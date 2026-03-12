Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
1 एप्रिलपासून 'या' कंपनीच्या कार होणार महाग, 2% पर्यंत किमती वाढण्याची शक्यता

जर तुम्ही लक्झरी ऑडी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मार्चमध्ये बुकिंग करणे फायदेशीर ठरू शकते. कारण १ एप्रिल २०२६ पासून कंपनीची संपूर्ण कार लाइनअप महाग होऊ शकते.

Updated On: Mar 12, 2026 | 06:01 PM
जर तुम्ही लक्झरी कार आणि विशेषतः ऑडी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण ऑडी इंडियाने १ एप्रिल २०२६ पासून त्यांच्या संपूर्ण मॉडेल श्रेणीतील किमती २% पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीच्या मते, वाढत्या इनपुट खर्चामुळे आणि चलनातील चढउतारांमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन किमती लागू झाल्यानंतर, कंपनीच्या सर्व कारच्या एक्स-शोरूम किमती बदलतील.

कंपनीने किमती का वाढवल्या?

ऑडी इंडियाचे ब्रँड डायरेक्टर बलबीर सिंग ढिल्लन यांनी सांगितले की, कच्च्या मालाच्या किमतीत अलिकडच्या काळात वाढ आणि परकीय चलन दरांमध्ये बदल झाल्यामुळे किंमतींमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. तथापि, कंपनी म्हणते की ग्राहकांवर होणारा परिणाम कमीत कमी करण्याचा प्रयत्न करेल.

Pune RTO साठी ई-लिलाव ठरला फायदेशीर; प्राप्त झाला तब्बल 1 कोटींचा महसूल

या सर्व मॉडेल्सवर परिणाम

ही किंमत वाढ ऑडीच्या संपूर्ण लाइनअपवर लागू होईल. भारतात विकल्या जाणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुख कारमध्ये ऑडी A4, ऑडी A5, ऑडी A6, ऑडी Q3, ऑडी Q3 स्पोर्टबॅक, ऑडी Q5, ऑडी Q7, ऑडी Q8 आणि ऑडी RS Q8 यांचा समावेश आहे. या सर्व कारच्या किमती 2% पर्यंत वाढू शकतात, ज्यामुळे मॉडेलनुसार लाखो रुपयांचा फरक पडू शकतो.

२०२६ मध्ये ऑडीची पहिली किंमत वाढ

२०२६ मध्ये ऑडीची ही पहिली किंमत वाढ आहे. खरं तर, ऑटो उद्योगात ही एक सामान्य ट्रेंड बनली आहे, जिथे कंपन्या वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी वेळोवेळी किंमतींमध्ये सुधारणा करतात. यापूर्वी, बीएमडब्ल्यू आणि मर्सिडीज-बेंझने २०२६ पासून त्यांच्या कारच्या किमती वाढवण्याची घोषणा केली होती.

नवीन परफॉर्मन्स एसयूव्ही लवकरच येत आहे

दरम्यान, ऑडी भारतात एक नवीन परफॉर्मन्स एसयूव्ही लाँच करण्याची तयारी करत आहे. कंपनी १७ मार्च रोजी ऑडी एसक्यू८ लाँच करत आहे आणि ५ लाख रुपयांच्या टोकन रकमेसाठी बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे. या एसयूव्हीमध्ये ४.०-लिटर व्ही८ इंजिन असेल जे अंदाजे ५०७ एचपी पॉवर आणि ७७० एनएम टॉर्क जनरेट करते. हे इंजिन ८-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह येईल. जर तुम्ही लक्झरी ऑडी कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर मार्चमध्ये ती बुक करणे फायदेशीर ठरू शकते, कारण १ एप्रिल २०२६ पासून कंपनीची संपूर्ण कार लाइनअप महाग होईल.

फक्त 49,999 रुपयात… अभी आयेगा ना मजा! TVS ने सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; रेंज तर….

Published On: Mar 12, 2026 | 06:01 PM

