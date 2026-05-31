Solapur MLC Election: सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपकडून राजेंद्र राऊत यांना उमेदवारी जाहीर; परिचारकांचा पत्ता कट!

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीसाठी येत्या १८ जून रोजी मतदान होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील संख्याबळ लक्षात घेता भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने पक्षाचा उमेदवार कोण असणार, याबाबत गेल्या काही दिवसांपासून राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता होती. या उमेदवारीसाठी माजी आमदार राजेंद्र राऊत आणि माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांची नावे चर्चेत होती. दोन्ही नेत्यांमध्ये चुरशीची स्पर्धा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती. मात्र अखेर पक्षश्रेष्ठींनी राजेंद्र राऊत यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत त्यांना उमेदवारी बहाल केली.
राजेंद्र राऊत यांनी बार्शी नगरपालिका, कृषी उत्पन्न बाजार समिती तसेच विविध सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रांमध्ये केलेल्या कामामुळे जिल्ह्यात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. संघटनात्मक बांधणी, कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संपर्क, स्थानिक प्रश्नांवरील अभ्यासू भूमिका आणि नेतृत्व क्षमता यामुळे त्यांची पक्षातील पकड अधिक मजबूत झाल्याचे मानले जाते.
भाजपच्या या निर्णयानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध भागांत कार्यकर्त्यांनी आनंद व्यक्त करत पक्ष नेतृत्वाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विद्यमान संख्याबळ पाहता राजेंद्र राऊत यांच्या विजयाची शक्यता अधिक बळकट मानली जात असून, आगामी निवडणुकीत भाजपचा विजय निश्चित करण्यासाठी पक्ष यंत्रणा कामाला लागली आहे. दरम्यान, विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, विविध पक्षांच्या रणनीतींकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
