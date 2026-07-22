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Avengers Doomsday चं VFX गंडलं? ट्रेलर रिलीज होताच सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक

Updated On: Jul 22, 2026 | 09:49 AM IST
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सारांश

Avengers Doomsday Trailer Trolled: 'अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे'चा ट्रेलर रिलीज होताच VFX आणि CGI वरून सोशल मीडियावर चर्चा रंगली आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी रणबीर कपूरच्या 'रामायण'च्या व्हिज्युअल्सचं कौतुक करत दोन्ही चित्रपटांची तुलना केली.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Avengers Doomsday चा ट्रेलर रिलीज
  • VFX आणि CGI वरून सोशल मीडियावर रंगली चर्चा
  • नेटकऱ्यांनी केलं ‘रामायण’चं कौतुक
Avengers Doomsday Trailer Trolled: मार्व्हल स्टुडिओच्या बहुप्रतिक्षित ‘अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे‘ (Avengers Doomsday ) या चित्रपटाचा पहिला अधिकृत ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून, त्याने जगभरातील चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ट्रेलरमधील अॅक्शन, सुपरहिरोंचे पुनरागमन आणि भव्य दृश्यांमुळे अनेक चाहते उत्साहित झाले आहेत. मात्र, दुसरीकडे ट्रेलरमधील VFX (व्हिज्युअल इफेक्ट्स) आणि CGI वरून सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

‘अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे ‘(Avengers Doomsday )हा MCU मधील सर्वात महत्त्वाच्या चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे. या चित्रपटात रॉबर्ट डाउनी ज्युनियर, ख्रिस इव्हान्स, टॉम हिडलस्टन आणि ख्रिस हेम्सवर्थ यांसारखे लोकप्रिय कलाकार दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. मात्र, ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर काही प्रेक्षकांनी त्यातील काही CGI शॉट्स अपेक्षेइतके प्रभावी नसल्याची प्रतिक्रिया दिली.

विशेष म्हणजे, भारतीय सोशल मीडियावर अनेक युझर्सनी ‘अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे’च्या ट्रेलरची तुलना रणबीर कपूरच्या आगामी ‘रामायण’ चित्रपटाशी केली. काहींच्या मते, ‘रामायण’च्या टीझरमधील व्हिज्युअल्स आणि VFX अधिक प्रभावी वाटत आहेत. त्यामुळे दोन्ही चित्रपटांच्या VFX ची तुलना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

 

‘रामायण’चा पहिला टीझर प्रदर्शित झाला तेव्हा त्यातील VFX वरून मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली होती. चित्रपटाच्या भव्य बजेटवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, आता काही नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ‘अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे'(Avengers Doomsday )च्या ट्रेलरमधील काही दृश्यांवरही तितक्याच कठोरपणे चर्चा व्हायला हवी.

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एक्स आणि रेडिटसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यासंदर्भात अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. एका युझरने लिहिले, “रामायणच्या VFX वर टीका करणारे आता कुठे आहेत?” तर दुसऱ्याने “रामायणचा छोटासा टीझरही डूम्सडेच्या ट्रेलरपेक्षा अधिक प्रभावी वाटतो,” अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावरील वैयक्तिक मतांवर आधारित आहेत.


दरम्यान, ‘अॅव्हेंजर्स: डूम्सडे’ (Avengers Doomsday ) हा मार्व्हलच्या सर्वाधिक खर्चिक चित्रपटांपैकी एक मानला जात असून, त्याचे अंदाजित बजेट सुमारे 400 दशलक्ष डॉलर्स असल्याची चर्चा आहे. मात्र, निर्मात्यांनी याबाबत अधिकृत आकडा जाहीर केलेला नाही. ट्रेलरनंतर VFX संदर्भातील चर्चा रंगली असली, तरी चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच प्रेक्षकांचा अंतिम प्रतिसाद काय असेल, हे स्पष्ट होणार आहे.

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Web Title: Avengers doomsday trailer trolled for vfx indian fans say ramayana looks better

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Published On: Jul 22, 2026 | 09:49 AM

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