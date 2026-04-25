  • Elon Musk Vs Sam Altman Elon Musk Takes An Aggressive Stance Against Openai Files A 12 Lakh Crore Lawsuit See More Details

Elon Musk vs Sam Altman: एलन मस्क यांची ‘OpenAI’ विरोधात आक्रमक पवित्रा! ठोकला १२ लाख कोटींचा दावा, नेमकं प्रकरण काय?

OpenAI ने स्वतःवर तसेच तिचे सह-संस्थापक सॅम ऑल्टमन आणि ग्रेग ब्रॉकमन यांच्यावर लावलेले फसवणुकीचे आरोप मागे घेतले आहेत. मस्क यांनी नुकसानभरपाई म्हणून तब्बल १३४ अब्ज डॉलर्स इतक्या प्रचंड रकमेची मागणी केली आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 05:57 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • एलन मस्क यांची ‘OpenAI’ विरोधात आक्रमक पवित्रा
  • नुकसानभरपाई म्हणून तब्बल १३४ अब्ज डॉलर्स मागणी
  • नेमकं प्रकरण काय ?
Elon Musk vs Sam Altman: OpenAI ने स्वतःवर तसेच तिचे सह-संस्थापक सॅम ऑल्टमन आणि ग्रेग ब्रॉकमन यांच्यावर लावलेले फसवणुकीचे आरोप मागे घेतले आहेत. मस्क यांनी आता आपले संपूर्ण लक्ष unjust enrichment आणि breach of charitable trust या दाव्यांवर केंद्रित केले असून, त्याबदल्यात नुकसानभरपाई म्हणून तब्बल १३४ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच ₹१२.३३ लाख कोटी रुपये इतक्या प्रचंड रकमेची मागणी केली आहे.

सुरुवातीला २६ विविध आरोपांचा समावेश

कॅलिफोर्नियाच्या अमेरिकन जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीश इव्हॉन गोन्झालेझ रॉजर्स यांनी मस्क यांना त्यांच्या खटल्याची व्याप्ती मर्यादित करण्याची परवानगी दिली आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या वादामध्ये सुरुवातीला २६ विविध आरोपांचा समावेश होता; पण आता केवळ अन्यायकारक समृद्धी आणि धर्मादाय विश्वासाचा भंग हे दोनच आरोप शिल्लक राहिले आहेत.

मस्क यांचा गंभीर आरोप

या खटल्यामध्ये, ज्युरींच्या निवडीची प्रक्रिया सोमवारी कॅलिफोर्नियातील ओकलंड येथील संघीय न्यायालयात सुरू होईल. OpenAI आपल्या मूळ, ना-नफा तत्त्वावर आधारित उद्देशापासून भरकटले आहे, असा आरोप मस्क यांनी केला आहे. मायक्रोसॉफ्टकडून अब्जावधी डॉलर्सचा निधी मिळाल्यानंतर, या कंपनीने स्वतःचे रूपांतर एका नफा-केंद्री व्यवसायात केले, असा दावा त्यांनी केला आहे.

१३४ अब्ज डॉलर्सच्या नुकसान भरपाईची मागणी

मस्क या प्रकरणात अंदाजे १३४ अब्ज डॉलर्सच्या नुकसान भरपाईची मागणी करत आहेत. त्यांचा दावा आहे की, जर ते हा खटला जिंकले, तर ही रक्कम ओपनएआयच्या (OpenAI) धर्मादाय संस्थेला देण्यात यावी. त्यांनी ओपनएआयला एक गैर-लाभकारी संस्था म्हणून पुन्हा स्थापित करण्यासाठी आणि सॅम ऑल्टमन व ग्रेग ब्रॉकमन यांना त्यांच्या पदांवरून काढून टाकण्यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. तथापि, ओपनएआय, तिचे कार्यकारी अधिकारी आणि मायक्रोसॉफ्टने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि म्हटले आहे की मस्क खटल्याच्या सुनावणीपूर्वी नवीन मागण्या करत आहेत.

खटला दोन टप्प्यांत चालवला जाणार

हा खटला दोन टप्प्यांत चालवला जाईल. पहिल्या टप्प्यात, ज्युरी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतील आणि एक बंधनकारक नसलेला, केवळ सल्लावजा निकाल देतील. दुसऱ्या टप्प्यात, मस्क यांच्या मागण्यांच्या संदर्भात कोणती कारवाई करावी, हे न्यायाधीश निश्चित करतील.

Published On: Apr 25, 2026 | 05:57 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

