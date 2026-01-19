भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

संजय लीला भन्साळी यांचा बहुप्रतिक्षित “लव्ह अँड वॉर” हा चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार असल्याच्या अफवांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. चित्रपटाशी संबंधित सूत्रांनी पुष्टी केली आहे की हा भव्य चित्रपट २०२७ मध्ये नव्हे तर २०२६ मध्येच प्रदर्शित होणार आहे. इंडस्ट्रीतील आघाडीच्या चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक मानले जाणारे भन्साळी या चित्रपटाची मोठ्या प्रमाणात तयारी करत आहेत. “लव्ह अँड वॉर” हा एक भव्य पीरियड ड्रामा आहे ज्यामध्ये आलिया भट्ट, रणबीर कपूर आणि विकी कौशल पहिल्यांदाच मुख्य भूमिकेत एकत्र दिसणार आहेत. भव्य सेट्स, शक्तिशाली नृत्यदिग्दर्शन आणि भावनिक संगीत हे भन्साळींचे वैशिष्ट्य आहे आणि हा चित्रपटही तोच जादू दाखवणार आहे.
‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?
भन्साळींच्या “लव्ह अँड वॉर” बद्दल एक मोठा खुलासा
“लव्ह अँड वॉर” २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार असल्याची अफवा बऱ्याच काळापासून पसरत आहे. संजय लीला भन्साळी यांच्या आगामी मेगा-फिल्म “लव्ह अँड वॉर” ने सोशल मीडियापासून ते चित्रपट वर्तुळात बरीच चर्चा निर्माण केली आहे. त्याच्या प्रदर्शन तारखेबद्दल अनेक अटकळ होती, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु, आता हे स्पष्ट झाले आहे की हा चित्रपट २०२६ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय लीला भन्साळी यांनी नुकतेच चित्रपटासाठी एक महत्त्वाचे गाणे चित्रित केले आहे. शिवाय, चित्रपटातील बहुतेक आवश्यक सीन आधीच शूट करून पूर्ण करण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रकल्प वेळापत्रकानुसार प्रगती करत असल्याचे दिसून येत आहे. दुसऱ्या अपडेटनुसार, आलिया, रणबीर आणि विकी असलेले पहिले गाणे २० जानेवारी रोजी गोरेगाव फिल्म सिटीमध्ये शूटिंग सुरू होणार आहे. गणेश आचार्य हे चित्रपटामधील गाण्यांची कोरिओग्राफी करणार आहेत आणि ते एक उच्च-ऊर्जा ट्रॅक असेल, पूर्णपणे भन्साळींच्या सिग्नेचर शैलीत.
सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित
चित्रपटातील दुसरे गाणे, ज्याचे नृत्यदिग्दर्शन श्यामक दावर यांनी केले आहे, ते फेब्रुवारीमध्ये चित्रित होणार आहे. हे गाणे पहिल्या गाण्यापेक्षा अधिक विस्तृत आणि प्रायोगिक असेल, जे युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रचलेल्या प्रेम त्रिकोणाची भावनिक खोली अधिक खोलवर मांडेल असे वृत्त आहे. या संगीतमय दृश्यांना आणि त्याच्या भव्य व्याप्तीला पाहता, ‘लव्ह अँड वॉर’ हा २०२६ मधील सर्वात मोठ्या सिनेमॅटिक चित्रपटांपैकी एक म्हणून ओळखला जात आहे.