मतदानादरम्यान ‘जय श्री राम’ विरुद्ध ‘जय बांग्ला’; ममता बॅनर्जींच्या मतदारसंघात शुभेंदूंच्या भेटीवरून बवाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या आणि अंतिम टप्प्यात १४२ मतदारसंघांमध्ये मतदान सुरू आहे. दुसरा टप्पा पहिल्या टप्प्यापेक्षा अधिक संवेदनशील आहे. भवानीपूर मतदारसंघ चर्चेत आहे, कारण येथे टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी आणि भाजपचे सुवेंदू अधिकारी यांच्यात लढत आहे. यामुळे राजकीय तणाव निर्माण झाला असून, मतदानादरम्यान सुवेंदू अधिकारी आणि टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला.
जेव्हा भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी भवानीपूरमधील एका मतदान केंद्रावर पोहोचले, जो टीएमसीचा बालेकिल्ला आहे, तेव्हा मतदान केंद्राजवळ मोठ्या संख्येने टीएमसी कार्यकर्ते जमले होते. सुवेंदू अधिकारी यांनी ‘जय श्री राम’चा जयघोष करण्यास सुरुवात केली, ज्याला प्रत्युत्तर म्हणून टीएमसी कार्यकर्त्यांनी ‘जय बांगला’चा जयघोष केला. यामुळे तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आणि सुवेंदू अधिकारी व टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये झटापट झाली.
टीएमसी कार्यकर्ते ‘जय बांगला’चा जयघोष करत असल्याचे पाहून, सुवेंदू अधिकारी सुरक्षा दलांकडे गेले आणि तक्रार केली की हे लोक बांगलादेशी आहेत, मतदार नाहीत. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी सूत्रे हाती घेतली आणि लाठीचार्ज करून जमावाला पांगवण्यासाठी सौम्य बळाचा वापर केला. दरम्यान, भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले, “मी मतदान केंद्राला भेट देत आहे; हे बाहेरचे, बांगलादेशी आहेत, मतदार नाहीत.”
#WATCH | Suvendu Adhikari says, "I am visiting the booth. These are not voters but outsiders."
मतदान केंद्रावर मतदान करण्यासाठी आलेल्या एका मतदाराने आज तकला सांगितले की, भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी भेट देण्यासाठी आले होते, जिथे त्यांनी ‘जय श्री राम’चा जयघोष केला. याला प्रतिसाद म्हणून, तेथे उपस्थित असलेल्या जमावाने ‘जय बांगला’चा जयघोष करण्यास सुरुवात केली. यामुळे संपूर्ण परिसरात झटपट गोंधळ निर्माण झाला.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपने ‘जय श्री राम’ची घोषणा दिली आहे, तर टीएमसीने ‘जय बांगला’ने प्रत्युत्तर दिले आहे. यामुळेच, जेव्हा भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी ‘जय श्री राम’ची घोषणा दिली, तेव्हा टीएमसी कार्यकर्त्यांनी ‘जय बांगला’च्या घोषणा देत प्रत्युत्तर दिले. दोन्ही बाजूंमध्ये लगेचच वाद सुरू झाला, ज्याचे रूपांतर लवकरच तीव्र वाद आणि तणावात झाले. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सुरक्षा दलांना लाठीचार्ज करावा लागला.
बंगालच्या राजकारणात, ‘जय श्री राम’ विरुद्ध ‘जय बांगला’ या केवळ धार्मिक किंवा भाषिक घोषणा नाहीत; त्या दोन भिन्न राजकीय विचारधारा आणि अस्मितांमधील संघर्षाचे प्रतीक बनल्या आहेत. भाजप बंगालमधील आपले वर्चस्व मजबूत करण्यासाठी आणि हिंदूंचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी ‘जय श्री राम’चा वापर करत आहे.
भाजपच्या ‘जय श्री राम’ला प्रत्युत्तर म्हणून, ममता बॅनर्जी यांनी बंगाली अस्मितेचे कार्ड खेळले आहे आणि ‘जय बांगला’ची घोषणा दिली आहे. ही घोषणा बंगाली राष्ट्रवाद आणि प्रादेशिक अभिमानाचे प्रतीक आहे, आणि ममता बॅनर्जींनी भाजपला ‘बाहेरचा’ पक्ष म्हणून चित्रित करण्यासाठी तिचा वापर केला. ‘जय बांगला’ ही मूळतः १९७१ च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धातील एक घोषणा होती, जी ममता बॅनर्जींनी पश्चिम बंगालच्या राजकारणात पुनरुज्जीवित केली, जेणेकरून बंगाल आपल्या संस्कृती आणि भाषेवर तडजोड करणार नाही, हा संदेश देता येईल.
