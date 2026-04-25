Raghav Chadhha वर Gen-Z नाराज! BJP मध्ये प्रवेश करताच 10 लाख जणांनी केलं Unfollow

खासदार राघव चढ्ढा यांनी 'आम आदमी पक्ष' सोडून 'भारतीय जनता पक्षात' प्रवेश केला. पण आता असे दिसून येत आहे की, त्यांची ही राजकीय चाल तरुणांना विशेषतः Gen Z ला पटलेली दिसत नाही.

Updated On: Apr 25, 2026 | 06:31 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • खासदार राघव चढ्ढा BJP त प्रवेश
  • Gen Z ला पटलेली दिसत नाही
  • दहा लाख लोकांनी अनफॉलो केलं
Raghav Chadha Loses one million followers : शुक्रवारी दिल्लीत एक मोठे राजकीय उलथापालथ घडली, जेव्हा राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी ‘आम आदमी पक्ष’ सोडून ‘भारतीय जनता पक्षात’ प्रवेश केला. पण आता असे दिसून येत आहे की, त्यांची ही राजकीय चाल तरुणांना विशेषतः Gen Z ला पटलेली दिसत नाही. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘जनरेशन झी’ मध्ये त्यांची जी प्रतिमा होती, ती आता डागाळत असल्याचे दिसत आहे. नेमकं प्रकरण काय?

आजच्या डिजिटल युगात, सोशल मीडियावरील फॉलोअर्सना अनेकदा एखाद्या व्यक्तीच्या लोकप्रियतेचे मोजमाप करण्याचे एक साधन मानले जाते. आकडेवारीनुसार, भाजपमध्ये अचानक प्रवेश केल्यानंतर, २४ तासांपेक्षाही कमी कालावधीत चड्ढा यांनी इन्स्टाग्रामवर आपले सुमारे दहा लाख म्हणजेतच एक दशलक्ष फॉलोअर्स गमावले आहेत.

दहा लाख लोकांनी त्यांना ‘अनफॉलो

उपलब्ध माहितीनुसार, शुक्रवारी राघव चड्ढा यांचे इन्स्टाग्रामवर १.४६ कोटी म्हणजेच १४.६ दशलक्ष फॉलोअर्स होते. शनिवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत, हा आकडा कमी होऊन १.३५ कोटी म्हणजेच १३.५ दशलक्ष वर आला. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, २४ तासांपेक्षाही कमी कालावधीत, सुमारे दहा लाख लोकांनी त्यांना ‘अनफॉलो’ केले आहे. सध्या सोशल मीडियावर #unfollowRaghavChadha हा हॅशटॅग ‘ट्रेंड’ होत आहे. तरुण मतदार या माध्यमातून आपला संताप व्यक्त करत आहेत आणि चड्ढा यांच्या या कृतीला “विश्वासघात” असं म्हटलं जात आहे.

रातोरात शून्यावरही आणू शकतं

NCP (SP) चे प्रवक्ते अनीश गवंडे यांनी ट्विट केले की, “इन्स्टाग्रामवर सध्या व्हायरल होत असलेल्या ‘Gen Z Unfollow’ मोहिमेमुळे, अवघ्या २४ तासांतच राघव चढ्ढा यांचे १० लाख फॉलोअर्स कमी झाले आहेत.” त्यांनी पुढे असेही नमूद केले, “इंटरनेट तुम्हाला रातोरात ‘हिरो’ बनवू शकते. तसेच, इंटरनेट तुम्हाला रातोरात शून्यावरही आणू शकते.”

मोदी-विरोधी पोस्ट्सची ‘साफसफाई’

राजकीय वर्तुळात सध्या या चर्चांना उधाण आले आहे की, भाजपमध्ये प्रवेश करताच, राघव चढ्ढा यांनी आपल्या सोशल मीडिया खात्यांवरून अशा जुन्या पोस्ट्स तातडीने काढून टाकल्या, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपवर टीका करण्यात आली होती. ‘आप’चे (AAP) नेते सौरभ भारद्वाज यांनी असा दावा केला आहे की, चढ्ढा यांच्या टाइमलाइनवर आता मोदींचा उल्लेख करणाऱ्या केवळ दोनच पोस्ट्स शिल्लक आहेत आणि त्या दोन्ही पोस्ट्स पंतप्रधानांच्या स्तुतीपर आहेत.

तरुणाईमध्ये वेगळं स्थान निर्माण केलेलं पण…

पितृत्व रजा (paternity leave), ‘गिग वर्कर्स’ना भेडसावणारी आव्हाने आणि ‘१०-मिनिटांत डिलिव्हरी’ची संकल्पना यांसारखे ‘संवेदनशील विषय’ (soft issues) उपस्थित करून, राघव चढ्ढा यांनी तरुणाईमध्ये आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. त्यांनी तर चक्क एका दिवसासाठी ‘ब्लिंकिट’चे (Blinkit) डिलिव्हरी पार्टनर म्हणूनही काम केले होते. एका ‘सहज उपलब्ध’ होणाऱ्या नेत्याची ही प्रतिमा त्यांना पारंपरिक राजकारण्यांपासून वेगळे ठरवत होती. मात्र, भाजपशी हातमिळवणी करण्याच्या त्यांच्या निर्णयामुळे, त्यांच्या समर्थकांचा एक मोठा वर्ग निराश झाला आहे.

राज्यसभेतील ‘आप’च्या (AAP) उपनेतेपदावरून हटवण्यात आले असूनही, चढ्ढा यांना प्रचंड पाठिंबा मिळाला. बॉलिवूड अभिनेत्री परिणीती चोप्रा हिचा पती असलेल्या या ‘आप’ खासदाराने इन्स्टाग्रामवर एक ‘रील’ देखील शेअर केली; ज्यामध्ये एका वापरकर्त्याने चढ्ढा यांनी स्वतःचा असा एक ‘Gen Z पक्ष’ स्थापन करावा, अशी सूचना केली होती.

Published On: Apr 25, 2026 | 06:18 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला 'तिहेरी' दणका; 'या' खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

"मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय," NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा 'व्हेंटिलेटर'वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका 'हे' पदार्थ

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला 'अ' वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

