‘TOXIC ‘ च्या टीझरवर चाहत्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव, सात तासांत मिळाले ९ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज ; ‘या’ भाषेने जिंकली मनं

दक्षिण भारतीय स्टार यशच्या “टॉक्सिक” चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. या टीझरमध्ये तीव्र अॅक्शन, रक्तपात आणि यशचा जबरदस्त लूक दाखवण्यात आला आहे. “टॉक्सिक” हा एक संपूर्ण भारतीय चित्रपट आहे जो पाच भाषांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. परिणामी, त्याचा टीझर पाच भाषांमध्ये देखील प्रदर्शित झाला आहे. प्रेक्षक या टीझरवर प्रेमाचा वर्षाव करत आहेत. अनेक वापरकर्त्यांनीही या टीझरवर कमेंट केल्या आहेत.
केव्हीएन प्रॉडक्शनने ७ तासांपूर्वी त्यांच्या यूट्यूब चॅनेलवर ‘टॉक्सिक’ चित्रपटाचा टीझर रिलीज केला. हा टीझर हिंदी, कन्नड, तेलगू, तमिळ आणि मल्याळम भाषेत रिलीज झाले आहे. हिंदी टीझरला यूट्यूबवर ५० लाख व्ह्यूज मिळाले आहेत. कन्नड टीझरला २३ लाख व्ह्यूज मिळाले आहेत, तेलगू टीझरला १३ लाख व्ह्यूज मिळाले आहेत, तमिळ टीझरला ८१८ हजार व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि मल्याळम टीझरला ४३० हजार व्ह्यूज मिळाले आहेत. एकूणच, चित्रपटाला ९.८४ दशलक्ष व्ह्यूज मिळाले आहेत.
‘टॉक्सिक’ हा एक पीरियड ॲक्शन थ्रिलर आहे जो गीतू मोहनदास यांनी लिहिलेला आणि दिग्दर्शित केला आहे. यश व्यतिरिक्त, या चित्रपटात कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत यांच्या भूमिका आहेत. अक्षय ओबेरॉय, सुदेव नायर, अमित तिवारी आणि इतर अनेक कलाकार देखील या चित्रपटाचा भाग आहेत. बजेटबद्दल बोलायचे झाले तर, “टॉक्सिक” चित्रपटाचे अंदाजे बजेट ₹६०० कोटी असण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ बॉक्स ऑफिसवर कमाई करण्यासाठी त्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील.
हा चित्रपट कन्नड आणि इंग्रजीमध्ये एकाच वेळी चित्रित करण्यात आला आहे आणि हिंदी, मल्याळम, तेलगू आणि तमिळसह सहा भारतीय भाषांमध्ये डब करून प्रदर्शित केला जाणार आहे. यश शेवटचा ‘KGF: Chapter 2’ मध्ये मुख्य भूमिकेत दिसला होता. प्रशांत नील दिग्दर्शित या अॅक्शन चित्रपटाला थिएटरमध्ये प्रचंड यश मिळाले आणि त्याने जगभरात ₹१,२१५ कोटींची कमाई केली आहे. जवळजवळ चार वर्षांनंतर, अभिनेता ‘टॉक्सिक’ चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर परतत आहे. तो रणबीर कपूरच्या आगामी ‘रामायण’ मध्येही रावणाची भूमिकाही साकारणार आहे, हा चित्रपट येत्या दिवाळीत प्रदर्शित होणार आहे.
