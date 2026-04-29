Exclusive: ‘आई तुळजाभवानी’च्या अलौकिक विवाहाचा हा अनुभव खूपच अद्भुत – पूजा काळे

महादेव आणि तुळजाभवानीच्या अलौकिक विवाहाचा अद्भुत महिना आता प्रेक्षकांसमोर येत आहे. याच निमित्ताने तुळजाभवानीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री पूजा काळेने तिचा अनुभव सांगितला आहे

पूजा काळेने शेअर केला खास अनुभव

आई तुळजाभवानी या मालिकेत सध्या २० एप्रिलपासून संपूर्ण महिनाभर एक अद्भुत आजवर कधीही न पाहिलेला अलौकिक विवाहसोहळा प्रेक्षकांना अनुभवता येतोय. या अलौकिक विवाहादरम्यान पंचदेवींतर्फे ओवाळणी, मायेचे केळवण, सौभाग्याचा चुडा, पंचमहाभूतांतर्फे  देवक, प्रकाश-ऊर्जेचा दैवी मांडव, शक्तिरूपाची तेजस्वी हळद, महादेवांचे अद्भुत वऱ्हाड आणि अलौकिक लग्न विधी रंगणार आहेत आणि प्रेक्षकांमध्ये जितकी उत्सुकता आहे तितकीच उत्सुकता आणि भावूकपणा हा तुळजाभवानीची भूमिका साकारणाऱ्या पूजामध्ये आहे. पूजाने तिच्या मनातील गोष्टी नवराष्ट्रसह खास शेअर केल्या. 

हा विवाहसोहळा शूट करतानाचा तुझा अनुभव कसा आहे? असं विचारल्यावर पूजा म्हणाली की, ‘मी खूपच उत्साही आहे आणि आता या विवाहाच्या निमित्ताने माझे वेगवेगळे लुक्स समोर येणार आहेत आणि ते प्रेक्षकांना खूपच आवडतील. कारण या विधींमध्ये माझ्यासोबत असणाऱ्या सर्व देवी सहभागी होणार आहेत आणि मुळात माणसांचे विवाह आपण पाहतो पण देवाचा विवाह कसा असू शकतो याची केवळ कल्पनाच नाही तर तो अनुभव घेताना खूपच भारी वाटत आहे.’

असुरी शक्तींचा नाश आणि महिषासुराचा नायनाट या एकमेव ध्येयाने प्रेरित आई तुळजाभवानीच्या आयुष्यातले हे नाजूक भावनिक क्षण आणि महादेवांशी असलेला तिचा हळवा बंध कसे उलगडत जातात, तुळजाभवानी या लग्नाला कशी तयार होते हे दाखविण्यात आलं आहे तर या सीन्सची तयारी कशी केलीस? यावर पूजा पटकन म्हणाली की, ‘प्रत्येक मुलीची लग्नाची हौसमौज असते आणि यामध्ये मला ज्या पद्धतीने सजविण्यात येत आहे आणि सेटवर असणारी धामधूम पाहून असं वाटतंय की माझीच लग्नघटिका समीप आली आहे. सध्या प्रोमो आलाय आणि आता वेगवेगळे पुढील विधी शूट होतील पण एक वेगळीच भावना मनात आहे. असं वाटतंय की, अगदी खरंच माझं लग्न होतंय. पण हे विधी पहायला प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल’

स्वप्नील राजशेखर, सोनाली पाटील यांंसारख्या मोठ्या सहकलाकारांबरोबर काम करताना तुझा अनुभव शेअर करशील का? यावर पूजा अगदी भारावून म्हणाली की, ‘मालिकेत इतक्या गोष्टी घडतात आणि खूप मोठे कलाकार काम करतात आणि माझ्या पहिल्याच मालिकेत मला हा अनुभव मिळतोय हे मला शब्दात मांडताही येणार नाही. प्रत्येकाकडून मी काही ना काही वेगळं शिकत आहे. त्यांच्याकडून शिकून घेत मी माझ्याकडून त्यात काही अधिक देता येतं का हेच पाहते आणि त्यामुळे काम अधिक चांगलं होतं. मी स्वतःला फार नशीबवान समजते की मला हे सर्व पहिल्याच मालिकेमधून मिळतंय. आई तुळजाभवानीचाच आशीर्वाद आहे.’

प्रेक्षकांसह तुझा एखादा किस्सा सांगशील का? यावर पूजा म्हणाली, ‘सतत काही ना काही होतच असतं आणि मी खूपच भारावून जाते. कारण काही प्रेक्षक इतके साधेभोळे आहेत की, ते मला पाहिल्यावर मीच तुळजाभवानी आहे समजून पाया पडतात. त्यांच्या साधेपणामुळे आणि माझ्यावर जीव लावल्याने मला फारच वेगळं वाटतं, अनेक कार्यक्रमांमध्ये तर माझ्या कामाबाबत आवर्जून प्रेक्षक बोलतात आणि मी खरंच ऋणी आहे की त्यांना माझं काम आवडतंय. प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळेच मी इथपर्यंत पोहचले आहे.’ सध्या ही मालिका प्रेक्षकांना खूपच आवडत आहे आणि संंपूर्ण महिनाभर प्रेक्षकांना आई तुळजाभवानीच्या विवाहसोहळ्याचा अनुभव घेता येणार आहे हे मात्र नक्की! 

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

