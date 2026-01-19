मराठी अभिनेत्री मानसी नाईक जबरदस्त कमबॅक, “मन आतले मनातले” चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज

मराठी अभिनेत्री आणि नृत्यांगना मानसी नाईक आता पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर झळकण्यासाठी सज्ज झाली आहे. मानसी नुकतीच ‘सकाळ तर होऊ द्या’ या चित्रपटामध्ये दिसली होती आणि आता ती लवकरच दुसऱ्या नव्या चित्रपटामध्ये झळकणार आहे. ज्याचं नाव आहे “मन आतले मनातले”. “मन आतले मनातले” हा चित्रपट उत्तम कथा आणि स्टारकास्टसह सिनेमागृहात प्रदर्शित होणार आहे. आशयसंपन्न कथा असलेल्या मराठी चित्रपटांमध्ये आता आणखी एका चित्रपटाची भर पडणार आहे. उत्तम स्टारकास्ट असलेला मन आतले मनातले हा चित्रपट येत्या १३ फेब्रुवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले.
सूर्य फिल्म वर्ल्ड प्रस्तुत “मन आतले मनातले” या चित्रपटाची निर्मिती सुरेन महापात्रा यांनी केली आहे. सुरेन महापात्रा यांनी चित्रपटाचं कथा आणि पटकथा लेखन, तर संवादलेखन मनोज सुधाकर येऊनकर यांनी केले आहे. तर जेम्स अँथनी यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे. अभिजित मजुमदार यांनी या चित्रपटाचे संगीत दिग्दर्शन केले आहे, तर डॉ. सुनंदा डिवरे पळवणकर यांनी गीतलेखन केले आहे. सुदर्शन सेनापती यांनी छायांकन, मलया आणि बिपिन यांनी संकलनाची जबाबदारी निभावली आहे. चित्रपटात अभिनेत्री मानसी नाईक अभिनेता सुरेन महापात्रा, अभिनेता उपेंद्र लिमये, ऋतुराज फडके, संदीप गायकवाड, कमलेशन सावंत, अरूण नलावडे, यतीन कार्येकर, सिया पाटील, राजेश आहेर, विनित भोंडे अशी तगडी स्टारकास्ट पाहायला मिळणार आहे.
अतिशय नावीन्यपूर्ण कथा, उत्तम स्टारकास्ट या चित्रपटामध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे हा चित्रपट प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारा आहे. या कथेतून मानवी आयुष्याचे वेगवेगले पदर, भावभावना उलगडण्यात आल्या आहेत. सूर्य फिल्म वर्ल्ड या निर्मिती संस्थेने आजवर ओडिया, हिंदी, तेलुगू, तमिळ, बंगाली भाषांतील चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. आता “मन आतले मनातले” या चित्रपटातून ही निर्मिती संस्था मराठीमध्ये पदार्पण करत आहे. तसेच हा चित्रपट पाहण्यासाठी चाहते खूप उत्सुक आहेत.