सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या आयुष्यातील नवा अध्याय; अभिषेक देशमुख आणि राजसी भावे झळकणार प्रमुख भूमिकेत

‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ या मालिकेला संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. चिमुकली सावित्री आणि जोतीराव यांच्या बालपणापासून सुरू झालेला प्रवास, त्यांचा विवाहसोहळा, फुलेवाड्यातील प्रसंग आणि सावित्रीबाईंनी सासरच्यांशी जुळवून घेण्यासाठी केलेले प्रयत्न यामुळे ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान निर्माण करण्यात यशस्वी ठरली आहे. जोतीरावांनी शिक्षणासाठी केलेली धडपड आणि समाजातील अडथळ्यांवर मात करण्याची त्यांची जिद्दही प्रेक्षकांना भावली आहे.
आता ही मालिका एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली असून प्रेक्षकांना सावित्रीबाई आणि जोतीराव यांच्या तारुण्यावस्थेतील नवा अध्याय पाहायला मिळणार आहे. समाजातील रूढी-परंपरांना सामोरे जात सावित्रीबाईंनी शिक्षण घ्यावं आणि स्वावलंबी व्हावं यासाठी जोतीरावांनी केलेले प्रयत्न या नव्या पर्वात उलगडणार आहेत. सावित्रीबाईंना शिक्षणाची दारे खुली करून देण्यासाठी जोतीरावांनी दाखवलेली दूरदृष्टी आणि समाजाच्या चौकटी मोडण्याचं धैर्य ही कथा अधिक प्रेरणादायी बनवणार आहे.
या नव्या टप्प्यात सुप्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक देशमुख जोतीराव फुले यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, तर अभिनेत्री राजसी भावे सावित्रीबाई फुले यांची भूमिका साकारणार आहेत. त्यांच्या प्रभावी अभिनयातून समाजपरिवर्तनाची ही प्रेरणादायी कथा अधिक ताकदीने प्रेक्षकांसमोर येणार आहे.
या भूमिकेबद्दल बोलताना राजसी भावे म्हणाल्या की, “माझ्या आयुष्यातली ही पहिली मालिका आणि तीही स्टार प्रवाहसोबत, तसेच सावित्रीबाईंसारखं महान व्यक्तिमत्त्व साकारण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. बालपणातील सावित्रीबाई साकारणाऱ्या तक्षा शेट्टीने ही भूमिका अतिशय सुंदररीत्या उभी केली आहे. त्यामुळे तिच्याकडून अनेक गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही भूमिका माझ्या मनाच्या खूप जवळची आहे.”
तर अभिषेक देशमुख म्हणाले, “इतकं महान व्यक्तिमत्त्व साकारण्याची संधी मिळणं हा माझ्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे. मी या मालिकेचा पहिल्या भागापासून चाहता आहे. मालिकेची कथा इतकी अभ्यासपूर्ण आणि अर्थपूर्ण आहे की जोतीरावांच्या भूमिकेसाठी वेगळा अभ्यास करण्याची गरज भासली नाही. ‘आई कुठे काय करते’ नंतर पुन्हा एकदा स्टार प्रवाह परिवाराचा भाग होण्याची संधी मिळणं माझ्यासाठी दुग्धशर्करा योग आहे.”
सावित्रीबाई आणि जोतीराव फुले यांची ही कथा केवळ एका जोडप्याची गोष्ट नसून समाजपरिवर्तनाची प्रेरणादायी सुरुवात आहे. ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ या मालिकेतील नवा अध्याय स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.