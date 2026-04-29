US-Iran War: पेंटागॉनचा दावा फोल? इराण युद्धावरून JD Vance आणि संरक्षण मंत्र्यांमध्ये जुंपली; पीट हेगसेथ करत आहेत दिशाभूल

JD Vance vs Pentagon Iran war 2026 : इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध (US-Israel Iran War) केवळ सीमेवरच नाही, तर आता अमेरिकेच्या ‘पॉवर कॉरिडॉर’मध्येही सुरू झाले आहे. वॉशिंग्टनमधून आलेल्या एका खळबळजनक वृत्तानुसार, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टीममध्येच आता दोन तट पडले आहेत. उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी इराण युद्धाबाबत पेंटागॉनने मांडलेल्या ‘सर्व काही आलबेल आहे’ या चित्रावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनातील अंतर्गत कलह आता चव्हाट्यावर आला आहे.
वृत्तानुसार, अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ आणि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफचे अध्यक्ष जनरल डॅन केन हे सातत्याने दावा करत आहेत की, अमेरिकेच्या हवाई आणि नौदल हल्ल्यांमुळे इराणच्या संरक्षण पायाभूत सुविधांचे कंबरडे मोडले आहे. इराण आता प्रतिकार करण्यास असमर्थ असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांना हे मान्य नाही. बंद दाराआड झालेल्या बैठकीत व्हान्स यांनी थेट पेंटागॉनला विचारले की, “तुम्ही जी माहिती राष्ट्राध्यक्षांना देत आहात, ती जमिनीवरील वास्तवाशी जुळते का?”
जे.डी. व्हान्स यांची सर्वात मोठी चिंता अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांच्या साठ्याबाबत आहे. इराणसोबतच्या प्रदीर्घ युद्धामुळे अमेरिकेची प्रगत क्षेपणास्त्रे आणि दारुगोळा वेगाने संपत चालला आहे. व्हान्स यांच्या मते, पेंटागॉन हे वास्तव लपवून राष्ट्राध्यक्षांची दिशाभूल करत आहे. जर इराणमध्येच सर्व शक्ती खर्च झाली, तर उद्या चीनने तैवानवर किंवा रशियाने युरोपमध्ये मोठी हालचाल केली, तर अमेरिका त्यांचा सामना कसा करणार? असा जळजळीत प्रश्न व्हान्स यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, इराणकडे अजूनही मोठ्या प्रमाणात ‘मिसाईल पॉवर’ शिल्लक आहे, ज्याला पेंटागॉन कमी लेखत आहे.
🇮🇷🇺🇸 JD Vance privately doubts the Pentagon’s own assessment of the Iran war. Hegseth and the generals say stockpiles are “robust” and the campaign is “highly successful.” Vance isn’t buying it. That’s not a small thing. The VP is the second most briefed person in the country.… https://t.co/Y2mzZx7bdc pic.twitter.com/CXGxxXhFbc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 27, 2026
पेंटागॉनचे नेतृत्व जाहीरपणे लष्करी यश साजरे करत असले तरी, काही गुप्तचर संस्थांच्या अहवालांनुसार इराणची ‘हवाई शक्ती’ आणि ‘नौदल क्षमता’ अजूनही टिकून आहे. इराणने आपले मुख्य तळ जमिनीखाली खोलवर लपवले असून, त्यावर अमेरिकेच्या हल्ल्यांचा फारसा परिणाम झालेला नाही. व्हान्स यांना भीती आहे की, चुकीच्या माहितीच्या आधारे ट्रम्प यांना युद्धाच्या अशा दलदलीत ओढले जात आहे, जिथून बाहेर पडणे कठीण होईल.
या अंतर्गत वादाचा परिणाम थेट युद्धाच्या धोरणावर होत आहे. एकीकडे लष्करी विजय हवा असलेली पीट हेगसेथ यांची टीम आक्रमकतेचा सल्ला देत आहे, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष साधनसामग्रीची चिंता असलेले व्हान्स सावधगिरी बाळगण्यास सांगत आहेत. आता चेंडू राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कोर्टात आहे. ते आपल्या विश्वासू संरक्षण सचिवांवर विश्वास ठेवतात की आपल्या उपराष्ट्रपतींच्या इशाऱ्याकडे लक्ष देतात, यावर संपूर्ण जगाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
Ans: इराण युद्धातील अमेरिकेचे यश आणि शस्त्रास्त्रांच्या उपलब्ध साठ्याबाबत पेंटागॉन करत असलेल्या दाव्यांवर व्हान्स यांनी अविश्वास दाखवल्यामुळे हा वाद सुरू झाला आहे.
Ans: अमेरिकेची शस्त्रागारे रिकामी होत असून भविष्यात चीन किंवा रशियाशी संघर्ष झाल्यास अमेरिका कमकुवत पडू शकते, ही व्हान्स यांची मुख्य चिंता आहे.
Ans: पेंटागॉनच्या मते अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या लष्करी शक्तीचे मोठे नुकसान झाले असून अमेरिका या युद्धात वरचढ आहे.