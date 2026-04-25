  • Rakesh Bedi Of Dhurandhar 2 Fame Refuted Rumors That He Had Received A Remuneration Of 1 Crore From The Production House

Dhurandhar 2 : “कुठे आहेत माझे पैसे?” राकेश बेदींनी त्या 1 कोटी रकमेमागचं सांगितलं सत्य

‘धुरंधर’ चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर दमदार कमाई करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहेत. या चित्रपटातील ‘जमील जमाली’ ही भूमिका Rakesh Bedi यांनी साकारत प्रेक्षकांना खळखळून हसवले.

Updated On: Apr 25, 2026 | 06:29 PM
  • सिनेमातील इतर कलाकारांनी Action च्या माध्यमातून हा सिनेमा गाजवला
  • ‘जमील जमाली’ ही एकच अशी भूमिका ज्याने प्रेक्षकांना खिळखिळवून हसवून सिनेमा साता समुद्राच्या पार नेला
  • राकेश बेदी यांनी या अभिनंदनाला आणि कौतुकाला पूर्णविराम दिला आहे
भारतात धुरंधरने छप्परतोड कमाई केली आहे. या सिनेमातील पात्रही फार गाजत आहेत. संपूर्ण सिनेमाभर विनोद करून शेवटच्या क्षणी धप्पा देणारे पात्र ‘जमील जमाली’ जेष्ठ अभिनेते राकेश बेदी यांनी साकारले आहे. त्यांचा ‘बच्चा है तू मेरा’ हा डायलॉग अनेक कंपन्यांकडून मार्केटिंगसाठी वापरण्यात येत आहे. सिनेमातील इतर कलाकारांनी Action च्या माध्यमातून हा सिनेमा गाजवला तर सिनेमातील ‘जमील जमाली’ ही एकच अशी भूमिका ज्याने प्रेक्षकांना खिळखिळवून हसवून सिनेमा साता समुद्राच्या पार नेला.

दरम्यान, सर्वीकडे अशी बातमी पसरली गेली होती की ‘जमीर जमाली’ हे पात्र उत्कृष्टरित्या निभावण्यासाठी आणि त्या भूमिकेला न्याय देण्यासाठी जेष्ठ अभिनेते राकेश बेदी यांना चित्रपटाच्या निर्माती टीमकडून 1 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त बोनस जाहीर करण्यात आले होते. ही बातमी पाहताच, राकेश बेदी यांच्या चाहत्यांनी धूम केली होती. त्यांच्या पात्राला त्यांनी मिळवून दिलेल्या न्यायामुळे ते खऱ्या अर्थाने या बक्षीसाला पात्र आहेत, असे त्यांच्या चाहत्यांचे म्हणणे होते. पण, राकेश बेदी यांनी या अभिनंदनाला आणि कौतुकाला पूर्णविराम दिला आहे, कारण त्यांना कोणत्याही प्रकारची 1 कोटींची रक्कम मिळालेली नाही. ती बातमी निव्वळ अफवा होती, याची ग्वाही स्वतः राकेश बेदींनी दिली आहे.

पोस्टमधून दिली माहिती

राकेश बेदी यांनी पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये ते म्हणत आहेत की, “माझ्या हाताला एक बातमी लागली आहे की मला धुरंधरच्या प्रोडक्शन टीमने 1 कोटी रुपयांचे बक्षीस दिले आहे. मला फक्त इतकं सांगा की माझे ते बक्षीस कुठे लपवून ठेवलं आहे? कुठे गाडून ठेवलं आहे? कुणाकडं आहे? कुणाच्या घरी आहे? कुणाच्या पाकिटात आहे? कुणाला माहिती असल्यास मला नक्की सांगा. कारण मला तरी अद्याप असे कोणतेच बक्षीस माझ्या Account मध्ये जमा झालेले दिसून येत नाहीये. जर भविष्यात येईल तर मी तुम्हाला नक्की कळवेल किंवा नाहीही कळवेल.”

एकंदरीत, राकेश बेदींना production ने 1 कोटी दिल्याची बातमी कोटी आहे, याची ग्वाही स्वतः राकेश बेदींनी दिली आहे.

Published On: Apr 25, 2026 | 06:29 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

