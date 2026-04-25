Nashik News: सभापती निवडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग! महाजनांच्या दरबारी इच्छुकांची हजेरी; कोणाचे नशीब उजळणार

प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणी केल्यानंतर पक्षीय बलाबल निश्चित झाल्यानंतर प्रभाग सभापती निवडीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे परवानगी व वेळ मिळावी यासाठी मनपाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविला असून, आयुक्तांनी दिलेल्या अनुमतीनंतर गुरूवारी (दि.३०) या निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषीत करण्यात आला आहे. अपर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभागातील नगरसेवकांच्या बैठकीत ही निवड करण्यात येणार आहे. गुरूवारी सकाळी १० वाजता नाशिक पुर्व, साडे अकरा वाजता नाशिक पश्चिम, दुपारी एक वाजता पंचवटी, अडीच वाजता सिडको, चार वाजता सातपुर व सायंकाळी साडेपाच वाजता नाशिकरोडच्या सभापतींची निवड करण्यात येणार आहे.
सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या भाजपात महापौर, उपमहापौर व स्थायी या महत्वाच्या पदांसाठी इच्छूकांची संख्या अधिक होती. त्यातही शिंदे सेनेला उपमहापौरपद देण्यात आले, त्यामुळे पक्षातील इच्छूकांना मुरड घालावी लागली. त्यामुळे तीन ते चार वेळा निवडून आल्यानंतरही पक्षाकडून न्याय मिळत नसल्याची भावना ज्येष्ठ नगरसेवकांमध्ये आहे. प्रभाग समिती सभापतीपदासाठी भाजपाकडून पक्षातील नाराजांना संधी देवून चुचकारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
महापालिकेच्या निवडणूकीत १२२ सदस्यांमध्ये भाजपाचे सर्वाधिक ७२ नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्या खालोखाल शिंदे गटाचे २६, शिवसेना ठाकरे गटाचे १५, अजित पवार गटाचे ५. कॉग्रेसचे तीन व मनसे, अपक्ष प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आला आहे. पंचवटी, सिडको व सातपुर या तीन्ही प्रभागात भाजपाचे वर्चस्व असल्यामुळे तेथे भाजपाचाच सभापती होणार आहे. तर पश्चिम व पूर्वमध्ये भाजपाला शिंदे गटाची मदत घ्यावी लागणार आहे. नाशिकरोडला ठाकरे गटाकडे सर्वाधिक नगरसेवक असले तरी, त्यांना स्वबळावर सत्ता हस्तगत करणे कठीण जाणार आहे.
Zee Marathi Serial : अखेर बाप लेक एकत्र येणार ; जीव देणाऱ्या वडीलांना केदार वाचवणार ,
कुंभमेळामंत्री गिरीष महाजन व भाजपाचे प्रभारी आमदार मंगेश चव्हाण हे शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर असून, त्यांच्या उपस्थितीत प्रभाग सभापतीपदाचे उमेदवार ठरविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली आहे.