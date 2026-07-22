BMW Limited Edition Cars: ज्या कार्स पाहण्यासाठीही लागते नशीब! हे आहेत BMW चे 5 दुर्मिळ मॉडेल्स

जर्मन लक्झरी कार उत्पादक कंपनी BMW ही नेहमीच तिच्या अप्रतिम ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्स आणि उत्कृष्ट अभियांत्रिकीसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. कंपनीने आपल्या ५० वर्षांहून अधिक काळाच्या समृद्ध वारशात आणि 'M' ब्रँडच्या यशाचा उत्सव साजरा करण्यासाठी काही अत्यंत खास गाड्या बनवल्या आहेत. या कार्स केवळ मर्यादित संख्येत उत्पादित केल्या गेल्यामुळे आज जगभरातील कार संग्रहाकांमध्ये त्यांची प्रचंड क्रेझ पाहायला मिळते. यातील काही गाड्या तर थेट शर्यतीच्या ट्रॅकवरून रस्त्यावर चालवण्यासाठी आणल्या गेल्या होत्या. जाणून घेऊया बीएमडब्ल्यूच्या अशाच ५ सर्वात आयकॉनिक, दुर्मिळ आणि ऐतिहासिक 'लिमिटेड एडिशन' कार्सबद्दल!