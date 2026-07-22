गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Neet Success Story Sunil Lohar Ragpicker Doctor Rank 5680 2026

NEET Success Story: नीट यूजी परीक्षेपूर्वी मुलाचा मृत्यू, वडिलांनी दिली परीक्षा अन् आता ते बनणार डॉक्टर

Updated On: Jul 22, 2026 | 09:41 AM IST
जाहिरात
सारांश

Sunil Lohar NEET Success Story 2026: ६ महिन्यांच्या बाळाचा मृत्यू आणि बिकट आर्थिक परिस्थितीशी लढा देत राजस्थानच्या कचरा वेचणाऱ्या सुनील लोहारने नीट परीक्षेत ५६८० वी रँक मिळवत यश संपादन केले आहे.

RAJASTHAN

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Sunil Lohar NEET Success Story Rajasthan Sikar 2026: नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर पुन्हा आयोजित करण्यात आलेल्या नीट यूजी री-एग्जामचा निकाल जाहीर झाला आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये नीट परीक्षा देऊन यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा समोर येत आहेत. अशीच एक यशाची कहाणी राजस्थानमध्ये राहणाऱ्या सुनील लोहार या तरुणाची आहे, ज्याने आपल्या अवघ्या ६ महिन्यांच्या बाळाला गमावल्याच्या दुःखाने त्याला काही काळासाठी थांबवले होते. त्यावेळी त्याची हिम्मत तुटली होती, तो आतून खचला होता; पण या सर्व परिस्थितींशी लढा देऊन त्याने स्वतःला पुन्हा नीट परीक्षेसाठी तयार केले. आपल्या विखुरलेल्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याच्या जिद्दीने त्याने स्वतःशीच संघर्ष केला आणि आज त्याने नीट परीक्षा पास केली आहे. चला तर मग, सुनील लोहारची ही प्रेरणादायी यशोगाथा जाणून घेऊया.

पुस्तक उचलण्याच्या वयात जबाबदाऱ्यांचे ओझे

राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यातील रींगस या छोट्या शहरात राहणारा सुनील लोहार एका अतिशय गरीब कुटुंबातील आहे. लहान वयातच त्याच्या खांद्यावर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आल्या होत्या आणि आयुष्यातील संघर्षातून मार्ग काढत त्याने यशाची पायरी गाठली. ज्या समाजात त्याचा जन्म झाला, तिथे भंगार गोळा करण्याचे काम केले जायचे. त्यामुळे तो स्वतः घरोघरी जाऊन भंगार गोळा करायचा.

NTA Recruitment 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमध्ये ऑफिसर पदांची मोठी भरती! ७ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची सुवर्णसंधी

अभ्यासासोबत वडिलांना करायचा मदत

लहानपणापासूनच त्याने वडिलांना भंगार आणि लोखंड गोळा करून आणताना पाहिले होते. भंगाराचा व्यवसाय त्यांच्या कुटुंबात सुरुवातीपासूनच केला जात होता. त्यामुळे शाळा सुटल्यानंतर सुनीलही वडिलांसोबत कामावर जायचा. परंतु, लहानपणापासूनच त्याने डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहिले होते. या स्वप्नाच्या आड कुटुंबाची गरिबी आणि बिकट आर्थिक परिस्थिती येत होती. १२ वीचा अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर त्याला वडिलांसोबत भंगार गोळा करण्याचे काम करावे लागले. वडिलांनी त्याचा अभ्यास थांबवला होता, परंतु त्याने जिद्दीने आणि संघर्षाने पुन्हा पुस्तके हातात घेतली.

नीट परीक्षेच्या तयारीदरम्यान दुःखाचा डोंगर

कशीबशी १२ वीची अभ्यास पूर्ण करून जेव्हा सुनीलने नीट परीक्षेची तयारी सुरू केली आणि परीक्षेचे दिवस जवळ आले, तेव्हा त्याच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. त्याच्या ६ महिन्यांच्या बाळाचा एका आजारपणामुळे मृत्यू झाला. या अथांग दुःखातून स्वतःला सावरून त्याने डॉक्टर बनण्याच्या आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित केले आणि नीट यूजी परीक्षा दिली.

US Green Card: अमेरिकेत जाणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका! ग्रीन कार्डसाठी मोजावे लागणार तब्बल ९६ लाख रुपये; ट्रम्प सरकारचा नवा प्लॅन

५६८० व्या रँकसह नीट परीक्षेत देदीप्यमान यश

आपल्या बाळाला गमावल्याचे दुःख व्यक्त करण्यासाठी सुनील फक्त एका दिवसासाठी घरी गेला होता, परंतु लगेचच तो परत अभ्यासाला निघून गेला आणि त्याने मोबाईल फोनपासूनही पूर्ण अंतर ठेवले. कुटुंबाची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याने नीट परीक्षा देण्याचा ठाम निर्णय घेतला. २१ जून २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या नीट यूजी परीक्षेत तो सहभागी झाला होता. या परीक्षेत ओबीसी प्रवर्गातून ऑल इंडिया रँक ५६८० मिळवून त्याने नीट परीक्षेत घवघवीत यश मिळवले. त्याची ही यशोगाथा देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी ठरू शकते.

Web Title: Neet success story sunil lohar ragpicker doctor rank 5680 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 22, 2026 | 09:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय
1

NEET UG Result: ‘नीट’मध्ये ५०० पेक्षा कमी गुण मिळालेत? तरीही पूर्ण होऊ शकते डॉक्टरांचे स्वप्न; जाणून घ्या पर्याय

NEET Student Suicide: नीटचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच १९ वर्षीय विद्यार्थिनीची आत्महत्या; शिक्षकांच्याच मुलीने उचलले टोकाचे पाऊल
2

NEET Student Suicide: नीटचा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच १९ वर्षीय विद्यार्थिनीची आत्महत्या; शिक्षकांच्याच मुलीने उचलले टोकाचे पाऊल

Canada Student Life: कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री ठीक, पण स्थानिक मित्र बनवणे का आवश्यक?
3

Canada Student Life: कॅनडामध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांशी मैत्री ठीक, पण स्थानिक मित्र बनवणे का आवश्यक?

Abhijeet Dipke : सोनम वांगचुक यांना हटवल्यानंतर जंतर-मंतरवरील आंदोलन पेटले; अभिजीत दिपकेंवर शाईफेक, उपोषणाची घोषणा
4

Abhijeet Dipke : सोनम वांगचुक यांना हटवल्यानंतर जंतर-मंतरवरील आंदोलन पेटले; अभिजीत दिपकेंवर शाईफेक, उपोषणाची घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
५६ लाख शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी! सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची मोठी घोषणा; ७ जिल्ह्यांची पहिली यादी जाहीर

५६ लाख शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी! सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची मोठी घोषणा; ७ जिल्ह्यांची पहिली यादी जाहीर

Jul 22, 2026 | 10:10 PM
Simple Energy E Scooter: २ सप्टेंबरला लाँच होणार सिम्पल एनर्जीची पहिली फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर; पाहा काय असेल खास!

Simple Energy E Scooter: २ सप्टेंबरला लाँच होणार सिम्पल एनर्जीची पहिली फॅमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर; पाहा काय असेल खास!

Jul 22, 2026 | 09:59 PM
Thackeray Brothers: महाराष्ट्र पेटणार! विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू रस्त्यावर उतरणार; २६ जुलैला मुंबईत ‘संयुक्त मोर्च’

Thackeray Brothers: महाराष्ट्र पेटणार! विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ठाकरे बंधू रस्त्यावर उतरणार; २६ जुलैला मुंबईत ‘संयुक्त मोर्च’

Jul 22, 2026 | 09:51 PM
The India Story : सिनेमातील मुख्य कलाकारांनी घेतली तुकाराम मुंढेंची भेट! आयुक्तांनी सिनेमाचे केले कौतुक

The India Story : सिनेमातील मुख्य कलाकारांनी घेतली तुकाराम मुंढेंची भेट! आयुक्तांनी सिनेमाचे केले कौतुक

Jul 22, 2026 | 09:49 PM
Ayesha Khan : रस्त्यावर राहिली उभी, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात! धुरंधर 2 फेम अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

Ayesha Khan : रस्त्यावर राहिली उभी, पोलिसांनी घेतलं ताब्यात! धुरंधर 2 फेम अभिनेत्रीने पोस्ट शेअर करत दिली माहिती

Jul 22, 2026 | 09:22 PM
‘विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर राजकीय पोळ्या शेकणे बंद करा’; जे. पी. नड्डांचा राहुल गांधींवर पलटवार; संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी

‘विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यांवर राजकीय पोळ्या शेकणे बंद करा’; जे. पी. नड्डांचा राहुल गांधींवर पलटवार; संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी

Jul 22, 2026 | 09:12 PM
MiddleEast : ट्रम्पचा मोठा डाव, सौदी होणार अणुशक्ती?

MiddleEast : ट्रम्पचा मोठा डाव, सौदी होणार अणुशक्ती?

Jul 22, 2026 | 08:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा