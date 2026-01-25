Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Zee Marathi Serial : “तू घराला लागलेली वाळवी”; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’

सावळ्याची जणू सावली मालिकेत आता नवं वळण आलं आहे. ज्या सुनेवर तिलोत्तमा मेहेंदळेने सर्वात जास्त विश्वास ठेवला त्याच ऐश्वर्याने घर पोखरण्याचे किती प्रयत्न केले हे अखेर तिल्लोत्तमा समोर आलंच.

Updated On: Jan 25, 2026 | 05:52 PM
Zee Marathi Serial : “तू घराला लागलेली वाळवी”; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’
Follow Us:
Follow Us:
  • “तू घराला लागलेली वाळवी”,
  • सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’
सावळ्याची जणू सावली मालिकेत आता नवं वळण आलं आहे. ज्या सुनेवर तिलोत्तमा मेहेंदळेने सर्वात जास्त विश्वास ठेवला त्याच ऐश्वर्याने घर पोखरण्याचे किती प्रयत्न केले हे अखेर तिल्लोत्तमा समोर आलंच. सावली आणि मेहेंदळे कुटुबाच्या बाबतीतल्या एकेक गोष्टींचा खुलासा होताना पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच तारा आणि सावलीबाबतच इतकी वर्ष दडवून ठेवलेलं सत्य अखेर बाहेर आलंच.

ज्या तारा वझेच्या आवाजावर लाखो जण फिदा होते तो आवाज खरा ताराचा नसून सावलीचा आहे हे सत्य जेव्हा सारंगला कळालं त्यानंत त्याने सावलीची खरी ओळख सगळ्यांसमोर आणली. कुटुंबाची फसवणूक केल्यामुळे तारा मेहेंदळेंचं घर सोडण्याची शिक्षा दिली गेली. सत्य अनपेक्षितपणे समोर आल्याने तारा आणि भैरवीमध्ये देखील अंतर निर्माण झालं. या सत्याचा उलगडा होत नाही तोच आता ऐश्वर्याचा खरा चेहरा सर्व मेहेंदळे कुटुंबासमोर आला.

शाळांसाठी ‘सादिल अनुदान’! प्राथमिक शाळांना दैनंदिन गरजांसाठी उद्देशपूर्ण निधी, १५.७१ कोटींचे वितरण

भर कार्यक्रमातून सावलीचं अपहरण करण्यामागे ऐश्वर्याचा हात होता हे स्वत: ऐश्वर्या कबूल करताना व्हिडीओ भैरवीने सर्वांसमोर आणला. त्याचवेळी रागाचा पारा चढलेल्या तिलोत्तमाने ऐश्वर्याच्या कानाखाली लगावली. फक्त सावलीचं अपहरण केल्याचं ऐश्वर्याने कबूल केलेला व्हिडीओच समोर आला नाही तर आतापर्यंतच्या तिच्या सगळ्या कर्मांचा पाढा वाचला गेला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Zee Marathi (@zeemarathiofficial)


मेहेंदळे कुटुंबाला वारस मिळाला यासाठी गेले कित्येक वर्ष प्रयत्न सुरु असतात. मात्र मेहेंदळेंची मोठी सून अमृताला बाळ होता होत नव्हतं याचं कारण म्हणजे ऐश्वर्या खेळत असलेली खेळी. गेली कित्येक वर्ष ऐश्वर्या अमृताला दुधातून एक पावडर देत नाही. तिने असं सांगितलं होतं की, अमृताची तब्येत ठणठणीत रहावी आणि तिला बाळ होण्यासाठी कोणत्याही समस्यांना सामोरं जायला लागू नये म्हणून डॉक्टरांनी हे औषध दिलं आहे. वास्तविक पाहता हे औषध नाही तर, अमृताला कधीही बाळ होऊ नये यासाठी ऐश्वर्या तिला दुधातून एकप्रकारे विषच देत होती.

दहावी-बारावीच्या परीक्षेसाठी स्पेशल अभियान! मोठ्या संख्येने विद्यार्थी देणार परीक्षा

ऐश्वर्याच्या पापांचा पाढा समजल्यावर तिलोत्तमाचा रागाचा उद्रेक होतो. तू सून नाही घराला लागलेली वाळवी आहेस असं तिलोत्तमा ऐश्वर्याला सुनावते आणि घराबाहेर काढते. हा भाग प्रेक्षकांना येत्या 28-29 जानेवारीला पाहता येणार आहे. मालिकेता प्रोमो नुकताच सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेला आहे. आता तरी ऐश्वर्या सुधारणार की पुन्हा नवी खेळी खेळणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

 

 

Web Title: Zee marathi serialaishwaryas true face in the series shavas shadow is revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 05:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, ‘शुभ श्रावणी’ मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा निर्णय
1

Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, ‘शुभ श्रावणी’ मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा निर्णय

Marathi Serial : ‘जय जय स्वामी समर्थ’ मालिकेचा अंतिम अध्याय सुरु; स्वामींचे महानिर्वाणाचे गूढ संकेत !
2

Marathi Serial : ‘जय जय स्वामी समर्थ’ मालिकेचा अंतिम अध्याय सुरु; स्वामींचे महानिर्वाणाचे गूढ संकेत !

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य
3

Star Pravah : मातीची ओढ, प्रेमाचा ध्यास…दुष्यंतचा नवा प्रवास! हळद रुसली कुंकू हसलं मालिकेत अभिनेता जगणार शेतकऱ्याचं आयुष्य

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
4

‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zee Marathi Serial : “तू घराला लागलेली वाळवी”; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’

Zee Marathi Serial : “तू घराला लागलेली वाळवी”; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेतील ऐश्वर्याचा खरा चेहरा समोर’

Jan 25, 2026 | 05:52 PM
Ch. Sambhajinagar : शिक्षकांचे ‘डेटा’ संकलन सुरू; शिक्षक पात्रता परीक्षेत केंद्र व एनसीटीईशी साधला संपर्क

Ch. Sambhajinagar : शिक्षकांचे ‘डेटा’ संकलन सुरू; शिक्षक पात्रता परीक्षेत केंद्र व एनसीटीईशी साधला संपर्क

Jan 25, 2026 | 05:30 PM
निवडणूक आयोगाला आली जाग! महापालिकेतील गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जि. प. निवडणुकांसाठी १४ हजार EVM

निवडणूक आयोगाला आली जाग! महापालिकेतील गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जि. प. निवडणुकांसाठी १४ हजार EVM

Jan 25, 2026 | 05:30 PM
Padma Award 2026 : देशातील 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील चार भूमिपुत्रांचा समावेश, वाचा संपूर्ण यादी

Padma Award 2026 : देशातील 45 मान्यवरांना पद्म पुरस्कार जाहीर; महाराष्ट्रातील चार भूमिपुत्रांचा समावेश, वाचा संपूर्ण यादी

Jan 25, 2026 | 04:50 PM
कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु 

कॅनडात गँगवॉरचा थरार! भारतीय वंशाच्या तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या; प्रकरणाची चौकशी सुरु 

Jan 25, 2026 | 04:34 PM
कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ड्रग्ज निर्मितीचा संशय; विशेष पथकाची धडक कारवाई

कराड ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ड्रग्ज निर्मितीचा संशय; विशेष पथकाची धडक कारवाई

Jan 25, 2026 | 04:31 PM
घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही

घुसखोर खरंच कधी होणार का देशाबाहेर? नेत्यांच्या भाषणाला धार पण प्रत्यक्षात योजना काहीच नाही

Jan 25, 2026 | 04:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Ratnagiri : मैत्री असूनही संघर्ष अटळ! अलोरे गटात राष्ट्रवादीच्या विजयाचा दावा

Jan 25, 2026 | 04:13 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Ahilyanagar : अहिल्यानगर महापालिकेच्या 68 नगरसेवकांचा सन्मान!

Jan 25, 2026 | 04:07 PM
Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Kalyan : “पोलीसांनी जगायचं कसं?” कल्याण मारहाण प्रकरणावर पोलीस बॉईज संघटनेचा सवाल

Jan 25, 2026 | 04:03 PM
Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Ratnagiri : जनतेने उभे केले, जनताच निर्णय देईल, विनोद झगडे यांचा आत्मविश्वास

Jan 25, 2026 | 03:50 PM
Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Mumbai : मालाड रेल्वे स्थानक हादरले! शिक्षकाच्या हत्येप्रकरणी मुख्य आरोपी अटकेत

Jan 25, 2026 | 03:43 PM
Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Murlidhar Mohol On Ajit Pawar : अजित पवारांना टोला, मावळात मुरलीधर मोहोळांनी फुंकले रणशिंग

Jan 25, 2026 | 03:38 PM
वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

वसई-विरारमध्ये राजकीय खळबळ: भाजप नगरसेवकाच्या ‘त्या’ वक्तव्यामुळे AIMIM आक्रमक!

Jan 25, 2026 | 03:31 PM