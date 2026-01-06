‘श्वास घेता येत नाही…’ कॅन्सर सर्वायव्हर हिना खानची अचानक प्रकृती बिघडली; चाहते चिंतेत

टीव्ही अभिनेत्री हिना खानने कर्करोगाशी झुंज दिली आहे. तिने तिच्या कर्करोगाच्या उपचारांबद्दल आणि त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांबद्दल वारंवार माहिती शेअर केली आहे. यामुळे चाहते तिच्या आरोग्याबद्दल अत्यंत चिंतेत आहेत. आता, अभिनेत्रीने उघड केले आहे की तिची तब्येत अचानक बिघडली आहे. तिला श्वास घेण्यास त्रास होत आहे आणि तिने तिच्या पोस्टमध्ये त्याचे कारण स्पष्ट केले आहे.
हिना खानने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर एक स्टोरी पोस्ट केली, ज्यामध्ये तिची तब्येत आणि तिला सध्या श्वास घेण्यास त्रास होत आहे हे सांगितले. तिने स्पष्ट केले की मुंबईतील हवेच्या बिघडत्या गुणवत्तेमुळे तिची प्रकृती बिघडत आहे. प्रदूषणामुळे तिला श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. तिने तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर लिहिले, “काय चालले आहे? मला नीट श्वासही घेता येत नाही. त्यामुळे माझ्या बाहेरच्या हालचाली मर्यादित आहेत. सतत खोकला येतो आणि सकाळीही खूप वाईट आहे.” हिना खानच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवरून स्पष्टपणे दिसून येते की मुंबईचा AQI लेव्हल २०९ होता. तिने मुंबईच्या हवेच्या गुणवत्तेच्या तपासणीचा स्क्रीनशॉट शेअर केला.
हिना खानला ब्रेस्टचा कॅन्सर झाल्याचे निदान झाले आहे. २०२४ मध्ये तिने तिचे निदान उघड केले. तिने एक पोस्ट पोस्ट केली ज्यामुळे सर्वांना धक्का बसला. हिना तिच्या आजारपणातही काम करत राहिली. तिने नियमितपणे केमोथेरपी घेतली आणि या काळात तिला तिच्या शरीरात लक्षणीय बदल दिसून आले. केमोथेरपीमुळे हिना खानचे केस गळू लागले आणि अभिनेत्रीने तिचे सर्व केस कापले. या घटनेच्या व्हिडिओने चाहत्यांना भावनिक केले. हिना खानचा टक्कल पडलेला लूक पाहून चाहते थक्क झाले.
आज हिना खान पूर्णपणे बरी झाली आहे आणि तिच्या वैवाहिक जीवनात आनंदी आहे. तिचे लग्न तिचा प्रियकर रॉकी जयस्वालशी झाले आहे. हिना तिच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या आव्हानाला तोंड देत असताना रॉकीने तिला साथ दिली. परिणामी, रॉकी त्याच्या चाहत्यांमध्ये एक स्टार बनला आहे.
