिक्रिया

५३ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेला प्रेमलू १० लाख तिकिटे विकून सर्वात जास्त काळ ट्रेंडिंग करणारा मल्याळम चित्रपट म्हणून अव्वल स्थानावर आहे. ५३ दिवस ट्रेंडिंगमध्ये राहिलेला पुष्पा २ हा बुकमायशोच्या इतिहासात सर्वाधिक पाहिलेला चित्रपट आहे, ज्याची २०.४१ दशलक्ष तिकिटे विकली गेली. त्याने प्रति तास १००,००० तिकिटे विकण्याचा विक्रम प्रस्थापित केला आणि जानेवारी २०२५ मध्ये रिलीज झालेल्या रीलोडेड आवृत्तीने त्याची लोकप्रियता आणखी वाढवली.

Web Title: Dhurandhar is longest trending indian movies on bookmyshow surpasses pushpa 2 stree 2 chhaava jawan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 02:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘धुरंधर’ मधील ‘रहमान डकैत’ची भूमिका अक्षय आधी ‘या’ साऊथ अभिनेत्याला केली ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा, म्हणाला ‘काश…’
1

‘धुरंधर’ मधील ‘रहमान डकैत’ची भूमिका अक्षय आधी ‘या’ साऊथ अभिनेत्याला केली ऑफर? अभिनेत्याचा खुलासा, म्हणाला ‘काश…’

‘बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,’ प्रशांत नारायणन यांनी ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका
2

‘बॉलीवूडमधील सगळ्यात वाईट नट, त्याला धड…,’ प्रशांत नारायणन यांनी ‘या’ लोकप्रिय अभिनेत्यावर केली टीका

झी मराठीचा धक्कादायक निर्णय; शेवटचा एपिसोड न दाखवताच ‘ही’ प्रसिद्ध मालिका अचानक केली बंद
3

झी मराठीचा धक्कादायक निर्णय; शेवटचा एपिसोड न दाखवताच ‘ही’ प्रसिद्ध मालिका अचानक केली बंद

Dhurandhar 2 आणि Toxic चा प्रदर्शनाआधीच धबधबा; रणबीरच्या Love & War ने पुढे ढकलली रिलीज डेट
4

Dhurandhar 2 आणि Toxic चा प्रदर्शनाआधीच धबधबा; रणबीरच्या Love & War ने पुढे ढकलली रिलीज डेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम! ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे, ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी

BookMyShow वर ‘धुरंधर’चा दबदबा कायम! ‘पुष्पा २’सह ९ चित्रपटांना टाकलं मागे, ट्रेंडिंग लिस्टवर ऐतिहासिक कामगिरी

Feb 15, 2026 | 02:41 PM
भगवान शंकर-पार्वती विवाह कथा! देवीची तपस्येला देव भुलून गेला; घडला धर्तीवरचा सगळ्यात सुंदर सोहळा

भगवान शंकर-पार्वती विवाह कथा! देवीची तपस्येला देव भुलून गेला; घडला धर्तीवरचा सगळ्यात सुंदर सोहळा

Feb 15, 2026 | 02:40 PM
हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

हातभट्टी दारूअड्यावर पोलिसांची कारवाई; ६०० लिटर मोहफुलाचे रसायन नष्ट; ३६ हजारांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 15, 2026 | 02:38 PM
Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

Feb 15, 2026 | 02:38 PM
Kolhapur : अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद; स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक

Kolhapur : अतिक्रमणामुळे रस्ते बंद; स्थानिक राजकारणामुळे शेतकऱ्यांची अडवणूक

Feb 15, 2026 | 02:33 PM
कडक उन्हाची अजून प्रतीक्षा! किमान तापमानामुळे राज्यात गारवा कायम, हवामानाचा बदलता अंदाज

कडक उन्हाची अजून प्रतीक्षा! किमान तापमानामुळे राज्यात गारवा कायम, हवामानाचा बदलता अंदाज

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये बालाजी उत्सव संपन्न ;बालाजी देवस्थान ट्रस्टची २० वर्षांची परंपरा

Feb 14, 2026 | 06:49 PM