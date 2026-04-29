Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Raja Shivaji Movie : ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील दुसरे भव्य गीत ‘जय शिवराय’ प्रदर्शित!

बहुप्रतिक्षित राजा शिवाजी चित्रपटातील ‘जय शिवराय’ हे दुसरे गीत प्रदर्शित झाले असून, त्याला प्रेक्षकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:41 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक महाकाव्यपट राजा शिवाजी च्या साउंडट्रॅकमधील दुसरे गीत ‘जय शिवराय’ नुकतेच प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, या गाण्याने चित्रपटाच्या संगीत प्रवासाला अधिक उंची प्राप्त करून दिली आहे. पहिल्या गाण्याला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादानंतर या नव्या गीताकडूनही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या, आणि त्या अपेक्षांवर हे गाणे पूर्णपणे खरे उतरल्याचे दिसून येते. प्रसिद्ध संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेले ‘जय शिवराय’ हे गाणे केवळ प्रेरणादायी नसून एक भव्य आणि प्रभावी संगीत अनुभव देणारे आहे. दमदार ढोल-ताशांचा गजर, शक्तिशाली बीट्स आणि भव्य ऑर्केस्ट्रेशन यांचा संगम या गाण्यात अनुभवायला मिळतो. या संगीतातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील संघर्ष, जिद्द आणि त्यांच्या उदयाची कहाणी प्रभावीपणे उभी राहते.

अक्षय कुमारचे मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण लांबणीवर! ‘वेडात मराठी वीर दौडले सात’ सिनेमाची शूटिंग थांबली?

‘जय शिवराय’ या गीताची खासियत म्हणजे त्याची कथनात्मक मांडणी. गाण्याच्या प्रत्येक ओळीतून ‘संभाव्यतेकडून सामर्थ्याकडे’ जाणाऱ्या प्रवासाची झलक दिसते. सह्याद्रीच्या कुशीतून उगम पावलेला एक विचार, अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा आणि पुढे साम्राज्य उभारण्याची जिद्द या सर्वांचा संगम या गाण्यातून व्यक्त होतो. त्यामुळे हे गाणे केवळ ऐकण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण करते. संगीत रचनेत पारंपरिक मराठी वाद्यांचा वापर करताना आधुनिक सिनेमॅटिक साउंड डिझाइनची जोड देण्यात आली आहे. त्यामुळे गाण्याला एकाच वेळी पारंपरिक आणि आधुनिक असा दुहेरी स्पर्श मिळतो. या गाण्याचे दृश्यरूपही तितकेच भव्य असून, ते चित्रपटाच्या कथानकाला अधिक प्रभावीपणे पुढे नेण्याचे काम करते. ‘जय शिवराय’ हे गीत प्रेक्षकांना इतिहासाच्या प्रवासात घेऊन जाताना भावनिक स्तरावरही जोडून ठेवते.

या भव्य चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकारांचा सहभाग आहे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख आणि रितेश देशमुख यांसारख्या नामांकित कलाकारांनी चित्रपटाला आपला भक्कम कलात्मक आधार दिला आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही रितेश देशमुख यांनीच केले असून, त्यांच्या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प अधिक भव्य स्वरूपात साकारला गेला आहे. जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि मुंबई फिल्म कंपनी निर्मित ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जिनिलीया देशमुख यांनी केली आहे. हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, मराठी, हिंदी आणि तेलुगू या तीन भाषांमध्ये तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Exclusive: ‘आई तुळजाभवानी’च्या अलौकिक विवाहाचा हा अनुभव खूपच अद्भुत – पूजा काळे

या चित्रपटाचे संगीत Warner Music India आणि Desh Music यांच्या माध्यमातून प्रदर्शित करण्यात आले आहे. ‘जय शिवराय’ या गाण्याला डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, सोशल मीडियावरही या गाण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. एकूणच, इतिहास, भावना आणि संगीत यांचा संगम साधणारे ‘जय शिवराय’ हे गीत ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटासाठी एक मजबूत पायाभरणी ठरत असून, प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणखी वाढवत आहे.

Web Title: The second grand song from the film raja shivajijai shivrayhas been released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM