Nashik News: सभापती निवडीसाठी राजकीय हालचालींना वेग! महाजनांच्या दरबारी इच्छुकांची हजेरी; कोणाचे नशीब उजळणार

Updated On: Apr 25, 2026 | 06:00 PM
Prabhag Sabhapati Election 2026, BJP Ward Committee Chairperson, Girish Mahajan

  • नाशिक महानगरपालिकेच्या सहाही विभागांच्या प्रभाग सभापतींची निवडणूक गुरुवारी (३० एप्रिल) सकाळी १० ते सायंकाळी ५:३० या वेळेत स्थायी समिती सभागृहात पार पडणार आहे.
  • महानगरपालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावानंतर विभागीय आयुक्तांनी या निवडणुकीला मान्यता दिली असून, अपर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही निवड प्रक्रिया राबवली जाईल.
  • महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापतींच्या निवडीनंतर आता प्रभाग सभापती पदासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आपापल्या स्तरावर फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे.
Nashik News: महपालिकेच्या सहाही प्रभागाच्या प्रभाग सभापतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर घोषीत करण्यात आला असून, येत्या गुरूवारी (दि.३०) सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच वाजेच्या दरम्यान मनपाच्या स्थायी समिती सभागृहात प्रभागातील नगरसेवकांच्या बैठकीत ही निवड करण्यात येणार आहे. या निवडीचा कार्यक्रम घोषीत होताच सर्वपक्षीय नगरसेवकांमध्ये सभापतीपदासाठी फिल्डींग लावण्यास सुरूवात झाली आहे. महापालिकेची जानेवारीत निवडणूक झाल्यानंतर महापौर, उपमहापौर व स्थायी समिती सभापतींची निवड प्रकीया पार पडली.

प्रभागातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांकडे गट नोंदणी केल्यानंतर पक्षीय बलाबल निश्चित झाल्यानंतर प्रभाग सभापती निवडीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे परवानगी व वेळ मिळावी यासाठी मनपाकडून प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. त्याला आयुक्तांनी हिरवा कंदील दाखविला असून, आयुक्तांनी दिलेल्या अनुमतीनंतर गुरूवारी (दि.३०) या निवडणूकीचा कार्यक्रम घोषीत करण्यात आला आहे. अपर विभागीय आयुक्त अजय मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रभागातील नगरसेवकांच्या बैठकीत ही निवड करण्यात येणार आहे. गुरूवारी सकाळी १० वाजता नाशिक पुर्व, साडे अकरा वाजता नाशिक पश्चिम, दुपारी एक वाजता पंचवटी, अडीच वाजता सिडको, चार वाजता सातपुर व सायंकाळी साडेपाच वाजता नाशिकरोडच्या सभापतींची निवड करण्यात येणार आहे.

नाराजी काढणार

सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या भाजपात महापौर, उपमहापौर व स्थायी या महत्वाच्या पदांसाठी इच्छूकांची संख्या अधिक होती. त्यातही शिंदे सेनेला उपमहापौरपद देण्यात आले, त्यामुळे पक्षातील इच्छूकांना मुरड घालावी लागली. त्यामुळे तीन ते चार वेळा निवडून आल्यानंतरही पक्षाकडून न्याय मिळत नसल्याची भावना ज्येष्ठ नगरसेवकांमध्ये आहे. प्रभाग समिती सभापतीपदासाठी भाजपाकडून पक्षातील नाराजांना संधी देवून चुचकारण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

 

भाजपचे वर्चस्व राहणार

महापालिकेच्या निवडणूकीत १२२ सदस्यांमध्ये भाजपाचे सर्वाधिक ७२ नगरसेवक निवडून आले आहेत, त्या खालोखाल शिंदे गटाचे २६, शिवसेना ठाकरे गटाचे १५, अजित पवार गटाचे ५. कॉग्रेसचे तीन व मनसे, अपक्ष प्रत्येकी एक नगरसेवक निवडून आला आहे. पंचवटी, सिडको व सातपुर या तीन्ही प्रभागात भाजपाचे वर्चस्व असल्यामुळे तेथे भाजपाचाच सभापती होणार आहे. तर पश्चिम व पूर्वमध्ये भाजपाला शिंदे गटाची मदत घ्यावी लागणार आहे. नाशिकरोडला ठाकरे गटाकडे सर्वाधिक नगरसेवक असले तरी, त्यांना स्वबळावर सत्ता हस्तगत करणे कठीण जाणार आहे.

मंत्री महाजन घेणार अंतिम निर्णय

कुंभमेळामंत्री गिरीष महाजन व भाजपाचे प्रभारी आमदार मंगेश चव्हाण हे शनिवारी नाशिक दौऱ्यावर असून, त्यांच्या उपस्थितीत प्रभाग सभापतीपदाचे उमेदवार ठरविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यासाठी इच्छुकांनी फिल्डींग लावण्यास सुरूवात केली आहे.

 

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM