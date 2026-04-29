Raja Shivaji Movie : ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटातील दुसरे भव्य गीत ‘जय शिवराय’ प्रदर्शित!

बहुप्रतिक्षित ऐतिहासिक महाकाव्यपट राजा शिवाजी च्या साउंडट्रॅकमधील दुसरे गीत ‘जय शिवराय’ नुकतेच प्रेक्षकांच्या भेटीला आले असून, या गाण्याने चित्रपटाच्या संगीत प्रवासाला अधिक उंची प्राप्त करून दिली आहे. पहिल्या गाण्याला मिळालेल्या जबरदस्त प्रतिसादानंतर या नव्या गीताकडूनही मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या, आणि त्या अपेक्षांवर हे गाणे पूर्णपणे खरे उतरल्याचे दिसून येते. प्रसिद्ध संगीतकार जोडी अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केलेले ‘जय शिवराय’ हे गाणे केवळ प्रेरणादायी नसून एक भव्य आणि प्रभावी संगीत अनुभव देणारे आहे. दमदार ढोल-ताशांचा गजर, शक्तिशाली बीट्स आणि भव्य ऑर्केस्ट्रेशन यांचा संगम या गाण्यात अनुभवायला मिळतो. या संगीतातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील संघर्ष, जिद्द आणि त्यांच्या उदयाची कहाणी प्रभावीपणे उभी राहते.
‘जय शिवराय’ या गीताची खासियत म्हणजे त्याची कथनात्मक मांडणी. गाण्याच्या प्रत्येक ओळीतून ‘संभाव्यतेकडून सामर्थ्याकडे’ जाणाऱ्या प्रवासाची झलक दिसते. सह्याद्रीच्या कुशीतून उगम पावलेला एक विचार, अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा आणि पुढे साम्राज्य उभारण्याची जिद्द या सर्वांचा संगम या गाण्यातून व्यक्त होतो. त्यामुळे हे गाणे केवळ ऐकण्यापुरते मर्यादित न राहता प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण करते. संगीत रचनेत पारंपरिक मराठी वाद्यांचा वापर करताना आधुनिक सिनेमॅटिक साउंड डिझाइनची जोड देण्यात आली आहे. त्यामुळे गाण्याला एकाच वेळी पारंपरिक आणि आधुनिक असा दुहेरी स्पर्श मिळतो. या गाण्याचे दृश्यरूपही तितकेच भव्य असून, ते चित्रपटाच्या कथानकाला अधिक प्रभावीपणे पुढे नेण्याचे काम करते. ‘जय शिवराय’ हे गीत प्रेक्षकांना इतिहासाच्या प्रवासात घेऊन जाताना भावनिक स्तरावरही जोडून ठेवते.
या भव्य चित्रपटात अनेक दिग्गज कलाकारांचा सहभाग आहे. संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख आणि रितेश देशमुख यांसारख्या नामांकित कलाकारांनी चित्रपटाला आपला भक्कम कलात्मक आधार दिला आहे. विशेष म्हणजे या चित्रपटाचे दिग्दर्शनही रितेश देशमुख यांनीच केले असून, त्यांच्या दृष्टीकोनातून हा प्रकल्प अधिक भव्य स्वरूपात साकारला गेला आहे. जिओ स्टुडिओज प्रस्तुत आणि मुंबई फिल्म कंपनी निर्मित ‘राजा शिवाजी’ या चित्रपटाची निर्मिती ज्योती देशपांडे आणि जिनिलीया देशमुख यांनी केली आहे. हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार असून, मराठी, हिंदी आणि तेलुगू या तीन भाषांमध्ये तो प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
या चित्रपटाचे संगीत Warner Music India आणि Desh Music यांच्या माध्यमातून प्रदर्शित करण्यात आले आहे. ‘जय शिवराय’ या गाण्याला डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, सोशल मीडियावरही या गाण्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. एकूणच, इतिहास, भावना आणि संगीत यांचा संगम साधणारे ‘जय शिवराय’ हे गीत ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटासाठी एक मजबूत पायाभरणी ठरत असून, प्रेक्षकांच्या अपेक्षा आणखी वाढवत आहे.