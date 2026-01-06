Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘बाबा, काळजी करू नका…’, सासऱ्यांच्या निधनानंतर खचला जावई, शेअर केली भावुक पोस्ट

अभिनेता अर्जुन बिजलानीच्या सासऱ्याचे १ जानेवारी रोजी निधन झाले आणि आता अभिनेत्याने त्यांच्यासाठी भावुक पोस्ट शेअर केली आहे. सासऱ्यांना निरोप देताना अर्जुन अश्रूंनी भरला आणि कुटुंब देखील शोकात बुडाले होते.

Updated On: Jan 06, 2026 | 02:12 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सासऱ्यांच्या निधनानंतर खचला जावई
  • अर्जुन बिजलानी शेअर केली भावुक पोस्ट
  • ७३ व्या वर्षी निधन, व्हेंटिलेटरवर होते सासरे
अभिनेता अर्जुन बिजलानीच्या सासऱ्याचे अलिकडेच निधन झाले, ज्यामुळे कुटुंब शोकाकुल झाले. २०२६ ची सुरुवातच अर्जुन बिजलानी आणि त्यांची पत्नी नेहा यांच्यासाठी दुःखद गेला आहे. अर्जुन आपल्या सासऱ्यांच्या बिघडत्या तब्येतीची बातमी कळताच दुबईहुन घरी परतला. वडिलांच्या निधनाने नेहा निराश झाली आणि अर्जुन बिजलानी देखील निराश झाला. आता, त्याने आपल्या सासऱ्यांच्या आठवणीत एक भावनिक पोस्ट लिहिली आहे. अर्जुनने आपल्या सासऱ्यांना वचन दिले आहे की तो त्यांच्या मुलीची आणि नातवाची काळजी घेईल आणि त्यांनी काळजी करू नये.

अर्जुन बिजलानीचे सासरे, पत्नी नेहाचे वडील, यांचे १ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले. त्यांना स्ट्रोक आला होता. अर्जुनने आता स्वतःचे, पत्नीचे आणि मुलगा अयानचे सासऱ्यांचे फोटो शेअर केले आहेत, ज्यात अभिनेत्याचे सासऱ्यांशी किती प्रेमळ आणि खोल नाते होते हे स्पष्ट दिसून येत आहे.

शशांक केतकरसाठी कलाकार एकवटले, ‘या’ निर्मात्याबद्दल अनेकांच्या तक्रारी, अभिनेत्री शिल्पा नवलकर; म्हणाल्या…

अर्जुन बिजलानीची सासऱ्यांसाठी भावनिक पोस्ट

अर्जुन बिजलानीने लिहिले, “ओम शांती बाबा. तुमचे शब्द आणि शिकवण नेहमीच आमच्यासोबत राहतील. मी नेहा आणि अयानची पूर्ण काळजी घेईन, काळजी करू नका. तुम्हाला नेहमीच प्रेम.” असे लिहून अभिनेत्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

 

 

७३ व्या वर्षी निधन, व्हेंटिलेटरवर होते सासरे

अर्जुन बिजलानी यांचे सासरे राकेश चंद्र स्वामी यांचे वयाच्या ७३ व्या वर्षी निधन झाले. वृत्तानुसार, त्यांना हृदयाचा झटका आला आणि त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले, परंतु डॉक्टरांना त्यांना वाचवता आले नाही. वडिलांच्या अचानक निधनाने नेहा आणि अर्जुन बिजलानीसह संपूर्ण कुटुंबाला खूप दुःख झाले आहे.

‘श्वास घेता येत नाही…’ कॅन्सर सर्वायव्हर हिना खानची अचानक प्रकृती बिघडली; चाहते चिंतेत

जवळच्या कुटुंबातील सदस्याने काय घडले ते सांगितले.

हिंदुस्तान टाईम्समधील एका वृत्तानुसार, कुटुंबातील एका सदस्याने या घटनेचे वर्णन केले, “ते पूर्णपणे निरोगी होता आणि रात्रीचे जेवण करणार असताना त्यांना अचानक स्ट्रोक आला आणि त्यांना तातडीने बेलेव्ह्यू हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. तसेच त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे, कारण नेहा आणि अर्जुन सुट्टीवर जाण्यापूर्वी कुटुंबाला भेटले होते. हा अचानक झालेला धक्का आहे आणि आम्ही सर्वजण अजूनही परिस्थितीतून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहोत.”

 

Published On: Jan 06, 2026 | 02:12 PM

