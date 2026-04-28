अक्षय कुमारचे मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण लांबणीवर! ‘वेडात मराठी वीर दौडले सात’ सिनेमाची शूटिंग थांबली?

Akshay Kumar च्या मराठी पदार्पणाचा ‘Vedat Marathe Veer Daudle Saat’ सिनेमा सध्या अडचणीत सापडला आहे. दिग्दर्शक Mahesh Manjrekar यांच्या या ऐतिहासिक चित्रपटाचे शूटिंग तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे.

Updated On: Apr 28, 2026 | 09:03 PM
  • 1 मे रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ हिंदी, मराठी तसेच तेलगू भाषेत प्रदर्शित केला जाणार आहे.
  • सिनेमाचे नाव ‘ ‘Vedat Marathe Veer Daudle Saat’ आहे
  • शूटिंग थांबवण्यामागचे कारण आर्थिक अडचण देण्यात आली आहे
बॉलिवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार मराठीत पदार्पण करणार! पण याला जरा उशीर होणार. कारण ज्या चित्रपटातून खिलाडी मराठी सिनेमात येणार होता, त्या सिनेमाची शूटिंग काही काळ थांबवण्यात आली आहे. येत्या 1 मे रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आधारित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ हिंदी, मराठी तसेच तेलगू भाषेत प्रदर्शित केला जाणार आहे. त्या 7 मराठा वीरांच्या कथेवर आधारित सिनेमा महेश मांजरेकर त्यांच्या दिग्दर्शनातून घेऊन येत आहेत. सिनेमाचे नाव ‘ ‘Vedat Marathe Veer Daudle Saat’ आहे तर या सिनेमात अभिनेता अक्षय कुमार छत्रपती शिवरायांच्या भूमिकेत दिसून येणार असून, सिनेमासाठी प्रेक्षकांची संमिश्र प्रतिक्रिया आहे. दरम्यान, सिनेमाची शूटिंग थांबवण्यात आली आहे.

शूटिंग थांबवण्यामागचे कारण आर्थिक अडचण देण्यात आली आहे. छत्रपतींच्या भूमिकेसाठी अभिनेता अक्षय कुमारची निवड करण्यात आली आहे. त्याच्या चाहत्यांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत त्याला मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी प्रचंड उत्सुकता आहे. पण काही सिनेचाहत्यांनी याविषयी संमिश्रे प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.

वाढत्या निर्मिती खर्चामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे चित्रपटाचे चित्रीकरण अर्धवट थांबवावे लागले आहे. काही भागांचे शूटिंग पूर्ण झाले असले तरी उर्वरित काम सध्या रखडले असून निर्मात्यांसमोर बजेटचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे चित्रपटाच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या चित्रपटाची निर्मिती Wasim Qureshi करत असून, कलाकारांची दमदार फळी असल्यामुळेही तो चर्चेत होता. जय दुधाणे, उत्कर्ष शिंदे, विशाल निकम, विराट मडके, हार्दिक जोशी, सत्या मांजरेकर, नवाब खान आणि Pravin Tarde यांसारखे कलाकार या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका साकारणार आहेत.

एकंदरीत, भव्य ऐतिहासिक कथानक आणि प्रभावी स्टारकास्ट असूनही ‘वेडात मराठे वीर दौडले सात’ आर्थिक कारणांमुळे सध्या ठप्प झाला आहे. त्यामुळे या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

अमोल मिटकरींचा थेट इशारा

May 18, 2026 | 02:37 PM
May 18, 2026 | 02:34 PM
May 18, 2026 | 02:33 PM
May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 18, 2026 | 02:15 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM