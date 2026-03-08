अखेर अपूर्वा आणि अंशुमनची बांधली रेशीमगाठ! वधू- वराचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव

मराठी कलाविश्वात सध्या कलाकारांच्या घरी लग्नसराईचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. अनेक कलाकार नव्या आयुष्याची सुरुवात करताना दिसत आहेत. नुकतेच अभिनेत्री अपूर्वा गोरे हिचे लग्न पार पडले आहे. अभिनेत्री अपूर्वाने ‘शाळा’ चित्रपटामधील अभिनेता अंशुमन जोशी सोबत विवाहबंधनात अडकली आहे. सध्या या दोघांच्या लग्नसोहळ्याचे फोटो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत असून, चाहते त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. दोघेही फोटोमध्ये खूप सुंदर आणि एकमेकांसोबत आनंदी दिसत आहेत.
अपूर्वा आणि अंशुमन अडकले लग्न बंधनात
मराठी अभिनेत्री अपूर्वा गोरे आणि अभिनेता अंशुमन जोशी अखेर विवाहबंधनात अडकले आहेत. या दोघांनी नुकतीच लग्नगाठ बांधत आयुष्याच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात केली. अभिनेत्रीने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लग्नातील काही खास फोटो शेअर करत ही आनंदाची बातमी चाहत्यांसोबत शेअर केली आहे. अपूर्वाने “श्री आणि सौ” अशी कॅप्शन देत हे फोटो पोस्ट केले आहेत. या फोटोंमध्ये अपूर्वा आणि अंशुमन यांच्या लग्नातील सुंदर क्षणांची झलक पाहायला मिळत आहे. दोघांच्या या फोटोवर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून सोशल मीडियावर हे फोटो वेगाने व्हायरल होत आहेत.
लग्नसोहळ्यासाठी अपूर्वाने जांभळ्या काठाची हिरवी साडी परिधान केली होती. हातात हिरव्या बांगड्या, गळ्यात मोजके दागिने, नाकात नथ, कपाळावर टिकली आणि मुंडावळ्या असा तिचा पारंपरिक लूक सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. तर अंशुमनने पांढऱ्या आणि पिवळ्या रंगाचा पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता. या जोडीचा साधा पण आकर्षक लूक चाहत्यांना खूप आवडला असून त्यांच्या लग्नातील फोटोंवर सोशल मीडियावरून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. या नवदांपत्याच्या नव्या आयुष्याच्या सुरुवातीसाठी चाहत्यांनी भरभरून प्रेम आणि आशीर्वाद दिले आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच अभिनेत्री अपूर्वा गोरेने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत अभिनेता अंशुमन जोशी याच्यासोबतच्या नात्याची अधिकृत कबुली दिली होती. त्या पोस्टनंतर या दोघांच्या नात्याबद्दल चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून अपूर्वाच्या लग्नाआधीच्या विविध कार्यक्रमांचे फोटो सोशल मीडियावर पाहायला मिळत होते. ग्रहमुख आणि मेहंदी सोहळ्याचे फोटो विशेषतः चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत होते. या सोहळ्यांमध्ये अपूर्वा आणि अंशुमन यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद स्पष्ट दिसत होता. आता या दोघांचे लग्नाचे फोटो समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाच्या फोटोंवर शुभेच्छांचा वर्षाव होत असून अनेकांनी या नवदांपत्याला नव्या आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.