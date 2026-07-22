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BMW Limited Edition Cars: ज्या कार्स पाहण्यासाठीही लागते नशीब! हे आहेत BMW चे 5 दुर्मिळ मॉडेल्स

जर्मन लक्झरी कार उत्पादक कंपनी BMW ही नेहमीच तिच्या अप्रतिम ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स आणि उत्कृष्ट अभियांत्रिकीसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. कंपनीने आपल्या ५० वर्षांहून अधिक काळाच्या समृद्ध वारशात आणि 'M' ब्रँडच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी काही अत्यंत खास गाड्या बनवल्या आहेत. या कार्स केवळ मर्यादित संख्येत उत्पादित केल्या गेल्यामुळे आज जगभरातील कार संग्रहाकांमध्ये त्यांची प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळते. यातील काही गाड्या तर थेट शर्यतीच्या ट्रॅकवरून रस्त्यावर चालवण्यासाठी आणल्या गेल्या होत्या. जाणून घेऊया बीएमडब्ल्यूच्या अशाच ५ सर्वात आयकॉनिक, दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक 'लिमिटेड एडिशन' कार्सबद्दल!

Updated On: Jul 22, 2026 | 10:00 AM
BMW Limited Edition Cars: ज्या कार्स पाहण्यासाठीही लागते नशीब! हे आहेत BMW चे 5 दुर्मिळ मॉडेल्स
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1 / 5 BMW ३.० CSL (BMW 3.0 CSL - 2022) एम (M) ब्रँडच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही कार आधुनिक अभियांत्रिकीचा नमुना म्हणून बाजारात आणली गेली होती. कंपनीने या कारचे जगभरात केवळ ५० युनिट्स उत्पादित केले होते, ज्यामुळे ती बीएमडब्ल्यूच्या इतिहासातील सर्वात दुर्मिळ कार्सपैकी एक ठरली. यात ५५० हॉर्सपावरचे ६-सिलेंडर इंजिन आणि मॅन्युअल गिअरबॉक्स देण्यात आला होता, ज्यामुळे ती रेसिंगप्रेमींमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.

BMW ३.० CSL (BMW 3.0 CSL - 2022) एम (M) ब्रँडच्या ५० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ही कार आधुनिक अभियांत्रिकीचा नमुना म्हणून बाजारात आणली गेली होती. कंपनीने या कारचे जगभरात केवळ ५० युनिट्स उत्पादित केले होते, ज्यामुळे ती बीएमडब्ल्यूच्या इतिहासातील सर्वात दुर्मिळ कार्सपैकी एक ठरली. यात ५५० हॉर्सपावरचे ६-सिलेंडर इंजिन आणि मॅन्युअल गिअरबॉक्स देण्यात आला होता, ज्यामुळे ती रेसिंगप्रेमींमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहे.

2 / 5 BMW E46 M3 सीएसएल (BMW E46 M3 CSL - 2003) 'कूपे स्पोर्ट लाईटवेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कारचे वजन कमी करण्यासाठी कार्बन फायबरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला होता. या दुर्मिळ मॉडेलचे जगभरात केवळ १,३८३ युनिट्स उत्पादित करण्यात आले होते. तिच्या अतुलनीय हाताळणी आणि नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड इंजिनच्या आवाजामुळे ही गाडी संकलकांमध्ये अत्यंत मौल्यवान मानली जाते.

BMW E46 M3 सीएसएल (BMW E46 M3 CSL - 2003) 'कूपे स्पोर्ट लाईटवेट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कारचे वजन कमी करण्यासाठी कार्बन फायबरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला होता. या दुर्मिळ मॉडेलचे जगभरात केवळ १,३८३ युनिट्स उत्पादित करण्यात आले होते. तिच्या अतुलनीय हाताळणी आणि नैसर्गिकरित्या एस्पिरेटेड इंजिनच्या आवाजामुळे ही गाडी संकलकांमध्ये अत्यंत मौल्यवान मानली जाते.

3 / 5 BMW M3 जीटीआर स्ट्रॅसनव्हर्जन (BMW M3 GTR Strassenversion - 2001) अमेरिकन ले मान्स रेसिंग स्पर्धेच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी बनवलेली ही थेट शर्यतीच्या ट्रॅकवरून रस्त्यावर आलेली कार होती. व्ही८ (V8) इंजिन असणारी ही पहिली एम३ कार होती, जिचे केवळ १० युनिट्स बनवले गेले होते. अत्यंत कमी उत्पादन संख्येमुळे ही बीएमडब्ल्यूची आजवरची सर्वात दुर्मिळ आणि शोधायला कठीण असणारी कार आहे.

BMW M3 जीटीआर स्ट्रॅसनव्हर्जन (BMW M3 GTR Strassenversion - 2001) अमेरिकन ले मान्स रेसिंग स्पर्धेच्या नियमांची पूर्तता करण्यासाठी बनवलेली ही थेट शर्यतीच्या ट्रॅकवरून रस्त्यावर आलेली कार होती. व्ही८ (V8) इंजिन असणारी ही पहिली एम३ कार होती, जिचे केवळ १० युनिट्स बनवले गेले होते. अत्यंत कमी उत्पादन संख्येमुळे ही बीएमडब्ल्यूची आजवरची सर्वात दुर्मिळ आणि शोधायला कठीण असणारी कार आहे.

4 / 5 BMW १ सिरीज M कूप (BMW 1 Series M Coupe - 2011) सुरुवातीला या कारचे फक्त २,७०० युनिट्स बनवण्याचे ठरले होते, पण प्रचंड मागणीमुळे अखेर याचे ६,३०९ युनिट्स उत्पादित केले गेले. ही कार तिच्या लहान आकारमानामुळे, मॅन्युअल गिअरबॉक्समुळे आणि अस्सल ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे खूप गाजली. उत्पादन थांबल्यानंतरही या गाडीची रीसेल व्हॅल्यू आणि क्रेझ मार्केटमध्ये सातत्याने वाढताना दिसते

BMW १ सिरीज M कूप (BMW 1 Series M Coupe - 2011) सुरुवातीला या कारचे फक्त २,७०० युनिट्स बनवण्याचे ठरले होते, पण प्रचंड मागणीमुळे अखेर याचे ६,३०९ युनिट्स उत्पादित केले गेले. ही कार तिच्या लहान आकारमानामुळे, मॅन्युअल गिअरबॉक्समुळे आणि अस्सल ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे खूप गाजली. उत्पादन थांबल्यानंतरही या गाडीची रीसेल व्हॅल्यू आणि क्रेझ मार्केटमध्ये सातत्याने वाढताना दिसते

5 / 5 BMW Z8 अल्पिना (BMW Z8 Alpina - 2003) क्लासिक बीएमडब्ल्यू ५०७ च्या डिझाईनवरून प्रेरित झालेल्या या रोडस्टर कारचे केवळ ५५५ युनिट्स उत्पादित करण्यात आले होते. यात नेहमीच्या एम-पावर इंजिनऐवजी ४.८-लीटरचे व्ही८ इंजिन आणि ५-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले होते. तिचे रेट्रो डिझाईन आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग क्षमता यामुळे ही कार ऑटोमोबाईल जगतात अनमोल मानली जाते.

BMW Z8 अल्पिना (BMW Z8 Alpina - 2003) क्लासिक बीएमडब्ल्यू ५०७ च्या डिझाईनवरून प्रेरित झालेल्या या रोडस्टर कारचे केवळ ५५५ युनिट्स उत्पादित करण्यात आले होते. यात नेहमीच्या एम-पावर इंजिनऐवजी ४.८-लीटरचे व्ही८ इंजिन आणि ५-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले होते. तिचे रेट्रो डिझाईन आणि आरामदायी ड्रायव्हिंग क्षमता यामुळे ही कार ऑटोमोबाईल जगतात अनमोल मानली जाते.

Web Title: Bmw five top limited edition cars automobile news marathi

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Published On: Jul 22, 2026 | 10:00 AM

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