Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Bigg Boss Marathi 6 A Major Twist In The Bigg Boss House The Promo Video Has Been Released

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

कलर्स मराठीवर 'बिग बॉस' हा लोकप्रिय शो सुरु झाला आहे. प्रेक्षकांना हा शो प्रचंड आवडताना दिसत आहे. आता अशातच 'बिग बॉस' चा नवा प्रोमो रिलीज झाला आहे. बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 12:22 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट
  • ‘बिग बॉस’ च्या घरात उघडणार नशिबाचा दरवाजा
  • उल्टा-पुल्टा होणार स्पर्धकांचा खेळ
 

कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठीच्या घरात रोज नवा दंगा, कल्ला आणि बॉण्डिंग पाहायला मिळत आहेत. घरात दररोज नवनवीन धक्के आणि जबरदस्त ट्विस्ट रंगात रंगत आहेत. खेळाचा प्रत्येक टप्पा सदस्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत असतानाच, आता घरात एका अशा गोष्टीची एन्ट्री होणार आहे ज्यामुळे संपूर्ण गेमच बदलून जाणार आहे. आजच्या भागात प्रेक्षकांना एक मोठा बदल पाहायला मिळणार आहे. घरामध्ये आता ‘उल्टा-पुल्टा’ रूमचं दार उघडणार आहे. या रूममध्ये अशी ताकद आहे की ती संपूर्ण खेळाचा नूर पालटून टाकू शकते. ‘या आठवड्यात सदस्यांचं ट्रबल होणार डबल’ असं म्हणत बिग बॉसने सदस्यांना इशाराच दिला आहे. बिग बॉस यांनी सदस्यांना सांगितले, ” या रूममध्ये ताकद आहे अख्खा गेम उल्टा-पुल्टा करून टाकण्याची.”

‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

या नवीन रूममुळे कोणाचे कोणाशी असलेले समीकरण बदलणार? कोणाचं नशीब चमकणार आणि कोणाच्या अडचणी वाढणार? हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. ज्यामुळे घरातील वातावरण चांगलेच तापल्याचे दिसते आहे. बिग बॉसच्या नव्या प्रोमोने चाहत्यांना थक्क केले आहे. आजच्या भागात नक्की काय पाहायला मिळणार यासाठी बिग बॉस प्रेमी उत्सुक आहेत.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Colors Marathi (@colorsmarathi)

तसेच ‘बिग बॉस’चा दुसरा प्रोमो देखील समोर आला आहे, ज्यामध्ये अनुश्री आणि राकेश बापट यांच्यात वादाची ठिणगी पडल्याचे दिसत आहे. हा वाद नेमका का झाला आहे हे समोर आलं नसले तरी अनुश्रीने बोललेलं राकेशला पटलेलं दिसत नाही आहे. इतकंच नाहीतर राकेश ‘बिग बॉस’च्या घरात तोडफोड देखील करताना दिसला आहे. आणि यामुळे घराबाहेरही जायला निघतो. वादादरम्यान अनुश्री म्हणते, “जिथे तू हात धरुन मला उठवलंस ना, तिथे तू माझ्या डोक्यात गेलास. यावर राकेश म्हणतो, “डू नॉट ब्लडी से दॅट अगेन. २५ वर्ष मी एवढं काम केलंय पण कोणाची हिंमत नाही झाली मला कोणी असं बोलेल. मला नाही राहायचं या घरात”. असे तो म्हणताना दिसत आहे.

ए.आर. रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना पडले महागात; ‘राष्ट्राचा अभिमान’ म्हणाल्यानंतर जनतेने केली टीका

‘बिग बॉस’च्या घरात आता खरा खेळ सुरु झाले आहे. तसेच प्रेक्षकांना हे पाहताना मज्जा येणार आहे. तसेच ‘बिग बॉस’ सुरु होऊन आता एक आठवडा देखील झाला आहे. आणि नुकताच भाऊंचा धक्का देखील पार पडला ज्यामध्ये कोणतेच नॉमिनेशन झालेले दिसले नाही. तसेच आता या आठवड्यात नक्कीच नॉमिनेशन होणार आणि कोणताही एक स्पर्धक घराबाहेर जाणार असे रितेश देशमुखने आधीच सांगितले आहे. म्हणून आता या आठवड्यात कोण घराबाहेर पडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

Web Title: Bigg boss marathi 6 a major twist in the bigg boss house the promo video has been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 12:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ए.आर. रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना पडले महागात; ‘राष्ट्राचा अभिमान’ म्हणाल्यानंतर जनतेने केली टीका
1

ए.आर. रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना पडले महागात; ‘राष्ट्राचा अभिमान’ म्हणाल्यानंतर जनतेने केली टीका

‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित
2

‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट
3

गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

‘माफी मागण्यास भाग पाडले…’, एआर रहमानच्या समर्थनार्थ पुढे आले वरुण ग्रोव्हर, इंडस्ट्रीच्या वर्तनावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित
4

‘माफी मागण्यास भाग पाडले…’, एआर रहमानच्या समर्थनार्थ पुढे आले वरुण ग्रोव्हर, इंडस्ट्रीच्या वर्तनावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

Jan 19, 2026 | 12:22 PM
सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

Jan 19, 2026 | 12:15 PM
भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

Sanjay Raut BMC Mayor 2026: भाजप-ठाकरेंमध्ये अंतर्गत खलबतं…; संजय राऊतांनी स्पष्टचं सांगितलं

Jan 19, 2026 | 11:55 AM
Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

Parbhani Crime: अल्पवयीन मुलीच्या छेडछाडीचा विचारलं जाब, कुटुंबावर टोळक्याचा जीवघेणा हल्ला; 16 जणांविरोधात अ‍ॅट्रॉसिटी

Jan 19, 2026 | 11:55 AM
T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

T20 World Cup 2026 आधी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाची घोषणा! अनेक आश्चर्यकारक नावे…पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांना वगळले

Jan 19, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM