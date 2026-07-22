Recipe : जेवणाची चव वाढवा, पारंपारिक पद्धतीत घरी बनवा कुरकुरीत ‘अळूवडी’, रेसिपी नोट करा

Alu Vadi Recipe : अळूवडी खायला कुणाला आवडत नाही? कोणथ्या सणसमारंभात किंवा खास प्रसंगी मराठी घरात कुरकुरीत अळूवडी नक्की बनवली जाते. पांरपारिक रेसिपीची मदत घेऊन तुम्ही घरीच या पदार्थाला तयार करु शकता.
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
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विस्तार
अळूवडी हा महाराष्ट्राचा पारंपारिक पदार्थ आहे.
अळूच्या पानांत बेसणाचे सारण भरून ही वडी तयार केली जाते.
खास प्रसंगी तुम्ही घरी ही रेसिपी ट्राय करु शकता.
महाराष्ट्रातील पारंपरिक आणि चविष्ट पदार्थांमध्ये अळूवडीला विशेष स्थान आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत किंवा सणासुदीच्या वेळी अनेक घरांमध्ये हा पदार्थ आवर्जून तयार केला जातो. आंबट, गोड, तिखट आणि खमंग अशा सर्व चवींचा सुंदर मिलाफ अळूवडीत अनुभवायला मिळतो. गरमागरम चहासोबत नाश्त्यासाठी, सायंकाळच्या खाण्यासाठी किंवा जेवणातील साइड डिश म्हणून आळूवडी उत्तम पर्याय ठरते. योग्य प्रमाणात मसाले वापरून बनवलेली ही पारंपरिक रेसिपीघरातील लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते.