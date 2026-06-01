कच्चा कांदा खाल्ल्यामुळे शरीराला फायदे होतात की तोटे? कांद्याच्या सेवनामुळे आतड्यांमध्ये इन्फेक्शन होते का? जाणून घ्या सविस्तर

कच्चा कांदा खाण्याचे फायदे?
शिजवलेला कांदा खाण्याचे फायदे?
कच्च्या कांद्यात कोणते घटक आढळून येतात?
भारतीय जेवणातील पदार्थांमध्ये कायमच कच्च्या कांद्याचा कायमच वापर केला जातो. कांद्याच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. तिखट चवीला कांदा जेवणासोबत अतिशय आवडीने खाल्ला जातो. यामध्ये क्वेर्सेटिन, सल्फर संयुगे, विटामिन सी आणि प्रिबायोटिक फायबर्स इत्यादी अनेक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते, पचनक्रिया मजबूत राहण्यासोबतच शरीराला भरमसाट फायदे होतात. रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कच्च्या कांद्याचे सेवन करण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. पण बऱ्याचदा कच्च्या कांद्याचे सेवन करताना मनात अनेक प्रश्न उभे राहतात. कच्चा कांदा खाल्ल्यामुळे शरीराला फायदे होतात की तोटे? कांद्याच्या सेवनामुळे आतड्यांमध्ये इन्फेक्शन होते का?चला तर जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी कायमच कांद्याचे सेवन केले जाते. स्वयंपाकघरातील साधा दिसणारा कांदा केवळ चवीसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. पण बऱ्याचदा कांदा शिजवून किंवा भाजून खाल्ला जातो. असे केल्यामुळे कांद्यातील आवश्यक गुणकारी घटक बाहेर पडून जातात आणि शरीराला हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता असते. कांद्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण खूप कमी असते तर पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे वजन वाढल्यानंतर ते नियमित ठेवण्यासाठी कच्च्या कांद्याचे आवर्जून सेवन करावे. कच्च्या कांद्यामध्ये ‘क्वेर्सेटिन नावाचे शक्तिशाली फ्लॅव्होनॉइड आणि सल्फर युक्त घटक आढळून येते.
शरीरात साचून राहिलेली वाईट कोलेस्ट्रॉलची पातळी नष्ट करण्यासाठी आहारात कांदा खाण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. कच्च्या कांद्यात असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये रक्ताच्या गाठी निर्माण होत नाहीत आणि रक्तभिसरण सुरळीत चालू राहते. हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोक येण्याचा धोका कमी करण्यासाठी कांद्याचे सेवन करावे. शरीरात वाढलेली जळजळ आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यासाठी कच्च्या कांद्याचा आहारात समावेश करावा.
रोजच्या जेवणात कच्चा कांदा खाल्ल्यास रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यास मदत होते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. कांद्यामध्ये भरपूर प्रमाणात विटामिन सी असते. याशिवाय अॅलिसिन, नैसर्गिक जीवाणूरोधक आणि अँटी-व्हायरल गुणधर्म विविध आजारांशी लढण्यास मदत करतात. शरीरातील कर्करोगाच्या पेशींची वाढ होऊ नये म्हणू आहारात कच्चा कांदा खावा. औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेला कच्चा कांदा शरीराला भरपूर पोषण देतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत करतो.
Ans: कच्च्या कांद्यामध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स, फायबर, व्हिटॅमिन C आणि विविध वनस्पतीजन्य संयुगे आढळतात. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती, पचनक्रिया आणि हृदयाच्या आरोग्यास मदत होऊ शकते.
Ans: होय. कांद्यातील फायबर आणि प्रीबायोटिक घटक आतड्यांतील चांगल्या जीवाणूंच्या वाढीस मदत करू शकतात.
Ans: कांद्यातील सल्फरयुक्त संयुगांमुळे तोंडाची दुर्गंधी आणि श्वासाला विशिष्ट वास येऊ शकतो.