World Milk Day 2026 : तुम्ही रोज दूध पिता का? मग ‘हे’ 5 महत्त्वाचे फायदे नक्की वाचा, गुगलवर होत आहेत प्रचंड सर्च

World Milk Day 2026 : आजच्या धावपळीच्या आणि आधुनिक जीवनशैलीत आपण आरोग्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष करतो. अशा वेळी शरीराला सर्व आवश्यक पोषक घटक एकाच माध्यमातून मिळवून देणारा एकमेव निसर्गदत्त आहार म्हणजे ‘दूध’. दुधाचे हेच अनन्यसाधारण महत्त्व, त्याचे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू जगासमोर आणण्यासाठी दरवर्षी १ जून रोजी संपूर्ण जगभरात ‘जागतिक दूध दिन’ (World Milk Day) साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) २००१ मध्ये या दिवसाची स्थापना केली होती. तेव्हापासून दरवर्षी लोकांमध्ये दुधाच्या नियमित सेवनाबद्दल आणि संतुलित आहाराबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.
दूध हे केवळ एक पेय नसून, तो एक परिपूर्ण आहार मानला जातो. आपल्या शरीराची योग्य वाढ होण्यासाठी आणि दैनंदिन ऊर्जेसाठी आवश्यक असणारे कॅल्शियम, उच्च दर्जाचे प्रथिने (Proteins), व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी१२, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम यांसारखे घटक दुधात मुबलक प्रमाणात आढळतात. विशेषतः लहान मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी, तसेच वृद्धांच्या हाडांच्या मजबुतीसाठी दुधाचे सेवन अत्यंत गरजेचे असते. ऑस्टिओपोरोसिससारख्या हाडांच्या आजारांपासून दूर राहण्यासाठी डॉक्टर रोज एक ग्लास दूध पिण्याचा सल्ला देतात.
जागतिक दूध दिनाचे औचित्य साधून दरवर्षी एक विशेष संकल्पना (Theme) ठरवली जाते. या वर्षी, म्हणजेच २०२६ मध्ये, “महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान” (Celebrating Women Farmers) ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. दुग्ध व्यवसायात पडद्यामागे राहून अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या कोट्यवधी महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाचा गौरव करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. पशुपालन, जनावरांची देखभाल, दूध काढण्यापासून ते त्याच्या विक्री व्यवस्थापनापर्यंत महिलांचा वाटा सिंहाचा आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात दुग्ध व्यवसायाने मोलाची भूमिका बजावली आहे.
🌍 Tomorrow is World Milk Day 🥛 Milk unites nutrition, tradition & innovation andremains central to diets worldwide. This year highlights women farmers’ role in food security & rural development. Time tocelebrate milk and the people behind it! #WorldMilkDay #Dairy pic.twitter.com/qhPWIoQ2BP — European Dairy Association (@EDA_Dairy) May 30, 2026
credit – social media and Twitter
भारताचा विचार केल्यास या दिवसाला एक वेगळेच आणि अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. कारण भारत हा जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश आहे. भारताला या शिखरावर पोहोचवण्यामागे ‘श्वेतक्रांती’ (White Revolution) आणि ‘अमुल’सारख्या सहकारी संस्थांचे फार मोठे योगदान आहे. देशातील करोडो शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून आहे. म्हणूनच १ जून रोजी भारतातील शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय दुग्ध संस्थांमध्ये विविध चर्चासत्रे, जनजागृती रॅली, निबंध स्पर्धा आणि मोफत दूध वाटपाचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.
परंतु, आजच्या काळात दुधाच्या शुद्धतेचा प्रश्न देखील ऐरणीवर आला आहे. बाजारामध्ये मिळणारे भेसळयुक्त दूध आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते. जागतिक दूध दिनाच्या निमित्ताने विविध संस्थांद्वारे दुधाची शुद्धता तपासण्यासाठी मोफत चाचणी केंद्रे देखील उभारली जातात. नागरिकांनी भेसळीबाबत जागरूक राहणे आणि विश्वासार्ह ठिकाणहूनच दूध खरेदी करणे गरजेचे आहे. दुधासोबतच ताक, दही, पनीर, तूप यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचाही दैनंदिन आहारात समावेश केल्यास शरीराची प्रतिकारशक्ती उत्तम राहते.
चला तर मग, या जागतिक दूध दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वांनी आरोग्याची एक नवीन सुरुवात करूया. रोजच्या आहारात दुधाचे महत्त्व ओळखून स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला निरोगी ठेवण्याचा संकल्प करूया. दुधाचे नियमित सेवन करूया आणि एक सुदृढ, सशक्त समाज घडवण्यासाठी हातभार लावूया.