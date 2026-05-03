हर्षदा खानविलकर, अनेक वर्षांनी रंगभूमीवर! Sharmila Shinde झाली भावुक… केली पोस्ट; म्हणाली “माँ, तुझा आशीर्वाद…”

पुढचं पाऊल मधील सासू-सुनेची गाजलेली जोडी पुन्हा एकत्र येणार आहे. शर्मिला शिंदे आणि हर्षदा खानविलकर 15 वर्षांनी रंगभूमीवर झळकणार आहेत.

Updated On: May 03, 2026 | 08:33 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • शर्मिला शिंदे हर्षदाची सून म्हणून पात्र साकारत होती
  • 15 वर्षांनी पुन्हा एकत्र झळकणार
  • पुन्हा हर्षदाच्या सूनेचेच पात्र साकारणार
पुढचं पाऊल या मालिकेतून गाजलेली सासू सुनेची जोडी आता छोट्या पडद्यावरून थेट रंगभूमीवर झळकणार आहे. मालिकेत गाजलेलं सासू सुनेचं नातं आता रंगभूमीवर अनुभवता येणार आहे. पुढचं पाऊल या मालिकेला जवळजवळ 15 वर्ष झाली. पण त्या मालिकेची आठवण आजही महाराष्ट्राच्या घराघरात ताजी आहे. या मालिकेतील महत्वाचे पात्र हर्षदा खानविलकरांनी साकारले होते. घरातल्या बड्या स्त्री म्हणून त्यांची व्यक्तिरेखा होती तर शर्मिला शिंदे हर्षदाची सून म्हणून पात्र साकारत होती. सासू सुनेच्या या जोडीने त्या काळात धमाल केली होती, परिणामी मालिकेला यशही मिळाले होते.

अभिनेत्री Sharmila Shinde आणि अभिनेत्री Harshada Khanvilkar 15 वर्षांनी पुन्हा एकत्र झळकणार आहेत. दोघांना पुन्हा एकत्र काम करताना पाहण्यासाठी दोघांची चाहतेमंडळी खासकरून पुढचं पाऊल या मालिकेची चाहते मंडळी आतुर आहे. दोघांना एकत्र काम करताना पाहून ‘पुढचं पाऊल’ मालिकेच्या आठवणी ताज्या होतील. मुळात, ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी’ हे नाटक असून यामध्ये हर्षदा खानविलकर, शर्मिला शिंदे, सुनील बर्वे आणि अक्षर कोठारी झळकणार आहेत. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या नाटकात शर्मिला पुन्हा हर्षदाच्या सूनेचेच पात्र साकारणार आहे म्हणून पुढचं पाऊलची चाहतेमंडळी नाटक पाहण्यासाठी आतुर आहेत.

 

शर्मिलाने भावुक होऊन एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये शर्मिला शिंदे आणि हर्षदा खानविलकर Rehearsal करत आहेत. तसेच कॅप्शनमध्ये तिने लिहले आहे की, “हा फोटो आपल्या नवीन नाटकाच्या तालमीच्या अगदी सुरुवातीच्या दिवसातला आहे. माँ, तू खूप वर्षांनी रंगभूमीवर परत पाऊल टाकत आहेस. आपण २०११ साली स्टार प्रवाह वरील ‘पुढचं पाऊल’ ह्या मालिकेमध्ये सासू सून म्हणून एकत्र पाऊल टाकलं होत. आता पुन्हा एकदा सासू सून म्हणुन आपल्या आगामी ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी’ ह्या नाटकात एकत्र येतोय. तू बऱ्याच वर्षांनी रंगभूमीवर परत येतियेस म्हणूनच हे नाटक तुझ्यासाठी किती खास आहे ह्याची मला कल्पना आहे. गेले महिनाभर आपण आपल्या ह्या नाटकाची तालीम करतोय आणि येत्या ९ मे रोजी आपण आपलं नाटक प्रेक्षकांना सुपूर्त करणार. माँ, @harshadakhanvilkar”  तुला ह्या नाटकासाठी खूप खूप शुभेच्छा. हे नाटक तुला खूप खूप आनंद देवो ह्याच सदिच्छा. तुझा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी घेऊन आपल्या नव्या पर्वाची सुरुवात करायला मी सुद्धा उत्सुक आहे. I lubbu!! सर्वांना आग्रहाचं आमंत्रण. आमच्या मम्माच्या नाटकाला यायचं हां”

या पोस्टखाली कमेंट्समध्ये दोघांच्या चाहत्यांनी दोघांना त्यांच्या आगामी प्रोजेक्टसाठी आभाळभर शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची 'टूटी-फ्रूटी'

SIR अभियानासाठी 'या' काँग्रेस नेत्याची राज्य समन्वयकपदी नियुक्ती

Birthday Special : अनसूयाच्या भूमिकेबाबत चाहत्यांमध्ये चर्चांना उधाण! 'Leelawati' म्हणून केली ओळख

CM Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांचा 'कॉमन मॅन' अवतार! ताफा सोडला, विशेष विमान नाकारले; फडणवीसांचा सामान्य प्रवाशांसोबत प्रवास

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Weight Loss Tips: पोटाचा घेर कमी करायचाय? 'हे' हेल्दी ड्रिंक्स ठरतील वरदान, क्रेव्हिंगही होईल कंट्रोल

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

