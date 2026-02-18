Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
५१ वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर रजनीकांत निवृत्त होणार? शेवटच्या चित्रपटावर काम सुरू

अभिनेता रजनीकांत त्यांच्या 'जेलर' चित्रपटाच्या सिक्वेलच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत आणि यादरम्यान, त्यांनी त्यांच्या निवृत्तीची योजना सुरू केली आहे. असा दावा केला जात आहे

Feb 18, 2026
७५ वर्षांच्या वयातही, दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सुपरहिट अभिनेता रजनीकांत आपल्या अभिनयाने लाखो लोकांच्या मनावर राज्य करत आहेत. या वयातही ते चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारून तरुण कलाकारांशी स्पर्धा करत आहेत. चाहत्यांना रजनीकांत यांचा २०२५ चा ‘कुली’ चित्रपट खूप आवडला आणि ते सध्या त्यांच्या ‘जेलर’ चित्रपटाच्या सिक्वेलच्या शूटिंगमध्ये व्यस्त आहेत आणि यादरम्यान, त्यांनी त्यांच्या निवृत्तीची योजना सुरू केली आहे. असा दावा केला जात आहे की रजनीकांत यांनी त्यांच्या शेवटच्या चित्रपटाची योजना आधीच सुरू केली आहे आणि यासंदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

रजनीकांत यांनी त्यांच्या आयुष्यातील पाच दशके चित्रपटसृष्टीला समर्पित केली आहेत. गेल्या ५१ वर्षांपासून ते त्यांच्या अभिनयाने चाहत्यांची मने जिंकत आहेत, परंतु आता रजनीकांत यांच्या निवृत्तीबाबत बातम्या समोर आल्या आहेत. जरी अभिनेता सध्या त्यांच्या निवृत्तीची योजना आखत नसला तरी किंवा त्यांनी त्याबद्दल कोणतेही संकेत दिले नसले तरी, रजनीकांत यांच्या शेवटच्या चित्रपटाबाबत अपडेट्स येऊ लागले आहेत. असा दावा केला जात आहे की अभिनेता त्यांची मुलगी सौंदर्या रजनीकांतसोबत त्यांच्या शेवटच्या चित्रपटावर काम करणार आहे. सौंदर्या रजनीकांत या चित्रपटाची निर्मिती करणार आहे. वलाई पेचू यांच्या एका वृत्तानुसार, रजनीकांत तिच्यासोबत काम करण्याची तयारी करत आहेत. अभिनेत्याने अद्याप त्यांच्या शेवटच्या चित्रपटाचा निर्णय घेतलेला नसला तरी, तो तो संस्मरणीय बनवण्याची तयारी करत आहेत.

रजनीकांत यांच्या ‘जेलर २’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नेल्सन दिलीप कुमार दिग्दर्शित या चित्रपटात मोहनलाल, शिवा राजकुमार आणि विद्या बालन यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. शिवाय, रजनीकांत कमल हासनसोबत एका ब्लॉकबस्टर चित्रपटातही काम करणार आहेत. चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप जाहीर झालेले नाही, परंतु त्याचे तात्पुरते शीर्षक ‘Thalaivar174xKH238 ‘ असे आहे.

