Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने 'लाडकी लेक' योजनेची घोषणा, 'शुभ श्रावणी' मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा निर्णय

झी मराठी वाहिनीवर नव्याने सुरु झालेली 'शुभ श्रावणी' या मालिकेतील शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजेशिर्के यांनी मुलींच्या शिक्षणसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:23 PM
Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, ‘शुभ श्रावणी’ मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा निर्णय
झी मराठी वाहिनीवर नव्याने सुरु झालेली ‘शुभ श्रावणी’ या मालिकेतील शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजेशिर्के यांनी मुलींच्या शिक्षणसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. मालिकेत आता नवीन ट्विस्ट आला आहे. शुभ श्रावणी मालिकेत राज्याचे शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजशिर्के आहेत.  याच राजेशिर्के यांनी नुकत्याच झालेल्या एका पत्रकार परिषदेत काही महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली होती. त्यातलीच एक ‘लाडकी लेक योजना’ आता लाँच होणार असल्याचा प्रेक्षकांना पाहता .येणार आहे. या भागात असं दाखवण्यात आलेलं आहे की, योजनेचे उद्घाटन खुद्द शिक्षणमंत्री विश्वंभर राजशिर्के आणि त्यांची मुलगी श्रावणी यांच्या हस्ते होते . यातून वडील आणि मुलीचे नातं अधिक घट्ट करणं आणि मुलींना अधिक चांगलं शिक्षण देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, श्रावणीला मिळणारं हे महत्त्व अलकनंदाला सहन होत नाही. श्रावणीला या सोहळ्यापासून दूर ठेवण्यासाठी अलकनंदा एक भयानक खेळी खेळते. ती जाणीवपूर्वक असा कट रचते ज्यामध्ये श्रावणीचा अपघात होतो. यामुळे श्रावणी जखमी झाल्याने राजशिर्के कुटुंबात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

श्रावणीच्या दुखापतीमुळे विश्वंभर राजशिर्के अत्यंत संतापले आहेत. हाताला दुखापत झालेली असताना श्रावणीला उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहणे शक्य नाही आणि यामुळे त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाऊ शकतो. आणि या रागाच्या भरात ते श्रावणीलाच याचा दोष देऊ लागतात. श्रावणीच्या अडचणीत भर पडलेली असतानाच, नेहमीप्रमाणे शुभंकर तिच्या मदतीला धावून येणार आहे. शुभंकर अत्यंत हुशारीने उच्च अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधत विश्वंभर राजशिर्केंची समजूत घालण्यास विनंती करतो. तो पटवून देतो की श्रावणीच्या हाताला दुखापत असली तरी ती कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकते आणि तिच्यावर कोणताही ताण येणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. आता शुभंकरचा हा प्रयत्न यशस्वी होऊन विश्वंभर राजेशिर्के यांचे मन वळवण्यात तो यशस्वी होणार का, हे पाहणे उत्सुकतेचे असणार आहे.

एकीकडे शुभंकरचे प्रयत्न आणि दुसरीकडे श्रावणीला रोखण्यासाठी अलकनंदाची नवी खेळी, अशा दुहेरी पेचात श्रावणी अडकली आहे. श्रावणी या संकटावर मात करून ‘लाडकी लेक’ योजनेचा शुभारंभ करणार का? वडील आणि मुलीच्या नात्याचा हा गोडवा प्रेक्षकांना अनुभवता येणार का? हे शुभ श्रावणी या मालिकेच्या येत्या भागातून प्रेक्षकांना कळणार आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 02:13 PM

