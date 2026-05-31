RCB Vs GT Final Live: ई साला ‘पुन्हा’ कप नाम्दे! Virat Kohli समोर गुजरातचा पराभव; आरसीबी सलग दुसऱ्यांदा चॅम्पियन

वेंकटेश अय्यर अन् विराट कोहलीने केली शानदार सुरुवात
गुजरात टायटन्सने आरसीबीला दिलेले 156 रन्सचे टार्गेट
आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा जिंकली आयपीएल ट्रॉफी
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Final Live Updates: आयपीएल 2026 चा अंतिम सामना आज अहमदाबादमध्ये पार पडला. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्समध्ये महामुकाबला झाला. वॉशिंग्टन सुंदरच्या खेळीच्या जोरावर गुजरात टायटन्सने प्रथम फलंदाजी करून आरसीबीला 156 रन्सचे टार्गेट दिले होते. आरसीबीकडून अय्यर आणि कोहलीने शानदार सुरुवात केली. विराट कोहलीच्या शानदार खेळीने आरसीबीने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले आहे. आरसीबीने गुजरातचा 5 विकेट्सने पराभव केला आहे.
आरसीबीची फलंदाजी
गुजरात टायटन्सने आरसीबीला 156 रन्सचे टार्गेट दिले होते. आरसीबीकडून खेळण्यासाठी वेंकटेश अय्यर आणि चेस मास्टर विराट कोहलीने सुरुवात केली. वेंकटेश अय्यर आणि कोहलीने गोलंदाजांची धुलाई सुरू केली. वेंकटेश अय्यरने आक्रमक खेळी केली. मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात अय्यर 32 रन्स करून आउट झाला. तर पाठोपाठ देवदत्त पडीकल 1 रन करून आउट झाला. त्यानंतर कर्णधार रजत पाटीदार आणि विराट कोहलीने आरसीबीचा डाव सांभाळला.
गुजरात टायटन्सची गोलंदाजी
बचाव करण्यासाठी हातात कमी रन्स असल्यामुळे गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांनी विकेट मिळवण्याच्या दृष्टीने गोलंदाजीला सुरुवात केली. मात्र अय्यर आणि कोहलीने त्यांची धुलाई केली. अखेर मोहम्मद सिराजने वेंकटेश अय्यरला आउट करत गुजरातला पहिली विकेट मिळवून दिली. तर रबाडाने देवदत्त पडीकलला आउट केले.
गुजरात टायटन्सची फलंदाजी
गुजरात टायटन्सकडून सलामीला खेळण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन मैदानात उतरले. मात्र या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेल्या जोडीला गुजरातला चांगली सुरुवात करून दिली नाही. दोन्ही फलंदाज स्वस्तात आउट झाले. कर्णधार शुभमन गिल केवळ 10 रन्स करून आउट झाला. तर साई सुदर्शन 12 रन्सवर आउट झाला. पाठोपाठ निशांत सिंधू 20 रन्सवर आउट झाला. जोस बटलर देखील आज चांगली खेळी करू शकला नाही. वॉशिंग्टन सुंदरला जीवदान मिळाले. अर्शद खानने 5 बॉलमध्ये 15 रन्स केल्या. 15 रन्सवर तो आउट झाला. जेसन होल्डर 7 रन्सवर आउट झाला. अंतिम सामन्यात गुजरातच्या फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केल्याचे दिसून आले. वॉशिंग्टन सुंदरने अर्धशतकी खेळी करत गुजरातला सन्मानजनक स्कोअर करण्यात मदत केली.
आरसीबीची गोलंदाजी
अंतिम सामन्यात आरसीबीच्या गोलंदाजांनी आपला क्लास दाखवला आहे. सुरुवातीच्या ओव्हर्समध्येच साई सुदर्शन आणि कर्णधार शुभमन गिलला लवकर आउट केले. जोश हेझलवूडने शुभमन गिलला तर भुवनेश्वर कुमारने साई सुदर्शनला आउट केले. रासिख डारने निशांत सिंधूचि विकेट घेतली. तर जोस बटलरला कृणाल पंड्याने आउट केले. जोश हेझलवूडने अर्शद खानला आउट केले. पहिल्या ओव्हरपासून आरसीबीच्या गोलंदाजांनी गुजरात टायटन्सच्या फलंदाजीवर नियंत्रण ठेवण्यात यश मिळवले होते.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू: व्यंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टीम डेव्हिड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड, रसिक सलाम दार, जेकब डफी.
गुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), निशांत सिंधू, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, राशीद खान, राहुल तेवतिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.