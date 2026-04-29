Jharkhand Crime: धक्कादायक! नवरदेवाने दिला गॉगल घालायला नकार, मामा चिडला आणि…; नेमक काय घडल?

झारखंडमध्ये लग्न समारंभात गॉगल घालण्यावरून झालेल्या वादातून एका तरुणाची हत्या झाली. वाद मिटवण्यासाठी पुढे आलेल्या मुकेश यादववर मामाने हल्ला केला. आरोपी फरार असून पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 03:40 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • गॉगल घालण्यावरून लग्नात वाद, तरुणाची हत्या
  • मध्यस्थी करणाऱ्या मुकेश यादववर मामाचा हल्ला
  • आरोपी फरार; पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू
झारखंड: झारखंड जिल्ह्यात अशी घटना घडली आहे. या घटनेने तुम्हाला धक्का बसेल. लग्नात सगळ आनंदी वातावरण होत. लग्नाची वरात निघाल्यावर मामा ने नवरदेवाला गॉगल घालायला सांगितलं. मात्र वारंवार विनंती करून पण नवरदेवाने गॉगल घातला नाही. त्याचा राग मामाला आला आणि मामा नवरदेव सोबत वाद घालत होते. तेव्हा एका मुलाने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला तू का वादात पडला म्हणून एकाची हत्या करण्यात आली आहे.

लग्नात नक्की काय घडलं?

झारखंड राज्यातील सोनहिडा इथ २७ एप्रिलला धर्मन यादव यांच्या घरासमोरून रारो नावाच्या गावातील लक्ष्मण यादव यांच्याकडे वरात जाणार होती. तेव्हा लग्नाचा विधी सुरू असताना नवऱ्याभोवती त्याचे मित्र आणि नातेवाईकांची गर्दी होती. त्यावेळी तिथे नवरदेवाचा मामा रवींद्र यादव याने नवरदेवाला जबरदस्तीने गॉगल घातला. मात्र त्याला नवरदेवाने नकार दिला. तेव्हा वादाला सुरुवात झाली आणि मुकेश यादव याने मामा ला विचारणा केली की तुम्ही वाद का घालत आहेत ? तेव्हा त्याने मामा ने वाद घातला आणि त्याला एकटा पाहून मुकेश चा थेट खून केला.

मामाचा शोध सुरू

मुकेशचा खून केल्या नंतर तो तिथून फरार झाला. मामाचा शोध सध्या पोलीस घेत आहेत. मुकेशला नातेवाईक यांनी दवाखान्यात नेल होत मात्र उपचार करताना डॉक्टरांना अपयश आल. लग्नात सगळ काही सुरू असताना आनंदावर मात्र विरजण पडल आहे. लग्नाची वरात सुरू असतानाचा हा सगळा प्रकार घडला आहे. लग्न एकाच होत मात्र नवरदेवाची बाजू घ्यायला गेला आणि त्यात मित्राचा जीव गेला. रवींद्र यादव विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. याचा शोध पोलीस घेत आहेत.

झारखंड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मामाच्या मुलाने आत्याच्या मुलीची निर्घृण हत्या केल्याची समोर आली आहे. एवढेच नाही तर त्यानंतर स्वतः रेल्वेखाली उडी मारत जीवन संपवलं. ही घटना प्रेम प्रकरणातून घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नंतर दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेत शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. पोलीस या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी तपास करत आहे. ही घटना पलामू जिल्ह्यातील पोलीस ठाणे परिसरात घडली.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: झारखंड राज्यातील सोनहिडा परिसरात ही घटना घडली.

  • Que: वादाचे कारण काय होते?

    Ans: नवरदेवाने गॉगल घालण्यास नकार दिल्यामुळे मामाचा राग वाढून वाद झाला.

  • Que: हत्या कोणी केली आणि सध्या काय स्थिती आहे?

    Ans: नवरदेवाचा मामा रवींद्र यादव याने मुकेश यादवची हत्या केली असून तो सध्या फरार आहे. पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

