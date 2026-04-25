Raghav Chadhha वर Gen-Z नाराज! BJP मध्ये प्रवेश करताच 10 लाख जणांनी केलं Unfollow

आजच्या डिजिटल युगात, सोशल मीडियावरील फॉलोअर्सना अनेकदा एखाद्या व्यक्तीच्या लोकप्रियतेचे मोजमाप करण्याचे एक साधन मानले जाते. आकडेवारीनुसार, भाजपमध्ये अचानक प्रवेश केल्यानंतर, २४ तासांपेक्षाही कमी कालावधीत चड्ढा यांनी इन्स्टाग्रामवर आपले सुमारे दहा लाख म्हणजेतच एक दशलक्ष फॉलोअर्स गमावले आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, शुक्रवारी राघव चड्ढा यांचे इन्स्टाग्रामवर १.४६ कोटी म्हणजेच १४.६ दशलक्ष फॉलोअर्स होते. शनिवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत, हा आकडा कमी होऊन १.३५ कोटी म्हणजेच १३.५ दशलक्ष वर आला. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, २४ तासांपेक्षाही कमी कालावधीत, सुमारे दहा लाख लोकांनी त्यांना ‘अनफॉलो’ केले आहे. सध्या सोशल मीडियावर #unfollowRaghavChadha हा हॅशटॅग ‘ट्रेंड’ होत आहे. तरुण मतदार या माध्यमातून आपला संताप व्यक्त करत आहेत आणि चड्ढा यांच्या या कृतीला “विश्वासघात” असं म्हटलं जात आहे.
NCP (SP) चे प्रवक्ते अनीश गवंडे यांनी ट्विट केले की, “इन्स्टाग्रामवर सध्या व्हायरल होत असलेल्या ‘Gen Z Unfollow’ मोहिमेमुळे, अवघ्या २४ तासांतच राघव चढ्ढा यांचे १० लाख फॉलोअर्स कमी झाले आहेत.” त्यांनी पुढे असेही नमूद केले, “इंटरनेट तुम्हाला रातोरात ‘हिरो’ बनवू शकते. तसेच, इंटरनेट तुम्हाला रातोरात शून्यावरही आणू शकते.”
राजकीय वर्तुळात सध्या या चर्चांना उधाण आले आहे की, भाजपमध्ये प्रवेश करताच, राघव चढ्ढा यांनी आपल्या सोशल मीडिया खात्यांवरून अशा जुन्या पोस्ट्स तातडीने काढून टाकल्या, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीका करण्यात आली होती. ‘आप’चे (AAP) नेते सौरभ भारद्वाज यांनी असा दावा केला आहे की, चढ्ढा यांच्या टाइमलाइनवर आता मोदींचा उल्लेख करणाऱ्या केवळ दोनच पोस्ट्स शिल्लक आहेत आणि त्या दोन्ही पोस्ट्स पंतप्रधानांच्या स्तुतीपर आहेत.
पितृत्व रजा (paternity leave), ‘गिग वर्कर्स’ना भेडसावणारी आव्हाने आणि ‘१०-मिनिटांत डिलिव्हरी’ची संकल्पना यांसारखे ‘संवेदनशील विषय’ (soft issues) उपस्थित करून, राघव चढ्ढा यांनी तरुणाईमध्ये आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. त्यांनी तर चक्क एका दिवसासाठी ‘ब्लिंकिट’चे (Blinkit) डिलिव्हरी पार्टनर म्हणूनही काम केले होते. एका ‘सहज उपलब्ध’ होणाऱ्या नेत्याची ही प्रतिमा त्यांना पारंपरिक राजकारण्यांपासून वेगळे ठरवत होती. मात्र, भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे, त्यांच्या समर्थकांचा एक मोठा वर्ग निराश झाला आहे.
राज्यसभेतील ‘आप’च्या (AAP) उपनेतेपदावरून हटवण्यात आले असूनही, चढ्ढा यांना प्रचंड पाठिंबा मिळाला. बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा हिचा पती असलेल्या या ‘आप’ खासदाराने इन्स्टाग्रामवर एक ‘रील’ देखील शेअर केली; ज्यामध्ये एका वापरकर्त्याने चढ्ढा यांनी स्वतःचा असा एक ‘Gen Z पक्ष’ स्थापन करावा, अशी सूचना केली होती.