‘बाबा, काळजी करू नका…’, सासऱ्यांच्या निधनानंतर खचला जावई, शेअर केली भावुक पोस्ट

अर्जुन बिजलानीचे सासरे, पत्नी नेहाचे वडील, यांचे १ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले. त्यांना स्ट्रोक आला होता. अर्जुनने आता स्वतःचे, पत्नीचे आणि मुलगा अयानचे सासऱ्यांचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यात अभिनेत्याचे सासऱ्यांशी किती प्रेमळ आणि खोल नाते होते हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
अर्जुन बिजलानीची सासऱ्यांसाठी भावनिक पोस्ट
अर्जुन बिजलानीने लिहिले, “ओम शांती बाबा. तुमचे शब्द आणि शिकवण नेहमीच आमच्यासोबत राहतील. मी नेहा आणि अयानची पूर्ण काळजी घेईन, काळजी करू नका. तुम्हाला नेहमीच प्रेम.” असे लिहून अभिनेत्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे.
७३ व्या वर्षी निधन, व्हेंटिलेटरवर होते सासरे
अर्जुन बिजलानी यांचे सासरे राकेश चंद्र स्वामी यांचे वयाच्या ७३ व्या वर्षी निधन झाले. वृत्तानुसार, त्यांना हृदयाचा झटका आला आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले, परंतु डॉक्टरांना त्यांना वाचवता आले नाही. वडिलांच्या अचानक निधनाने नेहा आणि अर्जुन बिजलानीसह संपूर्ण कुटुंबाला खूप दुःख झाले आहे.
जवळच्या कुटुंबातील सदस्याने काय घडले ते सांगितले.
हिंदुस्तान टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, कुटुंबातील एका सदस्याने या घटनेचे वर्णन केले, “ते पूर्णपणे निरोगी होता आणि रात्रीचे जेवण करणार असताना त्यांना अचानक स्ट्रोक आला आणि त्यांना तातडीने बेलेव्ह्यू हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. तसेच त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे, कारण नेहा आणि अर्जुन सुट्टीवर जाण्यापूर्वी कुटुंबाला भेटले होते. हा अचानक झालेला धक्का आहे आणि आम्ही सर्वजण अजूनही परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”