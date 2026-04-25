  Ratnagiri News Unseasonal Rains Cause Major Damage In Chiplun Heavy Rains Disrupt Normal Life

Ratnagiri News : चिपळूणमध्ये अवकाळीचा मोठा फटका; मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत

गुरुवारी दुपारनंतर वादळी वारा झालेल्या व विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसामुळे चिपळूणमध्ये पडझडीच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये चिपळूण शहरासह ग्रामीण भागातील घरांचे नुकसान झाले आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 05:52 PM
चिपळूण : गुरुवारी दुपारनंतर वादळी वारा झालेल्या व विजांच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसामुळे चिपळूणमध्ये पडझडीच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये चिपळूण शहरासह ग्रामीण भागातील घरांचे नुकसान झाले आहे. या घरांवर झाडे अथवा झाडांच्या फांद्या कोसळून या घटना घडल्या असून या नुकसानीचे पंचनामे येथील महसूल विभागाने केले आहेत. तर पंचनाम्यांची कार्यवाही अजूनही सुरू असल्याची माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली.गेल्या दोन दिवसांपासून दुपारी अचानक ढगाळ वातावरण तयार झाले आणि दुपारनंतर अचानक वादळी वारा व विजांच्या अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. पावसाने थोडासा गारवा निर्माण झाला असला तरी आता उन्हाचे प्रखर चटके बसू लागले आहेत.

मात्र, गुरुवारी दुपारनंतर झालेल्या अवकाळी पावसामुळे चिपळूण शहरासह ग्रामीण भागात पडझडीच्या घटना घडल्या आहेत. वेहेळे बागवाडी येथील मानसिंग जनार्दन राजेशिर्के यांच्या घराच्या छताची पडझड झाली असून 40 हजार रुपयांचे, टेरव गुरववाडी येथील सिताराम बाबाजी जाधव यांच्या घरावरील छप्पर उडून ३ हजार 700 रुपयांचे तसेच अमोल किशोर कदम यांच्या गुराचा गोठा पूर्णत: कोसळल्याने 20 हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तळसर गुरववाडी येथील बबन बारकू जाधव यांच्या घरावर काजूच्या झाडाची फांदी फोडून 2 हजार 500 रुपयांचे, तळसर बौद्धवाडी येथील सुजाता लक्ष्मण मोहिते यांच्या घराचे कौले उडून ३ हजार रुपयांचे, संदीप केशव मोहिते यांच्या घरावर आंब्याच्या झाडाची फांदी पडून ३ हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

तर शहरात देखील काही ठिकाणी पडझडीच्या घटना घडल्या आहेत याची दखल घेऊन नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, बांधकाम समिती सभापती कपिल शिर्के यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी पाहणी करून योग्य ते निर्देश दिले आहेत. तर अवकाळी पावसामुळे विजेचा खेळखंडोबा देखील झाल्याचे पहावयास मिळाले. काही ठिकाणी विद्युत वाहिणींवर जाडे व फांद्या कोसळल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला होता. मात्र, महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी याची तात्काळ दखल घेत हा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात यश मिळवले आहे.

