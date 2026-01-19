Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ए.आर. रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना पडले महागात; ‘राष्ट्राचा अभिमान’ म्हणाल्यानंतर जनतेने केली टीका

ए.आर. रहमान यांची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. बॉलीवूडमध्ये त्यांच्या "जातीय" वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावर टीका होत असल्याचे समजले आहे. परंतु, आता परेश रावल यांनी गायकाला पाठिंबा दिला आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 11:33 AM
ऑस्कर विजेते गायक ए.आर. रहमान यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. त्यांनी विकी कौशल यांच्या “छावा” या चित्रपटाला फूट पडणारा चित्रपट म्हटले आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सांप्रदायिक भेदभावावर भाष्य केले, ज्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली आहे. वाद वाढत असताना त्यांनी माफी मागितली आणि स्पष्टीकरण दिले आहे. ज्येष्ठ बॉलीवूड अभिनेते परेश रावल हे आता गायकाच्या समर्थन पुढे आले आहेत आणि त्यांना “राष्ट्राचा अभिमान” असे संबोधले, त्यानंतर लोकांनी त्यांच्यावरही निशाणा साधण्यास सुरुवात केली आहे.

ए.आर. रहमान यांनी त्यांच्या “सांप्रदायिक” विधानाबद्दल माफी मागणारा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. त्यांनी म्हटले की त्यांचा कोणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. भारत हे त्यांचे प्रेरणास्थान, गुरु आणि घर आहे. संगीत नेहमीच एकता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणले आहे. त्यांनी भारताबद्दल कृतज्ञताही व्यक्त केली आहे.

ए.आर. रहमान यांना त्यांच्या विधानाबद्दल सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागला. अनेक इंडस्ट्रीतील मान्यवरांनी पुढे येऊन ए.आर. रहमान यांचा निषेध केला. शान, शंकर महादेवन, जावेद अख्तर आणि कंगना राणावत यांच्यासारख्या कलाकारांनी त्यांच्या विधानावर टीका केली. वाद वाढत असल्याचे पाहून, ऑस्कर विजेत्या संगीतकाराने स्पष्टीकरण दिले आणि व्हिडिओद्वारे माफी मागितली. त्यांनी सांगितले की त्यांचा कधीही कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नव्हता. तो एक खरा भारतीय आहे आणि त्याला त्याचा अभिमान आहे.

परेश रावल यांनी एआर रहमान यांना दिला पाठिंबा

परेश रावल यांनी एआर रहमानच्या माफीच्या व्हिडिओला पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी एक्स वर लिहिले, “आम्हाला तुमच्यावर खूप प्रेम आहे सर. तुम्ही आमचा अभिमान आहात.”

एआर रहमानला पाठिंबा देणे परेश रावल यांना महागात पडले

परेश रावल यांच्या ट्विटवर अनेक वापरकर्ते निराशा व्यक्त करत आहेत. एका वापरकर्ता म्हणाला, “नाही, तो आमचा अभिमान नाही, आम्हाला त्याच्यावर प्रेम नाही. कृपया स्वतःसाठी बोला.” दुसऱ्याने म्हटले, “तुम्ही आमच्या सामान्य उद्योगाच्या आधारे त्याचे समर्थन करू शकता, परंतु तो बहुतेक भारतीयांसाठी लाजिरवाणा आहे.”

काय आहे प्रकरण?

बीबीसी एशियन नेटवर्कला दिलेल्या मुलाखतीत, रहमान यांना विचारण्यात आले की त्यांना दक्षिण भारतीय संगीतकार म्हणून बॉलीवूडमध्ये भेदभावाचा सामना करावा लागला का? त्यांच्या दीर्घ कारकिर्दीचा विचार करताना रहमान यांनी संतुलित उत्तर दिले. ते म्हणाले, “गेल्या ८ वर्षांत या इंडस्ट्रीतली समीकरणं बदलली आहेत. आता अशा लोकांकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत जे स्वतः कलेशी जोडलेली नाहीत. कदाचित यामध्ये ‘कम्युनल’ अँगल असू शकतो, पण ते माझ्या तोंडावर कधीच आलं नाही.” आणि याच वक्तव्यामुळे गायक अडचणीत आला आहे.

Web Title: Paresh rawal criticized for supporting ar rahman amid communal remark controversy

Published On: Jan 19, 2026 | 11:33 AM

