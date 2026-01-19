‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर इतिहास रचला आहे. कोटींची कमाई केल्यानंतर, चाहते आता त्याच्या पुढील भागाच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत आहेत. ‘धुरंधर २’ चा टीझर सनी देओलच्या ‘बॉर्डर २’ च्या रिलीजसोबतच थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचे वृत्त आहे. तसेच चाहते या चित्रपटानंतर “बॉर्डर २” च्या टीझरची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
‘धुरंधर २’ चे दिग्दर्शनही आदित्य धर यांनी केले आहे. हा चित्रपट मार्च २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याआधी चित्रपटाचा टीझर लाँच केला जाईल. ‘बॉलीवूड हंगामा’ मधील वृत्तानुसार, ‘धुरंधर’ च्या सिक्वेलचा टीझर २३ जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. त्याच दिवशी सनी देओल, वरुण धवन आणि दिलजीत दोसांझ यांचा ‘बॉर्डर २’ प्रदर्शित होत आहे.
“बॉर्डर २” चित्रपटातील कलाकार
या चित्रपटात सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंग, सोनम बाजवा, मेधा राणा, अन्या सिंग, अनुराग अरोरा, गुनीत संधू, परमवीर चीमा, हरदीप गिल, संजीव चोप्रा, अली मुगल, नीता मोहिंद्र आणि इशिका गग्नेजा यांच्या मुख्य भूमिका पाहायला मिळणार आहेत. सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना आणि सुदेश बेरी हे देखील कॅमिओमध्ये दिसणार आहेत. हा १९९७ च्या सुपरहिट “बॉर्डर” चा सिक्वेल असणार आहे. जो १९७१ च्या भारत आणि पाकिस्तान युद्धाची कथा सांगणारा आहे.
“धुरंधर” चे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सॅनिकच्या मते, चित्रपटाने ४४ व्या दिवसापर्यंत एकूण ₹८२१.३५ कोटी (अंदाजे $१.२१ अब्ज) कमावले आहेत. चित्रपटाचा जगभरातील कलेक्शन ₹१,२७९ कोटी (अंदाजे $१.२७ अब्ज) झाला आहे. रणवीर सिंग व्यतिरिक्त, चित्रपटात अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि सारा अली खान यांच्याही भूमिका पाहायला मिळणार आहेत.