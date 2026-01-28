Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

जागतिक राजकारणात मोठी उलथापालथ! अमेरिकाला सोडून ब्रिटीश PM चीनमध्ये दाखल, काय आहे नेमकं कारण?

UK-China Relations : ब्रिटनचे पंतप्रधान कीयर स्टारमर चीनच्या दौऱ्यावर पोहोचले आहे. ब्रिटन आणि चीनमधील संबंध सुधारण्याचा यामागचा हेतू आहे. मात्र या नव्या युतीमुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 06:30 PM
Britain's PM Keir Starmer arrives in China

ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर चीनमध्ये दाखल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ब्रिटनचे पंतप्रधान चीनमध्ये दाखल
  • आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उडाली खळबळ
  • काय आहे या दौऱ्यामागचे कारण?
UK PM Keir Starmer China Visit : बीजिंग : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर बुधवारी( २८ जानेवारी २०२६) रोजी बीजिंगमध्ये पोहचले आहे. केयर स्टारमर (Keir Starmer) यांच्या या दौऱ्याचा उद्देश चीन आणि ब्रिटनमधील ताणलेले संबंध पुन्हा सुधारणे आहे. २०१८ नंतर ब्रिटिश पंतप्रधानांचा हा पहिला चीनचा दौरा आहे. मात्र त्यांच्या या दौऱ्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. याचा जोरदार झटका अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump)

डोनाल्ड ट्रम्पचा अमेरिकेत दरारा! थेट कपाळावर पासपोर्ट चिटकवून फिरतायेत लोक VIDEO VIRAL

काय आहे यामागचा उद्देश ?

ब्रिटनच्या पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याचा उद्देश दीर्घकाळापूसन ताणलेल्या चीनशी संबंधांना पुनर्संचयित करणे आहे. शिवाय गेल्या काही काळात केयर स्टारमर यांची लोकप्रियता अत्यंत कमी झाली आहे. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होत आहे. यामुळे ब्रिटन आणि चीनमध्ये आर्थिक, औषधनिर्मिती, ऑटोमोबाईल्स आणि इतर क्षेत्रांमधील गुंतवणूक वाढवणे आहे. ही दोन्ही देशांतील व्यापाराल चालना देण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. शिवाय याच वेळी अमेरिकेच्या आक्रमक धोरणांना देखील प्रत्युत्तर देण्याची तयारी ब्रिटन करत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

पाश्चात्य देशांचा चीनकडे झुकाव

ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्यापूर्वी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी देखील चीनला भेट दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा अमेरिकेसाठी मोठा धक्का असून यामागे ट्रम्प प्रशासनाची आक्रमक धोरणे, परराष्ट्र देशांवरील टॅरिफचा दबाव, जागतिक संस्थांमधील माघार कारणीभूत आहे. कारण यामुळे पाश्चत्य देशांची अमेरिकेवरील विश्वार्हता कमी होत असून त्यांचा झुकाव चीनकडे वाढत आहे. माध्यमांना दिलेल्या एका मुलाखतीत पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी देखील चीन दौऱ्याबद्दल बोलताना म्हटले होते की, हे मुर्खपणाचे आहे, पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून हा दौरा महत्त्वाचा आहे.

युरोप आणि भारताची युती

शिवाय याच वेळी युरोपीय देशांनी देखील अमेरिका सोडून भारताशी हातमिळवणी केली आहे. भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये (EU) मोठा मुक्त व्यापार करार झाला आहे. यामुळे भारतासाठी युरोपमध्ये मोठ्या बाजारपेठा खुल्या झाल्या आहेत. तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेतही भारतावरील विश्वास वाढत आहे. युरोपच्या मते भारताशी व्यापार हा जागतिक संतुलनासाठी फायदेशीर ठरत आहे.

India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

 

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्रिटनचे पंतप्रधान चीनला का भेट देत आहेत?

    Ans: या दौऱ्याचा उद्देश चीन आणि ब्रिटनमदील बिघडलेले संबंध सुधारणे आणि दोन्ही देशांमध्ये व्यावसायिक गुंतवणूक वाढवणे आहे,

  • Que: चीनच्या या दौऱ्यात कोणत्या मुद्यांवर चर्चा केली जाणार आहे?

    Ans: या दौऱ्यात दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि अर्थव्यवस्थेवर, राष्ट्रीय सुरक्षेवर चर्चा केली जाणार आहे.

Published On: Jan 28, 2026 | 06:30 PM

